Foto. Femeile din viaţa lui Florin Piersic. Ele au fost cele mai pasionale iubiri ale marelui actor

Florin Piersic a iubit cu patimă cele mai frumoase femei ale tinereţii sale. FANATIK vă prezintă cele mai pasionale iubiri din viaţa marelui actor care împlineşte miercuri, 27 ianuarie 2021 vârsta de 85 ani! Cu această ocazie, Revista TAIFASURI i-a dedicat un supliment de excepţie, de 14 pagini marelui actor Florin Piersic, „Mărgelatu”, cel mai iubit Artist din România, număr ce poate fio găsit la toate chioşcurile din ţară!

Cine sunt femeile din viaţa lui Florin Piersic. FANATIK vă prezintă istoria amoroasă a marelui actor

Numele lui e Florin. Cu F de la Fericire. Forță. Fenomen. Fior. Florin Piersic n-a fost niciodată bărbatul unei singure femei, pentru că, șarmant, elegant, gentil, marele actor a iubit cu patimă și a știut ce să facă pentru a cuceri femeia.

A considerat totdeauna că „o femeie frumoasă poartă cu ea aroganța supremă” și s-a orientat către cele „care fură inimi, nu bani”. Cine au fost doamnele fermecătoare care și-au găsit loc în inima mare a inegalabilului Florin Piersic, aflați în rândurile de mai jos.

Tatiana Iekel, prima femeie pe care a dus-o la altar pe Florin Piersic

„Când ea îți aruncă o privire / Sau un surâs inocent / Devii o pradă ușoară / Pe loc, chiar din primul moment”, le-a cântat Florin Piersic doamnelor în superba melodie „Femeia e secretul”.

De ce „sexul slab” și-a dorit mereu să fie în compania unuia dintre cei mai șarmanți bărbați pe care i-a dat entertainmentul autohton? Care să fie motivul pentru care Florin Piersic a trăit poveşti de amor picante, demne de scenariul unui love story de la Hollywood?

A iubit cu pasiune și nu i-a păsat niciodată de gura lumii. „Eu cred că suntem făcuţi din iubire, trăim pentru a primi şi a dărui iubire. Fără dragoste ar fi pustiu în lume. Iubirea poate să umfle pânzele speranţei, dar singură nu poate niciodată să ducă corabia la mal”, a mărturisit cu ceva timp în urmă Florin Piersic.

Ursitoarele au fost darnice cu actorul și i-au dat nu doar frumusețe și șarm, dar și femei superbe. Prima pentru care Florin Piersic a făcut o pasiune a fost Tatiana Iekel. Artistul a iubit-o enorm, cei doi unindu-și destinele în anul 1958, după doi ani de dragoste nebună.

Rodul relaţiei lor este marea bucurie a actorului, Florin Piersic Jr., care a și îmbrățișat, de altfel, meseria părinților săi. Din nefericire însă, căsnicia a durat numai până în anul 1974, Tatiana Iekel mărturind că motivul despărțirii a fost faptul că Florin s-a îndrăgostit de toate partenerele cu care a jucat: „E un om care ar fi trebuit să fie liber toată viaţa.

Era un crai veşnic curtat. Se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca, iar la un moment dat s-a îndrăgostit atât de tare de una dintre ele, încât i-am spus că e mai bine să ne despărţim”. Florin și Tatiana au rămas, însă, în relații bune, iar la moartea primei sale soții, actorul a fost de-a dreptul sfâșiat. „Tatiana, scumpa mea, de când ţi-ai luat zborul către stele, mă gândesc neîncetat la tine, la noi, la cum ai apărut în viaţa mea şi m-am îndrăgostit definitiv de tine.

La cum ne-am iubit, la cum ne-am despărţit, la cum a apărut pe lume băiatul nostru pe care tu îl adorai şi de care eu sunt atât de mândru şi mai ales la cum am rămas prieteni până la sfârşitul sfârşitului.

