Florin Niță la Rapid? Transferul propus în direct la Profețiile lui Mitică: „Dane, orientează-te către el! Semnați-l acum!”

Mitică Dragomir a făcut show la o nouă ediție a emisiunii MAX Profețiile lui Mitică, alături de Horia Ivanovici. Cei doi au discutat despre un posibil transfer al portarului naționalei, Florin Niță, la Rapid.

Florin Niță, trădare istorică?!

Florin Niță este liber de contract, după despărțirea de Gaziantep, unde a avut un sezon destul de bun. Portarul ar putea intra în vizorul cluburilor din SuperLiga, mai ales cele cu pretenții la titlu sezonul viitor.

„(n.r. Stanciu e la apogeul carierei?) Nu. 3-4 ani o duce de acum înainte. Eu spun că nici Niță nu e la sfârșitul carierei, care are 36 de ani. Fii atent la ce spun, doi ani de zile.. Eu dacă aș fi, că e liber de contract, la Craiova, de exemplu, are portar bun.

Sau la Gică Hagi. Pe Niță l-aș lua, are o seriozitate extraordinară. (n.r. Niță la FCSB) Da, dar îl are pe celălalt, e bun portar. Îi spun ‘Dane, orientează-te către Niță, îți spun de acum’. Are puștiul ăsta care vine puternic.

La 17 ani nu poți să iei titlul cu el. Tare de tot. Pfoai de mine, Niță la Rapid.. (n.r. îi ajută să ia titlul) Da, așa este, da“, a spus Mitică Dragomir, în exclusivitate, în dialog cu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

Statisticile lui Florin Niță

, cu care s-a bătut în zona roșie a clasamentului. Însă, performanțele sale au fost vitale, având unele meciuri care i-au salvat pe turci.

Portarul are o medie de 1,4 goluri primite pe meci, dar și o șansă mică de a menține poarta intactă. Conform statisticilor, Niță are o șansă de doar 25.7% la fiecare meci de a termina meciul fără gol primit.

De asemenea, Niță este un portar destul de agresiv, ceea ce înseamnă că este pus des în situații în care faultează sau trage de timp. Portarul are o șansă de 8.5% în fiecare meci de a primi cartonaș galben sau roșu.

Este demn de menționat că , în victoria zdrobitoare, scor 3-0. Florin Niță nu a fost deranjat prea mult de ucraineni, grație unei apărări de fier a României.

Florin Nita la Rapid? TRANSFERUL PROPUS IN DIRECT la Profetiile lui Mitica