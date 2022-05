Florin Pandele, revoltat de acuzele lui Gigi Becali după FC Voluntari – FCSB 2-2: „Cum să fiu acuzat de nașul meu? M-a durut enorm ce a spus!”

Gigi Becali i-a acuzat pe cei de la FC Voluntari că pentru a încurca FCSB și a declarat la că se simte trădat de finul său, Florentin Pandele. Replica a venit imediat din partea primarului din Voluntari.

Florentin Pandele, scos din sărite de declarațiile lui Gigi Becali: „Rog instituțiile statului să își facă treabă”

Primarul Voluntariului, Florentin Pandele, a ținut neapărat să intervină în direct la Digi Sport după acuzele extrem de grave ale lui Gigi Becali, care a declarat că jucătorii lui FC Voluntari au avut primă 3.000 de euro de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt plecat din ţară, sunt într-un pelerinaj. Am fost sunat de un coleg care mi-a ţinut telefonul şi am ascultat ce a spus domnul Gigi Becali şi naşul lui Florentin Pandele. Voi discuta şi din poziţia de primar, şi din cea de fin. Încep din cea de primar.

Rog instituţiile abilitate din România, începând din dimineaţa asta, să înceapă una sau mai multe anchete. Dacă este adevărat să înceapă degrabă anchetă. Dacă au fost promise cele 1500 de euro din bugetul FC Voluntari dublate de alte 3.000 de euro bani veniţi din alte surse, cei care au făcut asta să plătească”.

ADVERTISEMENT

Florin Pandele, mesaj clar: „Rog instituțiile statului să facă o anchetă”

„Suntem cu banii la zi şi suntem foarte atenţi la ce se cheltuie. Dacă e adevărat ce a spus patronul lui FCSB, rog instituţiile statului să facă o anchetă. Nu are treabă primăria. FC Voluntari este o societate comercială cum este şi FCSB. Primăria Voluntari are mai multe societăţi, în jur de 16. Sunt primul care a înfiinţat FC Voluntari ca societate comercială, are independenţă faţă de primărie.

Cea mai mare avere pe care eu o las celor 5 fii ai mei este onoarea. Nu mai am nevoie să îmi fac campanie. Cum e posibil tu, FCSB, care vrei să iei campionatul, să fii încurcată de FC Voluntari care a jucat fără doi jucători importanţi? Mi-aş dori să rămână campionatul cât mai aproape de Bucureşti”.

ADVERTISEMENT

Florin Pandele, revoltat de declarațiile lui Gigi Becali: „Tu ca naș faci astfel de acuze despre mine?”

„Dacă jucam în Giulești se spunea că le facem jocul celor de la CFR Cluj. Dacă am jucat pe Arena Națională, s-a spus că i-am făcut jocul lui Gigi Becali Cum pot fi eu acuzat? Era un articol că m-am înțeles cu nu știu ce om politic să fac jocul lui CFR Cluj. Cum este posibil să fiu acuzat de naşul meu spunând că de la primărie s-au dat 1.500 de euro şi de la Cluj 3.000 de euro.

Tu ca naş faci astfel de acuze despre mine? Când naşul meu, Gigi Becali, a primit condamnare şi a trebuit să plece la puşcărie eram lângă Gică Hagi şi plângeam amândoi. . Nu pentru spectacol, ci din suflet. M-a durut extraordinar de tare ce a spus Gigi Becali, că el a ascultat pe nu ştiu cine să nu aibă încredere. Vom discuta între patru ochi.

ADVERTISEMENT

Sunt terfelit de ani de zile de ce o echipă ca Voluntari joacă în play-off, de ce am câștigat Cupa României? Tot timpul de ce suntem în prima ligă și nu e Timișoara, Clujul, etc. Nu e vina mea că Dinamo e unde e, că FCSB nu joacă pe Ghencea”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali crede că Dumnezeu va face dreptate în finala Cupei și Voluntari va pierde trofeul”

Florin Pandele a vorbit și despre meciul sezonului, finala Cupei României pe care FC Voluntari o va juca cu Sepsi Sfântu Gheorghe: „Eu sunt cel mai păcătos om din România. Dacă bunul Dumnezeu vrea să o câștigăm, o să o facem indiferent ce spune un milion de oameni. Vă rog să faceți apel la instituții. Nu există prime la FC Voluntari.

Dacă jucam cu prima echipă, era înțeles Gigi Becali cu finul Pandele. Dacă jucăm cu echipa bună, Pandele intervenție pe linie de partid pentru a ajuta CFR Cluj. M-a mâhnit atitudinea nașului meu, Gigi Becali”, a declarat primarul Voluntariului, Florin Pandele, la .