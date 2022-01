La mulți ani, Florin Piersic! Secretele din viața actorului, dezvăluite de Medeea Marinescu și Alexandru Arșinel: “Oamenii urlau și voiau să îl atingă”

Medeea Marinescu este, probabil, cea mai apropiată colaboratoare a lui Florin Piersic în acest moment, iar piesa în care joacă împreună de ani mulți – Străini în noapte – i-a făcut să viziteze împreună lumea. Exclusiv pentru FANATIK, talentata actriță a dezvăluit lucruri neștiute despre inegalabilul Florin Piersic.

Nici Alexandru Arșinel, un actor din aceeași generație, nu a fost zgârcit în a dezvălui lucruri despre Florin Piersic, acum, la împlinirea celor 86 de ani ai acestuia, șotiile pe care sărbătoritul i le făcea colegului de scenă fiind de natură să provoace, și în prezent, râsete.

Medeea Marinescu, legată pentru totdeauna de Florin Piersic

Medeea Marinescu nu este doar colega de scenă a lui sau actrița care a făcut istorie în cinematografia și teatrul românesc, ci și, oarecum, înrudită cu actorul care împlinește, astăzi, 27 ianuarie 2022 frumoasa vârstă de 86 de ani.

”L-am cunoscut pe platourile de filmare, filma alături de părinții mei. Pe când filma la ‘Eu, tu și Ovidiu’, când s-au născut surorile mele gemene, el a devenit nașul lor de botez. E ca o legătură de rudenie, el fiind tatăl spiritual al lor și, normal, este, pentru totdeauna, în familie”, spune Medeea Marinescu, cu o duioșie care anunță că este foarte apropiată de artist. Lucru pe care îl și confirmă, fără să se ascundă, ba chiar cu mândrie.

”Sunt apropiată de el, tocmai ne-am întors din Germania. E greu să vorbesc despre amintirile cu el, sunt foarte multe, toate frumoase”, spune Medeea Marinescu, pentru FANATIK. Dar, totuși, a povestit ceea ce o marca, an de an, în compania actorului.

Medeea Marinescu, amintiri de ziua lui Florin Piersic: “Era de fiecare dată la noi în casă”

Cum tatăl Medeei Marinescu, bun prieten cu Florin Piersic, purta numele de Ion, actorul nu lipsea niciodată cu ocazia marii sărbători de la început de an din casa lor.

”Una dintre amintirile mele puternice cu Florin Piersic se leagă de ziua de Sfântul Ion, de Sărbători, mai ales că părinții mei și una dintre surori poartă nume de Ion și Ioana. Florin Piersic era de fiecare dată la noi în casă. În casa aceea mare, foarte boemă, dintr-un cartier boem al Bucureștiului de altădată, în vechiul cartier evreiesc, populat în anii `80 de foarte mulți artiști, casa noastră era, de obicei, plină.

Era pe strada Parfumului, la numărul 43, locuiam pe atunci. Casa trebuia să fie demolată de Ceaușescu – dar nu a mai fost -, iar noi am plecat de acolo, dar amintirile mi-au rămas”, povestește Medeea Marinescu.

Medeea Marinescu: ”Nici nu conta ce povești spunea”

Odată ajuns în casa părinților delicatei Medeea Marinescu, . Nu doar pentru copii, ci pentru toată lumea, cu toții strânși pentru a-l asculta și admira pe actor.

”Casa era plină de prieteni și de vecini din cartier și venea și Florin Piersic. De obicei, târziu, probabil că avea spectacole… Florin Piersic stătea undeva în capul mesei și începeau poveștile și bancurile. Și toată lumea aștepta, pentru asta, venirea lui.

Eu eram mică, mă învârteam pe acolo și, chiar dacă știam, că începusem să le știu, poveștile lui, spuneam `Florine, mai zi-o pe aia o dată`. Nici nu mai știu ce povești voiam de la el, dar, până la urmă nici nu conta ce povești spunea, dacă era Harap Alb sau altceva, conta felul în care le spunea, asta era absolut fascinant”, mai povestește Medeea Marinescu.

