Florin Niță, în lacrimi după eșecul naționalei cu Armenia: „Nu-mi explic căderea de pe final”

Al doilea meci la rând portarul Florin Niță a fost cel mai bun jucător al României în preliminariile pentru Cupa Mondială. Cu lacrimi în ochi, acesta a încercat să explice eșecul de la Erevan.

Ajuns titular al echipei naționale la 33 de ani, Florin Niță a avut o prestație remarcabilă și în înfrângerea României, scor 2-3, cu Armenia.

Portarul și-a găsit cu greu cuvintele atunci când a fost întrebat dacă poate găsi explicații pentru căderea ”tricolorilor” din finalul partidei de la Eervan.

Florin Niță: ”Trebuie să ne mobilizăm. E destul de greu să ne calificăm, dar nu imposibil”

Portarul transferat fără voia lui la Sparta Praga, în 2018, Florin Niță și-a așteptat docil rândul la șansa de a apăra poarta echipei naționale. Retragerea lui Ciprian Tătărușanu i-a deschis această oportunitate, dar după ultimele două meciuri, 0-1 cu Germania și 2-3 cu Armenia, își vede aproape anulate șansele de a evolua la un Turneu Final major, cel mai proabil singurul a carierei.

”În primul rând, vreau să vă spun că îmi pare rău, nu mai am voce. Am întâlnit o echipă agresivă azi, ei au avut un plus la capitolul determinare și asta a făcut diferența. Am vrut să-mi fac treaba cât mai bine și să-i organizez pe băieți în defensivă.

Din păcate, atât s-a putut în seara asta. Îmi pare rău că n-am reușit mai mult. Nu-mi explic căderea de pe final. Avem probleme mereu pe finalul meciurilor. Trebuie să ne mobilizăm mai bine. Este destul de greu să ne calificăm în acest moment, dar nu imposibil. Trebuie să fim mult mai atenți de-acum înainte la tot ce ne spune antrenorul”, a spus înlăcrimat Florin Niță, la Pro X.

Florin Niță, omul meciului cu repetiție

Florin Niță a făcut o partidă excelentă împotriva Germaniei, după ce a debutat pentru ”tricolori” în meciul cu Macedonia de Nord. Portarul Spartrei Praga a avut nu mai puțin de șapte parade salvatoare în fața supervedetelelor lui Joachim Low.

Chiar și portarul echipei naționale a Germaniei, Manuel Neuer, l-a remarcat pe omologul din reprezentativa României, Florin Niță, care a făcut o partidă foarte bună pe Arena Națională, iar fostul mare portar al Stelei, Helmuth Dukadam, a apreciat și e evoluția lui Niță, despre care a spus că a făcut meciul carierei cu Germania.

Și la Erevan Florin Niță a avut cinci intervenții bune și a fost cel mai bun ”tricolor” din cei utilizați de Mirel Rădoi, însă, nici de această dată nu a reușit să evite înfrângerea naționalei României.

