România a scris istorie la EURO 2024. Naționala condusă de la margine de Edi Iordănescu . Florin Niță, vizibil emoționat, a mulțumit suporterilor pentru atmosfera superbă creată pe Deutsche Bank Park.

Florin Niță, discurs plin de fair-play după calificarea României în optimi la EURO: „Împreună facem istorie pentru această țară frumoasă”

Florin Niță a fost unul dintre cei mai mai buni jucători ai naționalei României în cele trei meciuri din faza grupelor la EURO 2024. Portarul în vârstă de 36 de ani, care , i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru performanța istorică a naționalei României.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit, pentru toată satisfacția de după meci. Îi mulțumesc pentru că ne-a ajutat să ne atingem obiectivul și că am bucurat o națiune întreagă. Suntem o echipă, am muncit împreună, niciunul nu am făcut mai mult sau mai puțin.

Ne-am făcut treaba egal și am respectat ce ni s-a spus. Mă bucur că fac parte din această minunată echipă. Împreună facem istorie pentru această țară frumoasă și sunt foarte fericit.

„Le mulțumesc suporterilor pentru tot efortul pe care l-au făcut”

Fanii s-au ridicat la cele mai înalte culmi. I-am simțit în prima repriză cât și în a doua repriză. Le mulțumesc pentru tot efortul pe care l-au făcut atât în această seară, cât și în meciurile trecute”, a declarat Florin Niță, la Pro TV.

România va juca în „optimile” de finală, marți, 2 iulie, pe Allianz Arena din Munchen. Adversara României va fi Olanda sau Slovenia. „Tricolorii” vor reveni pe stadionul celor de la Bayern Munchen, după 3-0 cu Ucraina în prima etapă din faza grupelor.

Naționala lui Edi Iordănescu a terminat pe primul loc în Grupa E din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina. Selecționata lui Serghei Rebrov este eliminată, înfrângerea împotriva „tricolorilor” cântărind decisiv.

Clasându-se pe primul loc în Grupa E, România a scăpat de adversari, precum Franța sau Spania. Belgia, care a terminat pe locul 2 în grupă, se va duela pentru un loc în sferturi cu Franța. De cealaltă parte, Slovacia ar putea întâlni Spania sau Anglia.

La finalul meciului, . Imaginile excepționale au fost surprinse de reporterii FANATIK din Germania. Este pentru prima oară în istorie, când România câștigă grupa la turneul final european.