Medeea Marinescu, despre Piersic: ”Mi-am dat seama ce înseamnă vedeta aia, adevărată”

Copilăria Medeei Marinescu este plină de amintiri cu Florin Piersic, iar, în exclusivitate pentru FANATIK, actrița a povestit care a fost momentul care i-a lăsat cea mai puternică impresie legată de actorul care împlinește 86 de ani.

”Îmi amintesc, ca ieri, că, într-o zi de vară călduroasă, a venit acasă cu tata. Era genul acela de zi toropitoare, de asfalt încins, iar pentru că nu existau, pe atunci, aere condiționate, lumea se baricada în case, în spatele jaluzelelor. Jaluzele trase, un București amorțit.

Florin a intrat în casă, avea ceva treabă de discutat cu tata, și, peste jumătate de oră, când a ieșit în stradă, noi stăteam undeva la capătul străzii, spre Romulus, era o mare de oameni. Florin avea, la vremea aia, un Ford, dar poate mă înșel, nu sunt eu cu mașinile, și nu putea să ajungă la mașină pentru că acea mare de oameni era acolo.

Probabil că cineva, cum se stătea în spatele jaluzelelor, a dat de știre că e Florin Piersic la noi. Și s-a umplut strada, iar lui îi era foarte greu să ajungă la mașină. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă vedeta aia, adevărată, pe care noi nu o cunoaștem decât din filmele de la Hollywood.

Florin s-a oprit, oamenii urlau și voiau să îl atingă, și, fiind și înalt, are avantajul înălțimii, a strigat maiestuos, iar pe mine m-a amuzat foarte tare: `Salut, popor`. Atunci s-a făcut o pârtie, lumea s-a dat la o parte, până la mașină, să îi facă loc lui Florin să treacă. Asta e o imagine pe care am păstrat-o în minte, pentru mine a fost excepțională, am păstrat-o în minte”, spune, pentru FANATIK, Medeea Marinescu.

Florin Piersic, spectacol total în Germania

Plecat, alături de Medeea Marinescu, în Germania, pentru a susține spectacolul Străini în noapte, comedia romantică regizată, inițial, de regretatul Radu Beligan, Florin Piersic a făcut ca sălile din Düsseldorf și Frankfurt să cunoască extazul.

”O amintire, mai recentă, am de la Düsseldorf, pe 22 ianuarie, când am jucat acolo. Când a intrat el în scenă, lumea urla. Nu erau aplauze furtunoase, lumea urla, era delir cu el. E printre spectacole jucate cu o mare vedetă acolo. Cineva și aruncase acolo un fake-news că nu vine Florin Piersic în Germania.

Oamenii dăduseră telefoane să întrebe, credeau că e prea frumos să fie adevărat că vine, iar oamenii au reacționat pe măsură. Mi se făcuse mie pielea de găină, lumea urla, era un vacarm, lumea care îl vedea pe Florin după atâția ani se bucura”, povestește Medeea Marinescu.

Succesul pe care l-au avut, din nou, pe scenă, împreună, i-a determinat, de altfel, să își facă noi planuri, iar vivacitatea lui Florin Piersic, ajuns la 86 de ani, îi permite să organizeze noi spectacole în străinătate.

”El este unul dintre ultimii mohicani. Din segmentul lui de vârstă este Victor Rebenciuc care, din fericire, mai este pe scenă, și Florin Piersic. În zona de teatru serios, important, care are o anumită dimensiune, doar ei mai sunt.

Faptul că am avut norocul să fiu eu aleasa lui Florin pe scenă e o întâmplare pe care o să o realizez mai bine peste 20-30 de ani. Iar faptul că spectacolul merge cu brio, mai departe, e bine. Avem și planuri, pot să le spun, în martie, la sfârșit, am stabilit că vom merge la Londra și la Paris. Știu că o să fie bine…”, a mai precizat Medeea Marinescu pentru FANATIK.

