Liber de contract de aproape un an, Florin Niță și-a stabilit viitorul: „O să încep pregătirea”

Florin Niță este gata să își continue cariera de fotbalist profesionist, în ciuda vârstei de 38 de ani pe care o are. Portarul român a făcut un anunț important despre viitorul său. Ce decizie a luat, de fapt.

Florin Niță și-a anunțat planurile de viitor

Florin Niță este unul dintre jucătorii români care și-a atins vârful de formă destul de târziu în cariera sa, însă nu este ceva neobișnuit pentru cei care evoluează pe postul de portar.

Experimentatul jucător, care s-a aflat între buturile României la Euro 2024 și care , este gata să își continue cariera chiar și la 38 de ani. Mai exact, el a anunțat că vrea să prindă un contract tot în străinătate, refuzând o revenire în țară.

„Momentan sunt în vacanță cu familia pentru câteva zile. Apoi o să încep perioada de pregătire cu antrenorul personal și voi vedea ce voi face în continuare. Dacă este să fie ceva, nu îmi doresc să fie din țară. Dacă va fi să fie, dacă nu… Mergem înainte.

(n.r. de ce nu revine în România) Nu vreau să deschid acest subiect referitor la campionatul din România. Cred că pot mai mult de atât!”, a spus Florin Niță la

Ce a spus Florin Niță despre revenirea la echipa națională

Florin Niță a rămas liber de contract după despărțirea de saudiții de la Damac FC pe 7 ianuarie 2025.

În ceea ce privește echipa națională, ultimul meci bifat în poarta „tricolorilor” a fost eșecul cu 0-1 în fața Bosniei, la București, pe 21 martie 2025, chiar în primul meci din preliminariile CM 2026. Niță a spus că nu va refuza niciodată o eventuală convocare.

„Legat de echipa națională, niciodată nu pot spune nu. Naționala mi-a oferit atâtea momente frumoase și nu pot refuza indiferent de situație”, a mai spus portarul român.