Eu, Florin, cu durere şi lacrimi în ochi şi în suflet, îţi sărut mâna şi îţi mulţumesc că mi-ai fost alături şi m-ai însoţit cu gândul tău bun, chiar şi atunci când am fost departe unul de celatalt. Dar tu ştii bine că, deşi viaţa ne-a despărţit, noi am rămas mereu aproape”, a scris acesta, pe pagina de socializare.

ANNA SZELES: „Regizorul Francisc Munteanu m-a avertizat că mă voi îndrăgosti de Piersic”

Avid de iubire, la scurt timp după ce Tatiana Iekel a luat-o pe un alt drum, Florin Piersic a avut o idilă cu o altă femeie: actrița Otilia Barbath.

Chiar dacă se spune că era îndrăgostită lulea de marele Piersic, aceasta a pus piciorul în prag atunci când l-a prins că a înșelat-o cu o studentă de la teatru, o superbă tânără pe nume Gabriela Vlad. Nici Gabriela nu a rezistat prea mult lângă actor, cei doi trăind doar o poveste pasageră.

Dar viața i-a scos-o în cale lui Piersic pe ravisanta actriță de origine maghiară Anna Szeles. „Ne-am întâlnit prima dată când filmam pentru Vârsta dragostei. Țin minte că Florin m-a invitat la un spectacol, iar regizorul Francisc Munteanu mi-a spus să nu mă duc, avertizându-mă că mă voi îndrăgosti de Piersic.

Îmi spunea să mă îndrăgostesc de Harry Baranga, pentru că el era partenerul meu din film și trebuia să iasă bine rolul. M-am dus cu Florin, dar n-am făcut nimic. Aveam pe atunci 23 de ani”, a povestit Anna despre momentul întâlnirii cu Piersic.

Și-a cucerit a doua soție cu ajutorul mamei și a unui… conductor de tren

Cum a cucerit-o artistul? Folosindu-se de ajutorul a doi complici: mama sa și un necunoscut conductor de tren. „Mergeam des pe ruta București-Cluj, pentru că stăteam în Ardeal și aveam filmări în Capitală. Nu eram împreună pe atunci, dar Florin Piersic mă curta insistent.

Mă însoțea la gară, ne luam rămas-bun, iar eu mă băgam la somn, în vagonul de dormit. Nu reușeam însă să pun geană pe geană. (…) Când să ațipesc, apare nașul. Îi prezint biletul și după ce-l verifică, îmi înmânează o scrisorică. Era de la Florin.

Îmi transmitea că mă iubește, că mă adoră, că nu poate trăi fără mine. Toate bune, cărei femei nu i-ar fi făcut plăcere? Numai că, fix peste o oră, iar vine controlorul. Mi-a dat alt răvaș, alte mesaje de dragoste, alte jurăminte. Peste încă un ceas, chiar când să ațipesc, iar nașul. Doamne, ce-o mai fi?, mă gândeam. Când, altă scrisoare, în care mă cerea de nevastă”, a rememorat actrița.

Celălalt complice, mama actorului, a „câștigat-o” cu savuroasele sale sendvișuri. „M-a cucerit (…) cu sendvișuri făcute de Vera, mama lui. În familia lui am fost primită cu atâta dragoste… Părinţii mi-au spus că semănam cu sora lui Florin, care a murit înecată în Prut la 16 ani.

Și atunci când m-au văzut pe mine, a fost un mare atașament între noi. Iar eu mereu i-am spus: Soţ ca tine voi mai avea, dar socrii, niciodată!”. Dar pentru inima Annei Szeles Florin Piersic a luptat nouă ani. În final, în 1975, cei doi au spus „Da” în fața ofițerului Stării Civile, iar un an mai târziu, s-a născut fiul lor, Daniel.

