Florin Niță știe de ce portar avea nevoie România pentru duelul cu Turcia: „Trebuia să fie acolo! Putea face față”

Florin Niță e de părere că pentru naționala României, , o soluție bună ar fi fost reprezentată de portarul de la FCSB, Ștefan Târnovanu, asta chiar și în condițiile în care acesta nu a mai evoluat deloc de ceva vreme.

Florin Niță l-ar fi chemat pe Ștefan Târnovanu la națională pentru meciul cu Turcia

Goalkeeperul care a avut prestații excelente pentru naționala României la EURO 2024, Florin Niță, a văzut și a venit cu un verdict clar. Acesta e de părere că printre jucătorii convocați ar fi putut să-și facă loc și Ștefan Târnovanu, de la FCSB, cel care este rezerva lui Matei Popa de mai multe săptămâni la trupa bucureșteană. Experiența pe care jucătorul campioanei o are ar fi adus un plus pentru tricolori și ar fi reprezentat o variantă viabilă tocmai datorită acestui aspect, spune Niță.

„Am văzut ca va lipsi și Ionuț Radu. Oh, Doamne. E destul de complicat. În ultima vreme, în anturajul echipei naționale s-au schimbat portarii. Cred că Ștefan Târnovanu era unul dintre portarii care puteau face față la momentul actual, mă refer aici la meciul cu Turcia. Cred că trebuia să fie acolo, chiar dacă are probleme la echipa de club. Cu el acolo, cred că stăteau altfel lucrurile. Sperăm însă ca alegerile să fie unele inspirate. Este decizia celor de acolo și dânșii au ultimul cuvânt. Este un moment dificil pentru noi și sperăm să ieșim cu capul sus după această deplasare în Turcia. O să fie un vacarm acolo și sper ca cel care va intra în poartă să dea totul pentru țară și echipa națională”, a spus Florin Niță pentru Digi Sport.

Criza care a lovit România înainte de partida cu Turcia

Problemele pentru Mircea Lucescu au început să apară când Mihai Popa s-a lovit la partida dintre Rapid și CFR Cluj, din runda a doua a play-off-ului, iar acesta a devenit astfel indisponibil pentru echipa națională. În locul său, selecționerul l-a chemat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș, goalkeeper care la doar câteva ore după ce a fost informat de convocare a comis o greșeală în meciul pierdut de piteșteni, 0-1, cu Universitatea Cluj.

Pentru tricolori a urmat vestea pe care nimeni nu și-o dorea. Ionuț Radu, titular în partida dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves, s-a accidentat în minutul 59 al partidei, când a ieșit și a reținut o centrare. Fotbalistul român a continuat însă partida, iar la final a fost ajutat de oameni din stafful echipei pentru a ajunge la vestiare. Formația iberică a anunțat ceea ce părea inevitabil, că portarul nu va putea să onoreze convocarea la echipa națională, iar acum tricolorii se vor baza din primul minut pentru partida cu Turcia, cel mai probabil, pe Marian Aioani, de la Rapid.