Cu cine seamănă, pentru Medeea Marinescu, Florin Piersic

În exclusivitate pentru FANATIK, Medeea Marinescu a dezvăluit un episod neștiut din relația ei cu Florin Piersic. Petrecut acum doar câteva luni, momentul cu pricina a făcut-o pe actriță să îi spună lui Florin Piersic, cu cine îl asemuiește ca noblețe actoricească.

” , cu cine l-aș compara. Era în noiembrie anul trecut, la un restaurant foarte sofisticat, iar doamna care ne servea i-a spus că are alură de actor. Florin s-a bucurat, iar eu i-am spus doamnei că el chiar este un mare actor.

Florin a spus că nu îi vine să creadă, că de unde și-a dat seama. I-am zis atunci, lui: `Uitându-mă acum la tine și îmbătrânind frumos, că ai o vârstă, iar anii s-au așezat și ți-au sporit noblețea, văd un actor care mie mi-a plăcut enorm: Christofer Plummer`”, povestește Medeea Marinescu.

Cum este, în spatele scenei, Florin Piersic?

Cariera lui Florin Piersic este, deja, arhicunoscută, iar calitățile sale de actor sunt apreciate de întreaga lume, dar despre el, ca om, se știu puține lucruri. Medeea Marinescu a dezvăluit, puțin, din ceea ce se ascunde în spatele cortinei când vine vorba de Florin Piersic.

Cu căldură în voce, actrița a dezvăluit că fiecare moment petrecut în compania lui Florin Piersic este unul fantastic, cel puțin prin prisma bucuriei pe care o emană în fiecare secundă actorul.

”El, ca om? Este un om cu foarte mult umor, eu râd foarte mult cu Florin, el face, și o să folosesc un cuvânt nu tocmai academic, bășcălie. Îi place să facă bășcălie și de vârsta lui și de ce se întâmplă în jurul lui. Eu râd cu lacrimi cu Florin, e foarte comic, are foarte mult umor.

Poate faptul că niciodată nu s-a luat foarte mult în serios, că e autoironic, a și făcut ca publicul să îl iubească atât de mult. Nu a fost niciodată un îngâmfat, nu a fost prea plin de sine, iar publicul s-a identificat puțin cu el”, spune, pentru FANATIK, Medeea Marinescu.

Florin Piersic, șotii pentru Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel, un alt decan de vârstă al cinematografiei și teatrului românesc, a realizat, alături de Florin Piersic, o mulțime de spectacole și a jucat și în filme alături de el. Iar ceea ce, și acum, în ciuda sănătății precare, îl fac să râdă cu lacrimi pe Alexandru Arșinel, sunt șotiile pe care, fără picătură de răutate, i le făcea Florin Piersic.

”Mi-a făcut multe șotii. Una mai nasoală, la Galați. Era un spectacol acolo, cu trupa de cascadori. Urma să intrăm pe stadion, să ne facem numărul, și să plecăm. Eu am venit condiționând să intru mai repede, trebuia să ajung înapoi la București ca să iau trenul spre Iași. Eram într-o fugăreală mare.

Când am ajuns acolo, i-am zis să mă lase primul, că el are timp să facă după… Și, a zis că așa facem, dar a intrat el, a ținut o jumătate de oră în plus, iar când a terminat, am intrat eu. Când am ieșit de pe scenă, era într-un colț și m-a salutat, îmi făcea cu mâna (râde, n.red.). Făcea șicane, dar nu putea să te superi, am avut o relație excelentă cu el. El nu avea partea de îngâmfare”, povestește Alexandru Arșinel.

nu țineau doar de momentele când trebuiau să joace împreună, ci și de cele în care erau premiați, ca actori, la evenimente publice importante sau la diverse festivaluri de profil.

”Este în stare să țină publicul ore întregi cu o poveste care o inventează atunci”

Fără să își ascundă vreo secundă admirația pentru actorul Florin Piersic, Alexandru Arșinel a dezvăluit, printre altele, și una dintre marile calități ale lui ”Mărgelatu”, felul în care reușește să hipnotizeze publicul fiind de invidiat.

