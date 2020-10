Florin Piersic, declarații uimitoare despre legătura cu Sf. Parascheva: ”Am fost foarte bolnav, iar mama s-a rugat”

Florin Piersic (84 de ani) a vorbit despre legătura pe care o are cu Divinitatea, mărturisind că este o persoană foarte religioasă, mai ales că merge extrem de des în locuri de rugăciune din întreaga țară. Actorul a făcut declarații uimitoare despre legătura cu care o are cu Sfânta Parascheva.

Îndrăgitul actor a dezvăluit că mama sa este fiică de preot, femeia rugându-se într-o perioadă la icoana Sfintei Parascheva. Se întâmplă când Florin Piersic era bolnav și după o noapte întreagă de rugăciuni artistul a fost salvat, păstrând și în ziua de azi icoana de la mama sa.

„Mă rog la Maica Domnului, o ador pentru tot ce am citit, cum este, la Sfânta Parascheva pentru că am fost foarte bolnav și mama mea o noapte întreagă s-a rugat cu icoana pe care o am. Păstrez tot timpul icoana la care mama s-a rugat”, a declarat Florin Piersic pentru Doxologia.

Florin Piersic, legătură specială cu Sfânta Parascheva și icoana acesteia

„Și a spus dacă mi-ai luat-o pe Lucica, nu îl lua pe Florinel. La Sibiu stăteam, pe strada Hect, nr 2, la etajul 2, parcul Astra”, a completat marele actor român în filmarea postată pe Facebook.

Florin Piersic este foarte legat de locurile culte și de preoți, mergând la Biserică nu numai la zile de sărbătoare. Renumit pentru rolul din „Mărgelatu”, artistul adoră să bată toaca și face acest lucru de fiecare dată când are ocazia.

„Eu sunt foarte legat de Biserică, de preoți, de faptul că am stat atât de mult la Pojorâta, la Sadova, la Câmpulung Moldovenesc, la Gura Humorului…

Mă duceam de Crăciun și de sfintele Paști, mă duceam la Cașvana, lângă Suceava, unde unchiul meu, Orest Malcinschi era paroh și a fost peste 40 de ani în Cașvana. El era prietenul cel mai apropiat de tatăl meu, să vedeți o fotografie împreună cu tatăl meu și cu Orest Malcinschi.

Și întâmplător sau nu, întâmplător, tatăl meu și Orest Malcinschi s-au căsătorit cu cele două surori ale părintelui Pașcanu. Livia cu Orest, și Vera, mama mea, cu tata.

Am vrut să vă spun că și asta ne-am legat grozav. Eu mă duceam acolo de Sfântul Crăciun. Primul lucru pe care-l făceam, vorbeam cu Pălimaru și îi spuneam «viu să bat toaca»”, a mai spus Florin Piersic.