„Am fost nevasta lui Florin, dar am trăit ca amanții”

Căsătoria lor a durat doar zece ani, apoi au divorțat. Potrivit Annei Szeles, mariajul a fost unul ciudat, dat fiind faptul că ea a locuit la Cluj, iar Florin la București: „Noi n-am stat niciodată împreună. Eu eram la Cluj, iar Florin, la București. Am fost nevasta lui Piersic, dar trăiam ca amanții. Făceam naveta ca să ne vedem. Eu jucam la Teatrul Maghiar din Cluj.

Acolo aveam casa, mașina la scară, tot. Eram respectată și iubită. Nu puteam să las viața mea și să fug la București. Pentru că n-aveam încredere în Florin. Era un fustangiu și nu voiam să depind de el cu nimic.

Am preferat să rămân pe picioarele mele. Când am decis să divorțez, am făcut-o pentru că n-am vrut să-i mai înghit aventurile”. Într-un final, actrița s-a mutat cu fiul său Daniel în Ungaria, iar acum este una dintre cele mai îndrăgite personalități publice.

Gabriela Werner: „Era un diavol frumos! Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeș”

În perioada în care a fost căsătorit cu Anna Szeles, Florin Piersic a reluat legătura cu fosta studentă Gabriela Vlad (n.r. – Werner, după căsătorie). Cei doi au trăit o poveste de iubire timp de nouă ani, până când femeia a hotărât să se mute definitiv în Israel.

Gabriela, mai tânără cu 17 ani decât Piersic l-a adorat pe actor și ar fi făcut orice să rămână împreună cu el. Dar la un moment dat a realizat că viața ei se va transforma într-un calvar dacă nu va pune punct.

„Relația mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, și până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner… Am fost nouă ani împreună și da, pot spune că am fost foarte îndrăgostiți unul de celălalt, fără să fim într-o relație secret

Din contră, pot spune, eram împreună pe față, dar încercând să nu lovim în alte sentimente… Dar viața bate filmul și am pornit pe un alt făgaș, fără a mă căsători cu el, din păcate. (…)

Dacă rămâneam cu el, era vai de viețișoara mea… Nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor… Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeș”, a mărturisit actriţa. Gabriela și Florin au rămas în relații de prietenie, actorul vizitând-o de fiecare dată când ajungea în Israel.

Poveste interzisă de dragoste a lui Florin Piersic cu Angela Similea

Gurile rele spun că dintre toți bărbații care au intrat în viața ei, Angela Similea a iubit doar unul! Pe Florin Piersic, eternul Don Juan al filmului românesc. Despre idila celor doi au circulat multe zvonuri, Florin Piersic recunoscând cu doar câțiva ani în urmă că au trăit o… nebunie: „Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări şi era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Angela era foarte frumoasă şi dorită de toţi.

Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne şicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai şi pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o lipitură în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”.

Cei doi erau, însă, căsătoriți, Florin cu Anna Szeles și Angela cu olandezul Jan Hilgen și nu au făcut pasul cel mare. Se spune, însă, că Angela și-ar fi dorit, lucru mărturisit și de șarmantul actor: „Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”.

„Nu voiam să mă ard… M-am străduit să rămân şi eu o lampă”

La rândul său, Angela Similea a făcut unele dezvăluiri uluitoare despre povestea cu Florin Piersic în cartea biografică „Angela – cântec şi rugă”, scrisă de Smaranda Jelescu.

„Florin era cu adevărat superb. Avea o frumuseţe de Făt-Frumos, departe de a fi efeminat. (…) Ceea ce am înţeles eu repede lângă el este că dacă eşti fluture te-ai ars. Nu voiam să mă ard… M-am străduit să rămân şi eu o lampă. Dar am creat un cuplu. Pe la televizor, în turnee. Mi-amintesc că Anna Szeles, soţia lui, a suferit mult.

