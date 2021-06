Florin Pastramă a demontat unul din miturile despre relația sa cu Brigitte Sfăt: „I-am dat un teren în schimb”

Florin Pastramă, soțul fostei neveste a lui Ilie Năstase, este acuzat de multe ori că s-a căsătorit cu Brigitte Sfăt pentru că a fost atras de banii ei.

Despre faptul că Florin ar fi întreținut de Brigitte s-a tot vorbit încă de la începutul relației lor. Imediat după ce au început să formeze un cuplu în cadrul reality-show-ului „Ferma vedetelor” de la PRO TV au apărut tot felul de speculații.

Chiar Brigitte i-a reproșat de multe ori în emisiunea pe care aceștia o au la Antena Stars că s-a lăudat cu tot felul de averi, iar realitatea din conturi spune cu totul altceva.

Florin Pastramă a lămurit misterul: s-a căsătorit cu Brigitte pentru bani sau nu?

Florin a declarat în cadrul reality-show-ului său că Aurică Pastramă, tatăl lui, i-a lăsat un imperiu. Din motive obiective, afacerea moștenită de soțul lui Brigitte a suferit tot felul de sincope.

„Mergeți să vedeți de ce suntem în impasul în care suntem, de ce suntem blocați, de ce am avut problemele pe care le-am avut. Am probleme cu blocul pe care-l construim, din 2016, cu autorizația.

Am fost la Poliție, am depus plângere, am spus tot ce s-a întâmplat. De asta nu am vrut să mă laud că am, că dreg”, a spus Florin Pastramă în timp ce își conducea mașina.

Florin a recunoscut, totuși, că Brigitte a ajutat-o cu bani în afaceri la început, dar nu s-a căsătorit cu ea pentru bani, așa cum spune lumea.

I-a dat un teren soției sale în schimbul ajutorului financiar primit de la ea la începutul relației

„Eu de doi ani nu am mai avut legătură cu Brigitte să îi ajut pe frații sau familia mea. I-am dat un teren în schimb. Tot ce facem, facem împreună”, a explicat Pastramă.

Florin a mai spus că suflet ca al nu are nimeni. Faptul că se mai ceartă cu ea, că țipă la el, l-a ajutat mai mult decât credea.

a recunoscut că a fost răsfățatul familiei sale. Brigitte a fost cea care a învățat să fie responsabil cu banii pe care îi câștigă.

Florin a spus că de mai bine de doi ani nu mai depinde de ajutorul financiar al lui Brigitte. S-a lăudat că a reușit să se ridice pe picioare muncind și nu cerșind de la alții.