”Aproape întodeauna, când erau premiile acelea de cel mai bun actor al stagiunii și eram și eu nominalizat, el câștiga. Am avut și locul doi, și trei, dar el câștiga de obicei. O dată am câștigat și eu, el luase de două ori la rândul în anii anterior, și când m-au chemat să îmi iau premiul, a ieșit tot el în față.

Mi-a zis: `Ah, mi-ai luat-o înainte`. Dar cu umor. El este un actor de comedie, cu un umor… Păi el este în stare să țină publicul ore întregi cu o poveste care o inventează atunci, pe loc, și care devine interesantă și șarmantă. Este un actor special, e o mândriei a României, este un actor minunat!”, mai povestește, amuzat, Alexandru Arșinel.

Arșinel, dezvăluiri despre imaginile cu Mărgelatu mâncând semințe: ”Perfecțiune”

Probabil dacă ar exista un capitol în Cartea Recordurilor în ceea ce privește mâncatul semințelor, Florin Piersic ar fi pe primul loc. Talentul pe care îl arăta în ronțăitul semințelor de floarea soarelui a ajuns, deja, legendar și motiv de glume în folclorul urban românesc. Alexandru Arșinel, cu umor, povestește ce se petrecea, de fapt, pe platourile de filmare de la seria Mărgelatu.

”Florin întotdeauna întârzia la filmări (râde, n. red). Ne făcea întotdeauna figura să vină mai târziu, în ultimul moment, când noi toți ne uitam disperați după el. Iar el, dintr-o dată, apărea și ne ținea peste program.



Pe platourile de la Mărgelatu era fantastic. Îi plăcea să mânânce semințe și să joace. Și o făcea într-un mare stil, ca un actor excepțional, unic. Dar nu m-a învățat să mănânc așa rapid semințe ca și el, nu am reușit, cu toate că eu sunt mai țăran ca și el (râde, n.red.).

Născut la Dolhasca, mâncam semințe multe când eram trimis cu vaca, la păscut. Dar el își făcuse un stil care se apropia de perfecțiune, le arunca în gură și le scuipa imediat, avea o tehnică perfectă”, a mai spus, râzând, Alexandru Arșinel, pentru FANATIK, despre Florin Piersic.

Florin Piersic, o legendă a actoriei

Născut acum 86 de ani, Florin Piersic debuta, la doar 21 de ani, în cinematografie în filmul Ciulinii Bărăganului. Succesul avut îi aduce roluri în filmele Neamul Șomăreștilor și, apoi, De-aș fi Harap-Alb, consfințindu-i-se astfel statutul de vedetă.

A jucat în peste 60 de filme, rolurile sale celebre fiind haiducul Anghel Șaptecai, haiducul Grigore Pintea și Mărgelatu. Cariera de actor al lui Florin Piersic a influențat, decisiv, și dramaturgia românească, zecile de piese în care a jucat de-a lungul a peste 50 de ani de carieră fiind apreciate de toți criticii de teatru din România și savurate îndelung de spectatori. În plus, emisiunile de divertisment în care apare Florin Piersic l-au făcut pe actor să fie și mai iubit, iar audiențele o dovedesc din plin.

Florin Piersic a fost decorat, în două rânduri: Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”, și la 30 mai 2002 cu Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler, „pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”. De asemenea, este cetățean de onoare în mai multe orașe ale României și a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din București.

Florin Piersic are părinți originari din Bucovina, petrecându-și o parte a copilăriei peste Prut, la Cernăuți (actualmente oraș în Ucraina) și în Soroca (Republica Moldova), loc în care tatăl său a practicat medicina veterinară. De aceea, de altfel, în 2012, Florin Piersic a solicitat și cetățenia moldovenească, iar prin decretul președintelui Republicii Moldova din 2012, Nicolae Timofti, actorului i s-a acordat cetățenia Republicii Moldova.

La mulți ani, Florin Piersic!