Cel puţin în meserie. Ei doi erau frumoşi, talentaţi, dar, când am intervenit eu, s-a întâmplat un lucru la urma urmei normal. Adică, eram doi români înalţi, frumoşi şi celebri, eram un cuplu adevărat”, a dezvăluit una dintre cele mai iubite cântărețe ale României. După 1990, artista a devenit soția bărbatului veșnic îndrăgostit de ea, regretatul om politic Victor Surdu.

Cezara Dafinescu: „Florin mi-a cerut să-l las pe George Motoi şi să mă mărit cu el”

Dintotdeauna Cezara Dafinescu a simțit iubirea din creștet până în călcâie. A fost atât de frumoasă, încât, așa cum singură a recunoscut, „oamenii întorceau capul după mine, pe stradă”. În aceste condiții, nu i-a fost deloc greu să-l „vrăjească” și pe Florin Piersic, actorul căzându-i în plasă.

A iubit-o, însă aceasta a preferat să-i fie doar colegă de scenă. Timp de 15 ani. „De-a lungul anilor, pe scenă, prin personajele noastre, ne-am iubit atât de intens încât acum, în viaţa de zi cu zi, nu ne-a mai rămas… decât… prietenia!

Dar prietenia este un stăpân tot atât de poruncitor ca şi dragostea… E mult mai mult, pentru că dragostea e risipitoare, dă şi ia cu amândouă mâinile. Prietenia e discretă, se mulţumește cu puţin. Dar acest… puțin e tot ce e mai bun pe lume!

Un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima…”, a postat Cezara cu ani în urmă pe pagina sa de Facebook. Ce-i drept, Florin Piersic a vrut mai mult, ba chiar i-a cerut să renunțe la soțul său, George Motoi, pentru a rămâne împreună.

„Oamenii ne iubeau atât de mult, încât şi atunci când eu, jucând-o pe Wanda, amanta lui Mircea – Florin Piersic, în Gaiţele, mă aplaudau, deşi n-ar fi trebuit, pentru că eu o satirizam pe amantă… în sală erau numai soţii, dar ele mă plăceau pe mine, într-un rol de amantă. (…) Florin mi-a cerut la un moment dat să-l las pe George (n.r. – soţul, George Motoi) şi să mă mărit cu el, dar eu râdeam şi nu l-am luat niciodată în serios!”, a mărturisit Cezara Dafinescu.

Anna Torok este singura nevastă care i-a preluat numele

Pe cea de-a treia soție, Anna Torok, care a „rezistat” până în zilele noastre, Florin Piersic a cunoscut-o în avion în anul 1986. Cu siguranță a fost o întâlnire pusă la cale de Divinitate, pentru că cei doi au călătorit împreună cu avionul în trei rânduri, stând față în față. Artistul a fost atras de frumusețea Annei, care seamănă foarte bine cu idealul său feminin, actrița Jacqueline Bisset.

Au făcut naveta București-Cluj timp de șapte ani, apoi au hotărât să legalizeze relația. Cu siguranță, Anna Torok este cea mai rezistentă dintre toate doamnele care au stat lângă Florin Piersic de-a lungul vieții, dar și singura care i-a preluat numele.

Totodată, Anna este tot ce și-a dorit marele actor: un om care să îl susțină necondiționat, să-l iubească și să îi ofere echilibrul și liniștea sufletească de care are nevoie. Când timpul le permite, soții merg la cabana lor de lângă Cluj să-și încarce bateriile. Prietenii spun că Anna, care adoră florile, se ocupă de îngrijirea acestora, în timp ce Florin o privește, mulțumindu-i lui Dumnezeu că a găsit o dragoste devotată.

Deşi niciunul dintre ei nu a recunoscut oficial, s-a vorbit insistent că Florin Piersic a fost şi „haiducul“ aţâţătoarei Marga Barbu, cei doi având o relaţie pasageră pe platourile de filmare

I-a schimbat destinul unei fetiţe, de care a avut grijă şi care acum trăieşte în Severin

Fiecare actor are farmecul lui, într-o măsură mai mare sau mai mică, puterea lui de „a trece rampa”, de a intra în sufletul spectatorului. Însă mai mult decât ceea ce se cheamă „priză la public”, Florin Piersic are un suflet mare. Om fără ascunzișuri, acesta i-a schimbat definitiv destinul unei fetițe, devenită acum femeie şi stabilită în Turnu Severin.

