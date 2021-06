Florin Niţă, mesaj pentru fanii care contestă naţionala: “Ne fac în toate felurile…Nu-i înțeleg!”. Interviu exclusiv

Portarul naţionalei României, , a avut un sezon foarte bun. Evoluţiile de la echipa de club i-au adus o prelungire cu doi ani a contractului cu Sparta Praga, echipă care a încheiat pe locul doi în Cehia.

Începând din luna martie, Niţă a devenit titularul naţionalei României, fiind urmaşul lui Ciprian Tătăruşanu. Avea să fie cel mai bun om în cele trei meciuri din preliminariile CM 2022 pe care le-am disputat cu Macedonia, Germania şi Armenia, deşi “tricolorii” au obţinut doar 3 puncte.

Florin Niţă, interviu pentru FANATIK : “Rădoi a păstrat aceeași mentalitate pe care a avut-o și ca jucător”

FANATIK înainte de finalul sezonului în care a vorbit despre echipa naţională, cum este Mirel Rădoi ca selecţioner, ce şanse de calificare mai avem la turneul final şi a avut un mesaj pentru românii care înjură naţionala.

Salut, Florin. Cum e Mirel Rădoi în vestiar, cum îl simți tu?

– Exact cum a fost și la FCSB, când am lucrat cu el. A păstrat aceeași mentalitate pe care a avut-o și ca jucător. Are o viziune modernă despre joc, alte idei, alte concepte, totul racordat la fotbalul actual.

Cine e liderul vestiarului în acest moment la echipa națională?

– Nu cred că este doar unul singur. Toți ne știm de foarte mult timp. Nu cred că este „X” sau „Y” și poate așa trebuie să fie, fiecare să aibă ceva de spus, pentru că asta dă forța grupului.

“Știrea cu retragerea lui Tătăruşanu a venit brusc, așa, ca un trăsnet!”

Te-ai simțit marginalizat de la națională până s-a retras Tătărușanu?

– Niciodată nu am fost supărat pe decizia vreunui antrenor cu care am lucrat. Așa sunt eu, așa gândesc eu.

Te-a surprins retragerea lui Tătărușanu?

– Sincer să fiu, am vorbit cu Tătărușanu cu vreo jumătate de an înainte ca el să ia această decizie și chiar îmi spunea că vrea să apere cât mai mult! Știrea cu retragerea lui a venit brusc, așa, ca un trăsnet! M-a surprins tare. Apoi am vorbit cu el și mi-a zis că așa a hotărât cu familia, dar e mai bine să discute el despre acest subiect care-l privește. Eu l-am înțeles!

“Așa suntem noi, românii! Ca să obținem ceva, trebuie să trudim mai mult”

Ne calificăm la Mondiale?

– Momentul actual este destul de greu, dar trebuie să ne trezim cât mai avem timp, până când nu e prea târziu. Eu spun că mai avem șanse și e datoria noastră să ne agățăm de ele și să dăm totul. Chiar dacă este greu în momentul ăsta. Trebuie să jucăm fotbal și cam atât. Da, asta e, trebuie să jucăm fotbal!

Oricum, o nebunie de grupă. Noi îi batem pe macedoneni, ei bat în Germania…

– Da, dar Macedonia e o formație cu mulți jucători foarte buni. Noi i-am bătut în primul meci, dar a venit apoi eșecul acela din Armenia, când am avut meciul în mână. Așa a fost să fie… Așa suntem noi, românii! Ca să obținem ceva, trebuie să trudim mai mult, să facem mai multe sacrificii.

“Unii români aleg să înjure. Nu-i înțeleg! Decât să spui o vorbă rea, mai bine spui una bună și eu sunt convins că ar ajuta mai mult!”

Ce sentimente ai când vezi că unii români înjură echipa națională?

– Eu sunt un patriot și-mi iubesc țara și locurile de acasă. E neplăcut când noi, românii, vorbim urât unii de alții, vorbim urât despre echipa națională… Nu jucăm singuri pe teren. Nu poți spune așa ceva despre națională, că suntem slabi, că suntem nu-știu-cum, ne fac în toate felurile… Lucrurile acestea nu-și au rostul. În loc să vină lângă noi, să ne susțină, să fie acolo, unii români aleg să înjure. Nu-i înțeleg! Decât să spui o vorbă rea, mai bine spui una bună și eu sunt convins că ar ajuta mai mult!

Ce-ai simțit când ai debutat la echipa națională?

– Prima oară când am făcut-o a fost la Cluj, într-un amical contra Turciei. M-am simțit foarte împlinit, pe plan sportiv. Toți spun asta și chiar așa e: să joci pentru echipa ta națională e visul oricărui fotbalist! E topul carierei de fotbalist!

33 de ani are Florin Niţă

6 selecţii are portarul la echipa naţională