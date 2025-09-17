Florin Niță și soția lui au împlinit 19 ani de când sunt împreună. Ce mesaj emoționant a postat Laura: „Zâmbete, sacrificii”

Florin Niță și soția lui sunt împreună de aproape două decenii. Pentru a marca acest moment important din viața lor, în ziua în care au împlinit 19 ani de când formează un cuplu, Laura Niță, soția portarului de la Damac FC, a postat un mesaj emoționant.

Florin Niță și soția lui, Laura, sunt împreună de 19 ani

formează un cuplu longeviv. Legătura dintre cei doi a trecut demult testul timpului, iar acum se pot lăuda cu o relație de 19 ani și cu o căsnicie de 11 ani.

Recent, Florin Niță și Laura Niță au sărbătorit 19 ani de când sunt împreună. A fost un moment special pentru ei, așa că Laura a vrut să posteze un mesaj emoționant prin care să îi reamintească soțului ei cât de mult îl iubește și cât de mult înseamnă pentru ea.

„19 ani împreună! Au trecut atât de repede! Au trecut cu zâmbete, sacrificii, dor, neliniște, iubire. Să continuăm să fim o echipă, să ne bucuram de minunile noastre, să ne construim visele împreună! Te iubesc, sufletul meu pereche!”, i-a transmis Laura Niță lui Florin Niță.

Cum s-au cunoscut Florin Niță și Laura

Florin Niță și Laura formează o echipă pe cinste pe plan personal. Ori de câte ori are ocazia, partenera portarului de la Damac FC îi face declarații romantice soțului său și îi reamintește prin câte au trecut împreună. Ca orice cuplu, Florin și Laura Niță au avut parte și de momente mai dificile, însă nu au lăsat ca aceste etape să le umbrească fericirea.

Într-un mesaj mai vechi postat de Laura Niță, aceasta a povestit că și-a cunoscut soțul în liceu, pe vremea când situația financiară a amândurora nu le permitea prea multe. Timpul a trecut, iar Florin și Laura Niță au evoluat împreună, s-au maturizat și au reușit să formeze o familie fericită și împlinită, din toate punctele de vedere.

„Ne-am cunoscut în liceu, când visele noastre nu depășeau un concediu vara la mare. (…) Dacă Dumnezeu voia altceva pentru mine, m-aș fi bătut să te am. Îi mulțumesc în fiecare zi pentru cea mai frumoasă familie din lume pe care o puteam avea. Suntem atât de mândri!”, este una dintre declarațiile mai vechi ale Laurei pentru Florin Niță.

Cine este Laura, soția lui Florin Niță

Laura Niță este destul de discretă și preferă să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor. Mulți o cunosc ca fiind soția lui Florin Niță, însă pentru portar, Laura este totul. Laura este femeia care i-a fost mereu aproape lui Florin Niță și care l-a încurajat, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel. Cei mici sunt mereu cu ochii la meciurile în care joacă tatăl lor și îl susțin necondiționat. După fiecare victorie, Laura Niță a postat câte un mesaj prin care și-a exprimat mândria față de soțul ei.

Florin Niță a rămas orfan la 5 ani

Florin Niță a fost, fără doar și poate, una dintre vedetele de la EURO 2024. Atunci, s-a bucurat de susținerea și de aprecierea fanilor, iar ceea ce a făcut pe teren a fost rezultatul multor ani de muncă. Deși acum are succes, viața sa nu a fost deloc lipsită de momentele grele.

Florin Niță a rămas orfan de tată la vârsta de 5 ani. Rămas fără unul dintre părinți, Florin Niță a fost nevoit să aibă singur grijă de mama lui bolnavă. Acesta a muncit pe unde a apucat, doar pentru a-și ajuta mama.

Într-un interviu mai vechi acordat pentru GSP, Florin Niță a recunoscut că una dintre persoanele care i-a schimbat viața a fost vecina lui. Femeia a fost cea care l-a motivat și care i-a repetat frecvent că nimic nu se poate obține fără muncă. După ce a pus în aplicare sfaturile vecinei sale, Florin Niță a început să se bucure de rezultate.

„Aveam o vecină pe care o chema Pansela. O fostă vecină din Drumul Taberei, care m-a ajutat foarte mult. O să o țin minte mereu. M-a luat de mână și mi-a zis că dacă nu voi munci, nu o să reușesc.”, a declarat Florin Niță la un moment dat, pentru .