Legătura dintre Florin Piersic și micuța Maria a început în perioada în care actorul a filmat lângă satul Budești, pentru pelicula „Pintea”. „Se uita tot timpul la mine când filmam. Iar eu am sesizat-o. Extraordinar de frumușică, parcă era un cap de-al lui Grigorescu. Avea și o băsmăluță. Mă urmărea chipul ei.

Și, pe cal fiind, am întrebat-o cum o cheamă. I-am spus atunci: Măriucă dragă, extraordinară ești, dar de ce te uiți așa la mine?. Pentru că vă iubesc!. Mă iubești pe mine? De ce?. Nu știu, dar vă iubesc mult. (…) După filmare, am plecat cu ea. Unde locuiești, ce fac părinții tăi? Nu mai am părinți. Cum?. Au murit. Mama a căzut în cap de pe un car cu fân.

A făcut o boală, nu a mai putut să o salveze nimeni. După două săptămâni, a murit și tata. Și tu unde stai?. La mătușa mea. Și m-am dus acolo. S-au emoționat când m-au văzut. Le-am spus că am avut o soră, pe care am pierdut-o în 1942. Și că vreau să o înfiez. Atunci așa am simțit”.

„Tabloul meu e în casa lor de la Turnu Severin”

Florin Piersic a păstrat legătura cu Maria și, reîntors la București, le-a povestit părinților despre intenția sa. Tatăl lui Florin, medicul veterinar Ștefan Piersic, i-a dat un sfat de care actorul a ținut cont ulterior. „Florin, tu ai atâtea probleme, noi suntem deja oameni în vârstă. Te angajezi la un lucru, trebuie să o aduci la București… Mă rog, eram căsătorit, aveam probleme profesionale. (…)”.

Chiar dacă nu a înfiat-o, din acel moment, tot ce a câștigat actorul Florin Piersic din teatru, a trimis fetiței. Anii au trecut, ea s-a transformat într-o femeie frumoasă, care și-a găsit jumătatea. Și, spre fericirea lui Florin Piersic, s-a căsătorit cu un om extraordinar.

„Are două fete mari. Pe una o cheamă Florina și pe cealaltă Ștefania. Tabloul meu e în casa lor de la Turnu Severin. Tot timpul spune despre mine că sunt binefăcătorul ei. Niciodată nu am devoalat povestea asta, pentru că sună a laudă, dar nu e. E o pomană. Este ceva de suflet. Pentru că în ea am văzut-o pe sora mea”.

Revista „TAIFASURI” , număr special pentru Florin Piersic

Revista „TAIFASURI” îi dedică lui Florin Piersic numărul din această săptămână, pe care îl veți putea citi începând chiar din ziua împlinirii celor 85 de primăveri.

14 pagini de excepție vă dezvăluie în revista „TAIFASURI” aventuri, iubiri, roluri, gânduri – ale lui Florin Piersic și despre Florin Piersic. De la debutul actoricesc, pe scena Teatrului Național din Cluj, când avea doar 17 ani, la sold out-urile celor doi „Singuri în noapte” din lunile premergătoare invaziei distrugătoare a coronavirusului SARD-CoV-2 care ne-a schimbat pentru totdeauna viețile tuturor.

Povestea nefardată a rolurilor definitorii din cariera sa de peste 65 de ani aduce în lumina reflectoarelor TAIFASURI” momente inedite, puțin cunoscute publicului care îl iubește ca pe un erou național și umplea până la refuz sălile de teatru și cinematografele în care putea fi „vizionat” live sau pe pânză Florin Piersic.