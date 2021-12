Florin Piersic a primit un cadou special în Dubai: „Face vreo 1.000 de euro.” Cine i-a oferit darul

Florin Piersic și Dan Negru au fost în Dubai pentru a filma un program special de Crăciun, difuzat la Antena 1, iar marele actor a primit un cadou special din partea unui diplomat român. Darul valorează aproximativ 1.00o de euro.

Îndrăgitul actor a fost invitat la ambasada României din Emiratele Arabe Unite, unde a avut parte de o surpriză de proporții.

Dan Negru și Florin Piersic sunt prieteni de ani buni, iar telespectatorii așteaptă cu nerăbdare să vadă emisiunea pe care cei doi au filmat-o în Emirate.

Florin Piersic a primit un cadou de 1.000 de euro în Dubai

Invitat la ambasada României din Emiratele Arabe, a primit un costum de arab original din partea unui atașat de pe lângă instituție.

Actorul a fost felicitat pentru întreaga sa carieră. A îmbrăcat și vestimentația națională arabă, după care s-a filmat în ea, potrivit

„Am fost peste tot cu Florin, e prietenul meu. A ajuns la ambasadă, iar acolo un atașat al acesteia, din Emirate, i-a dat acest cadou. Face vreo 1.000 de euro. Chiar glumeam, Florine, e ceva acolo.”, a declarat Dan Negru pentru sursa citată.

Dan Negru și Florin Piersic vor putea fi urmăriți în emisiunea specială de Crăciun. Anul acesta, emisiunea are ca temă „Călătoriile lui Piersic”, iar destinația aleasă a fost capitala luxului.

Prezentatorul le promite telespectatorilor un Crăciun „de poveste”.

„Am filmat o ediție specială de Crăciun. E o tradiție filmarea de Crăciun cu Florin și mă bucur că o păstrez de atâția ani.

Anul ăsta am ales tema «Călătoriile lui Piersic» și am ales ca locație cel mai căutat oraș al Planetei, acum, datorită Expo 2021.

Florin, vulcanic ca de obicei. Telespectatorii ar trebui să se aștepte la un Crăciun de poveste.”, a mai spus Dan Negru.

Dan Negru, despre emisiunea alături de Florin Piersic

Recent, Dan Negru a oferit detalii despre pe care o filmează alături de renumitul actor.

Cei doi s-au filmat la piscina hotelului la care au fost cazați în Dubai. Internauții au fost dornici să afle mai multe despre emisiunea pe care o pregătește moderatorul TV împreună cu bunul său prieten, Florin Piersic.

„Acesta este puștanul. După-amiază mergem să vedem standul României de la Expo… Deci ca să vezi pe ziceam eu, că tu m-ai înnebunit cu televiziunea. La TV nu se vede decât într-un loc.

Ce am făcut noi de Crăciun o punem și pe internet și se poate vedea oricând și peste 60 de ani. Emisiunea pe care o filmăm aici o montăm săptămâna viitoare.

Legendele și tot ce am filmat noi difuzăm în seara de Ajun, așa cum facem în fiecare an. Cea de la TV se vede o dată și gata și ce am făcut aici se vede peste tot.

Am venit aici să filmăm un episod de Crăciun, o să auziți povești pe care Florin nu le-a mai spus niciodată. Am ales locul acesta pentru că am vorbit despre călătoriile lui Florin în lume.”, a declarat Dan Negru pe pagina sa de Facebook.