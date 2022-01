Florin Piersic, comediantul „jandarm”: Cum a luat de gât un spectator turbulent, fugind direct din scenă

Deși s-a consacrat pe scena Teatrului Național, Florin Piersic a jucat și la „Comedie”, perioadă în care, potrivit propriei sale mărturisiri, a fost eroul unui moment „justițiar”, în care i-a sărit în ajutor colegului Geo Barton.

După propriile sale spuse, își sărbătorește ziua de naștere departe de țară, în Germania. Cu toate acestea, el rămâne „aici”, lângă noi, , unele dintre ele devenite mărturii literare.

Florin Piersic împlinește 86 de ani

În cartea „Magnificii hazului”, apărută în anul 2005, la Editura PACO, scriitorul George Mihalache a evocat o pățanie care l-a avut în prim plan pe Florin și în care actorul, deranjat de reacția unui „glas de buhai care îl viza pe marele nostru Geo Barton”, a sărit de pe scenă și l-a pedepsit „ca la carte” pe spectatorul turbulent.

Scriitorul George Mihalache și-a amintit că Florin Piersic i-a povestit personal episodul cu pricina într-un moment petrecut pe platourile de filmare ale TVR, în care cei doi lucrau împreună la un monolog umoristic.

Florin Piersic și mărturia scriitorului George Mihalache: „Dintr-o lojă laterală, a răzbit un glas de buhai care îl viza pe Geo Barton!”

Despre Florin Piersic se cunoaște faptul că, la doi ani distanță de absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București (promoția 1957), a debutat în piesa „Discipolul diavolului”, pe scena Teatrului Național din Capitală. Cu toate acestea, în perioada sa de început, actorul a avut mai multe colaborări cu alte instituții. Povestea la care facem referire s-a petrecut la una dintre reprezentațiile piesei „Idiotul”. Cel care ne istorisește pățania este însuși Florin Piersic, în paginile lucrării „Magnificii hazului”.

„Jucam la „Comedia”, în Pasajul Majestic, vis-a vis de Teatrul de Revistă „Savoy”. În față, trona afișul cu spectacolul nostru, „Astă seară, „Idiotul”, iar la Savoy, altă pancartă anunța „Sonatul lunii”, cu Puiu Călinescu, unul dintre preferații mei”, și-a început Florin Piersic povestea.

Autorul George Mihalache menționează faptul că Florin era în culmea fericirii, pentru că piesa lui Dostoievski se juca „sold out”, înregistrase 50 de reprezentații și se bucura de un succes total.

Nebunia s-a petrecut în momentul în care personajul interpretat de marele actor trebuia să-și spună replica, în tabloul al cincilea, la petrecerea Nastasiei Filipovna, unde invitații erau puși să povestească cea mai urâtă faptă din viața lor.

„Parcă aud și acum glasul vibrant al maestrului Geo Barton, vocea aceea, pătimașă, penetrantă, care te răscolea profund…” avea să povestească Florin Piersic, care a continuat: „Dar tocmai în acel moment zguduitor și tensionat, dintr-o lojă laterală, răzbește un glas de buhai care îl viza pe marele nostru Barton”…

„Eram Tarzan, Superman, Godzilla, toți la un loc, plus Popeye Marinarul după un vagon de spanac”

Florin a povestit și ceea ce respectivul spectator „nemulțumit” îi reproșa colegului său de scenă Geo Barton, semn că, probabil, mai în glumă, mai în serios, omul… greșise adresa sau, cu siguranță, nu era pus în temă cu subiectul „Idiotului” lui Dostoievski.

„Bă, acesta, plin de lovele pe care le învârți cu lopata, lasă, bă, vrăjeala și mai trage o cântare. Mai spune și tu o glumă că de o oră dai din ciripitoare și eu am plătit bilet să râd, nu să aud gargara voastră!”, a țipat omul.

Cum a reacționat Florin în urma acestei „ieșiri”, a povestit chiar el: „În clipa aceea, am simțit că mi s-a răsturnat mintea în țeastă. În toiul tiradei dramatice, un mahalagiu din lojă aruncase parcă o grenadă. Îl ochesc mai bine și-l zăresc pe brontozaurul respectiv, rezemat de balustrada lojei, gata să-și continue, probabil, „alocuțiunea”. Am simțit dintr-odată că devin un vulcan în erupție, eram Tarzan, Superman, Godzilla, eram toți la un loc, plus Popeye Marinarul după ce dăduse gata un vagon de spanac”.

„Am demarat în forță, am sărit jos din scenă și l-am înșfăcat de gât pe turbulent, că nu m-ai fi putut dezlipi nici cu lampa de sudură! Dar nici vlăjganul nu se lăsa domolit ușor, mă izbea cu pumnii în spate, orăcăind niște înjurături, așa că – și atunci eram destul de „bine crescut”, din toate punctele de vedere – nu m-am lăsat până nu l-am cărat până la ușa sălii și l-am azvârlit afară, ca pe un sac de cartofi, arătându-i și pumnul, pentru orice eventualitate”, a continuat sărbătoritul nostru de astăzi.

