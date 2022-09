Florin Piersic a mărturisit care a fost visul său cel mai mare și care nu i s-a împlinit: ”N-am avut această ocazie”

Florin Piersic este unul dintre cei mai mari actori români. Ajuns la vârsta de 86 de ani are încă regrete profesionale, deși a avut până acum numeroase roluri consacrate.

Visul neîndeplinit al lui Florin Piersic

Florin Piersic a dezvăluit care a fost visul lui cel mai mare din carieră și care nu i s-a îndeplinit până acum. Mai exact, ocazia de a-l interpreta pe Hamlet, alături de Laurence Olivier.

La un moment dat, printr-una dintre călătoriile sale prin această lume, a avut șansa de a-l cunoaște pe Laurence Olivier, prin prisma ambasadorului României în Regatul Danemarcei și Islanda, Alexandru Grădinar.

”(…) El era ambasadorul nostru acolo. M-am dus acolo, am avut recital în diferite orașe, el fiind prezent și fiind mereu după mine și cu mine și într-o zi îmi spune “știi măi, Florine, vreau să-ți fac o surpriză, zic fă-mi-o, du-mă unde vrei tu’.

Zice ‘te duc acuma la Helsingor, la palatul lui Hamlet’. Visul meu a fost ca eu să joc Hamlet. L-a jucat Cozorici, -a jucat Caramitru, l-au jucat mai mulți din actorii români.

Și când am ajuns acolo și am văzut sala de bal în care am aflat atunci că cei care s-au prezentat într-un spectacol Shakespeare erau Laurence Olivier, actorul vieții, vieții, vieților mele, regele artiștilor, cum spunea colega mea Ioana Bulcă.

Nu există un actor mai mare ca el, eu sunt de acord. El a fost pentru mine o minune în tot ce l-am văzut. Visul meu a fost ca să joc, să apar lângă el, să-i sărut mâna. N-am avut această ocazie, în schimb am fost în sala în care el a jucat de foarte-foarte multe ori. Vorbesc de Aldwych Theatre din Londra"

Florin Piersic își va lansa prima carte

În cadrul aceluiași post TV, Florin Piersic a făcut și un anunț important pentru fanii lui. Actorul își va lansa în curând o carte, intitulată ”Viața este o poveste”, scrisă precum un roman.

În ”Viața este o poveste”, Florin Piersic a reamintit despre momentele petrecute alături de oamenii dragi din viața lui. Toate sunt luate din bilețele pe care marele actor a notat de-a lungul vieții clipe care l-au marcat.

În plan personal, și este căsătorit în prezent cu Anna Torok.

În trecut, Florin Piersic a mai fost căsătorit cu: Anna Szeles și Tatiana Iekel