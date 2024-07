Florin Niță, aplaudat la teatru pentru performanțele de la EURO 2024. Spectatorii s-au ridicat în picioare. Video

Florin Niță a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României la Campionatul European de Fotbal din Germania. Goalkeeperul, în vârstă de 37 de ani, a fost integralist în toate meciurile pe care tricolorii le-au jucat la turneul final și a intrat în inimile fanilor cu intervențiile sale de senzație.

Florin Niță, aclamat la scenă deschisă la un spectacol de teatru

Deși are o vârstă înaintată, Florin Niță a impresionat la EURO 2024. Portarul a avut câteva parade spectaculoase, iar mulți oameni din fotbalul românesc l-au considerat cel mai bun jucător din lotul lui Edi Iordănescu. Niță a avut parte de o surpriză la puțin timp după ce a revenit din Germania.

Portarul a mers împreună cu familia sa la piesa de teatru “Femei bune pentru bărbați nebuni” la Teatrul Roșu din București. Florin Niță a stat în primul rând, iar actorul Pavel Bârsan a ținut să îl felicite la finalul spectacolului pentru toate realizările de la EURO 2024.

Imediat după ce piesa a luat sfârșit, Pavel Bârsan a rostit următoarele cuvinte: “Doamnelor și domnilor, un portar care a apărat foarte multe în această vară: Florin Niță”. Toată sala a început să aplaude, iar goalkeeperul naționalei s-a ridicat în picioare și a mulțumit.

Florin Niță a făcut un turneu final de excepție. În preliminarii, titular a fost Horațiu Moldovan, însă acesta nu a jucat niciun meci de când s-a transferat la Atletico Madrid, iar Niță a profitat de acest lucru. La EURO, el a fost al patrulea portar cu cele mai multe intervenții decisive, cu 16.

Florin Niță: ”Vară magică, EURO 2024 magic, fani magici!”

La o lună după începutul turneului final, . Românii au făcut senzație în tribune la toate partidele de la EURO 2024.

“Azi se împlinește o lună de zile de la debutul nostru la Euro, victoria cu Ucraina. E o vară pe care n-o voi uita niciodată, a fost un turneu final incredibil, unul în care voi, suporterii noștri, ați fost fantastici. Vară magică, EURO 2024 magic, fani magici!”, a precizat Florin Niță.

Portarul naționalei își caută echipă în acest moment. Marius Șumudică, fostul antrenor al lui Florin Niță de la Gaziantep, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația internaționalului și

“Ceea ce s-a discutat prin presă, că îi dă 800 de mii Gaziantep, e o minciună. Gaziantep vrea în momentul de față să ia un portar grec, cu 250 de mii salariu. Deci bugetul la echipele din Anatolia este undeva la 400 de mii de jucător, dacă ajungi la 500 de mii, ca atacant, te pupi. Este inflație foarte mare.

Nicio șansă ca Niță să se ducă la Gaziantep. Eu știu că are ofertă din Arabia Saudită, în două-trei zile trebuie să o închidă cu o echipă de acolo. Așa știu eu. Și mai are și alte oferte, dar pe care nu le-a luat în calcul, pentru că erau mult sub cea din Arabia Saudită”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Niță, aplaudat la teatru