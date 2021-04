Florin Niță, din nou cel mai bun fotbalist al României și în eșecul cu Armenia: ”Zici că are arcuri”

Portarul Florin Niță este singurul remarcat după eșecul dramatic al echipei naționale a României din Armenia, el reușind noi parade importante și fiind cel mai bun jucător al formației noastre.

”Tricolorii” au cedat cu 3-2 la Erevan după ce au condus cu 2-1 și se află după trei meciuri pe locul 4 în grupă, micșorându-și șansele de calificare la CM 2022.

Ajuns titular în prima reprezentatică la 33 de ani, Niță a avut o nouă prestație remarcabilă, dar și-a găsit cu greu cuvintele atunci când a fost întrebat dacă poate găsi explicații pentru căderea ”tricolorilor”.

România a pierdut cu Armenia, iar Florin Niță a fost din nou cel mai bun fotbalist

Prestația foarte bună a lui Florin Niță a fost remarcată și de fostul internațional Florin Prunea, care l-a lăudat pe jucătorul de la Sparta Praga considerând că acesta a fost cel mai bun fotbalist al României în înfrângerea cu Armenia.

”Băiatul ăsta, Niță, are niște evoluții… Vă spun ceva, parcă este din…. din alt loc! Are o viteză de reacție, băiatul ăsta, zici că are arcuri și viteză. Păi, mingea aia, din prima repriză, este extraordinar de grea”, a declarat Prunea la emisiunea Digi Sport Special.

Antrenorul Marius Șumudică a remarcat și el prestația foarte bună a lui Florin Niță și i-a pus la zid pe George Pușcaș și Vasile Mogoș, pe care i-a considerat cei mai slabi jucători dintre cei trimiși de Mirel Rădoi pe teren.

Niță, evoluții fantastice în startul preliminariilor

Evoluția la nivel înalt a lui Florin Niță în meciul împotriva Armeniei a fost remarcat și de FANATIK care i-a acordat nota 7. Singurul care a primit o notă mai mare din naționala României a fost mijlocașul Alexandru Cicâldău, autorul celor două goluri ale ”tricolorilor”.

Florin Niță a avut o prestație fantastică și în partida pierdută cu Germania, scor 0-1, pe Arena Națională. Atunci, toitularul postului de portar în naționala României a fost cu adevărat un înger păzitor, iar înfrângerea la limită i se datorează în mare măsură.

Fostul mare atacant Viorel Moldovan spunea după eșecul în fața nemților, că adversarul ne-ar fi călcat în picioare dacă Niță nu avea câteva intervenții fantastice. Fostul mare portar Helmuth Duckadam precizat și el că Niță a făcut în fața Germaniei meciul carierei.

