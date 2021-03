Florin Niță, cel mai bun român în fața Germaniei. „Chucky”, emoționat după paradele incredibile: „Trebuie să mai am voce”

Florin Niță a făcut o partidă de senzație împotriva Germaniei, după ce a debutat pentru „tricolori” în meciul cu Macedonia de Nord. Portarul lui Sparta Praga a avut nu mai puțin de șapte parade salvatoare în fața supervedetelelor lui Joachim Low.

UPDATE, 29 martie, ora 00:09 / Florin Niță a fost eroul partidei cu Germania și a venit la flash interviu extrem de emoționat și cu lacrimi în ochi, dezamăgit de faptul că echipa națională nu a reușit să scoată măcar un punct: „Nu e nimic mai special acum, sunt doar un om normal. Soția mea m-a încurajat cel mai mult în această perioadă. Am avut mult de muncă, dar nu doar eu. Toți am făcut un meci bun, s-a depus un efort destul de mare.

Sunt dezamăgit, veneam după o victorie, am făcut un meci bun. Trebuie să mai am voce. Asta e meseria și trebuie să fac asta la fiecare meci. Am făcut un meci bun, dar nu totdeauna câștigi. Am jucat în fața unui colos. Au o echipă destul de bună și trebuie să îi felicităm. Am arătat a echipă, ne-am dăruit pe teren și asta e cel mai important”, a declarat portarul echipei naționale.

Portarul lui Sparta Praga însă se gândește deja la meciul din Armenia de la care are așteptări foarte clare, în ciuda faptului că armenii au bătut Islanda cu 2-0 și au deja șase puncte: „Meciul din Armenia e foarte important și trebuie să ne întoarcem cu cele trei puncte. Este o echipă bună, destul de arțăgoasă și știm ce ne așteaptă acolo. Suntem montați și știm că o să ne întoarcem cu cele trei puncte. Avem nevoie de locul doi măcar și sper să facem o figură frumoasă. Pe teren se poate întâmpla orice, în orice minut. Obiectivul nostru e calificarea și luăm fiecare meci în parte.”, a mai spus portarul de 33 de ani.

Urmașul lui Ciprian Tătărușanu la națională nu l-a uitat pe portarul lui AC Milan, cu care are o relație foarte bună și cu care ține legătura în continuare: „Trebuie să îi mulțumim lui Tătărușanu pentru tot ce a făcut la echipa națională. Țin legătura cu el și vorbim prin mesaje când avem timp. Sper să joace cât mai mult la echipa de club”, a fost declarația măgulitoare a celui mai bun jucător al României în partida cu Germania.

Știre inițială, 28 martie, ora 23:40

Urmașul lui Ciprian Tătărușanu la echipa națională a surprins cu o evoluție extrem de solidă în meciul de „foc” cu multipla campioană mondială Germania.

Portarul de 33 de ani de a salvat România în mai multe rânduri de la primirea unor goluri ca și făcute, oferind încredere apărării pe tot parcursul echipei.

Florin Niță, salvatorul lui Mirel Rădoi în fața forței ofensive a Germaniei, care putea umili România

Florin Niță a avut nu mai puțin de șapte parade incredibile în fața unor jucători fabuloși precum Gundogan, Sane, Kimmich, Goretzka, Gnabry sau Werner și a salvat onoarea României împotriva Germaniei. – VIDEO AICI

FANATIK a surprins un moment interesant înainte de meciul cu Macedonia de Nord, cu Florin Niță în prim plan, înainte de debutul său pentru echipa națională a României, la o vârstă la care puțini mai speră să reușească acest lucru: „Doamne-ajută să fie bine!”, a spus goalkeeper-ul în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Portarul naționalei a trecut însă peste emoțiile de debut și a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din cariera sa de fotbalist, limitând proporțiile scorului, chiar dacă Mirel Rădoi a remarcat unele ezitări în partida cu macedonenii: „În momentul de față echipa a câștigat și nu știu dacă-l putem înlocui sau învinovăți pe Niță. Va depinde și de modul în care se va antrena în următoarele zile la baza Mogoșoaia. Pentru că nu pot să iau o decizie după doar o greșeală”, spunea după meci Mirel Rădoi.

Cele 7 parade ale lui Florin Niță

min. 9 – Niță scoate spectaculos în fața lui Havertz

– Niță scoate spectaculos în fața lui Havertz min. 18 – Niță reușește să respingă în bară „bomba” lui Kimmich

– Niță reușește să respingă în bară „bomba” lui Kimmich min. 28 – din nou intervenție salvatoare în fața aceluiași Kimmich

– din nou intervenție salvatoare în fața aceluiași Kimmich min. 50 – Florin Niță scoate și în fața lui Goretzka

– Florin Niță scoate și în fața lui Goretzka min. 58 – portarul tricolorilor scoate din nou șutul lui Goretzka

– portarul tricolorilor scoate din nou șutul lui Goretzka min. 60 – vine rândul lui Gundogan să se lovească de „zidul” Niță

– vine rândul lui Gundogan să se lovească de „zidul” Niță min. 84 – goalkeeperul Spartei Praga își încheie prestația cu o paradă în fața lui Werner

Bogdan Stelea a fost mulțumit de evoluția lui Florin Niță cu Macedonia de Nord

Bogdan Stelea nu consideră că Florin Niță a făcut vreo greșeală importantă la meciul cu Macedonia de Nord și nu îl vede vinovat la niciunul dintre golurile primite de prima reprezentativă: „A avut un meci normal. Nu mi s-a părut că a avut emoții mari. Nu prea avea ce să facă la goluri. Nu a făcut greșeli mari, în afară de acea fază la lovitura liberă indirectă. S-a blocat un pic acolo. În rest, nu s-a întâmplat mare lucru”, a spus fostul mare portar al naționalei în exclusivitate pentru FANATIK.

Deși în sezonul trecut a jucat doar 15 partide în Cehia, în actuala ediție a devenit titular de bază și are deja 19 meciuri jucate în care a primit 18 goluri, dintre care trei în Europa League, unde a bifat trei prezențe. Florin Niță se află la a patra selecție la prima reprezentativă, pentru care a bifat două partide.

Florin Niță este evaluat conform transfermarkt la 1,5 milioane de euro și mai are contract cu Sparta Praga până la 30 iunie 2021. Prin urmare, fostul portar al FCSB a intrat deja în ultimele șase luni de contract și poate semna cu orice echipă.