„Brontozaurul” pus la punct, un măcelar din cartierul Ferentari

Florin Piersic a adăugat faptul că, în timpul desfășurării evenimentelor, plasatorii din sală îl priveau cu uimire, „ca pe un Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul”. Ulterior, actorul a revenit pe scenă și a rostit vorbele pe care și astăzi le păstrează în „fonoteca particulară”: „Maestre Barton, totul s-a aranjat. Continuați rolul în piesă!”.

George Mihalache a relatat, mai departe, mărturia lui Florin, care a rememorat felul în care a aflat identitatea „brontozaurului” pe care îl pusese la punct. „Personajul” era un măcelar din Ferentari, care „hotărâse ca în seara aceea să meargă la teatru, ca să se mai aerisească. În drum spre Savoy, unde se juca „Sonatul lunii”, se oprise însă la o halbă de ajustare, la restaurantul Capșa, de vis-a-vis, ca să se drogheze și cu câteva coniace”, se povestește în carte.

Ce a urmat este lesne de bănuit. Individul a încurcat drumul și, în loc să meargă mai departe la stânga, spre Savoy, a făcut dreapta și a nimerit la „Idiotul”…

Cum a aflat Radu Beligan de pățanie…

Interesant este și felul în care Piersic a aflat acest amănunt. Ei bine, scandalagiului i-a dat Dumnezeu mintea cea de pe urmă. A doua zi după incident, a aflat numerele de telefon ale lui Geo Barton și Florin Piersic și le-a telefonat acestora, pentru a-și cere scuze.

Dar povestea încă nu s-a încheiat. Finalul este relatat tot de Florin Piersic: „ , care era directorul teatrului în vremea aceea, m-a felicitat de față cu toată lumea: „Bravo, măi Piersic, nu mai avem nevoie de bodyguarzi la spectacolele noastre. Ești bun la toate! Te achiți perfect de orice rol!”.

Rodica Mandache: „Florin Piersic iubea ‘Visul unei nopți de iarnă’ și îi datorez reușita mea”

Și pentru că astăzi îl sărbătorim pe Florin Piersic și făceam referire la amintirile prietenilor adunate în cărți, este momentul să-i oferim cuvântul și marii artiste Rodica Mandache, care, alături de Florin Piersic, a oferit un spectacol de excepție în rolul „Doruleț” din piesa „Visul unei nopți de iarnă”, de Tudor Mușatescu.

Piesa, adaptată pentru televiziune în anul 1980 de regizorul Dan Necșulea, a fost inclusiv una dintre cele mai apreciate producții difuzate de TVR în ciclul „Teatru TV”, și amintirea jocului celor doi actori din rolurile principale (alături de Adela Mărculescu, Ștefan Radof, Margareta Pogonat, Alexandru Matei, Grigore Gonța și Bogdan Mușatescu) stăruie și astăzi.

În cartea „Surâsul și lacrima scenei”, semnată de scriitoarea Oana Georgescu și apărută în anul 1998, la Editura Scripta, marea actriță Rodica Mandache a rememorat momentul în care Florin Piersic a sprijinit-o la începutul carierei sale în TVR.

„La Televiziune am dat, bineînțeles, concurs, iar regizorul Dan Necșulea m-a preferat celor treizeci de candidate. Firește, un cuvânt de spus a avut și Florin Piersic. El iubea foarte mult această piesă, așa cum iubește, de fapt, fiecare urcare pe scenă. Iubea și rolul meu și cred că acea reușită i-o datorez lui”, a povestit Rodica Mandache.

Alături de Fernandel, în mașina plină cu lăzi de bere, și de Lucia Bose, soția toreadorului galant

Vom părăsi, însă, sertarul cu amintiri depănate de alte persoane despre sărbătoritul de astăzi și vom reveni la povestirile lui Florin Piersic, de data aceasta legate de personalitățile artistice străine pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale.

Nu demult, imediat după întoarcerea actorului din recenta călătorie din Dubai, am purtat o discuție, în cadrul căreia Florin a dezvăluit cum au decurs întâlnirile cu inimitabilul comic francez și cu marea actriță italiană Lucia Bose.

Totul s-a petrecut în timpul unui voiaj în străinătate, din delegația țării mai făcând parte Ion Popescu Gopo (n.r marele regizor, autorul celebrului „Omuleț”) și George Macovescu, directorul Cinematografiei românești.

„Plecasem de la Festivalul de la Cannes la Marsilia, unde m-am întâlnit cu marele comic francez Fernandel. Francezii au avut trei comici de geniu: Fernandel, Louis de Funes și Bourville”, și-a început povestea, Florin.

Referindu-se la Fernandel, artistul a povestit: „Am mers împreună, cu mașina. La fiecare punct în care se afla un polițist de circulație, Fernandel oprea automobilul ca să-i ofere respectivului o sticlă de bere. Nu el conducea mașina, ci șoferul personal, iar eu stăteam în spate și vedeam cum cotrobăie în lada cu sticle de bere. Așa de tare m-a impresionat… Evident că polițiștii îl recunoșteau, pentru că era vedeta lor, în acea perioadă. Era foarte iubit… Un asemenea actor trebuie să aibă o aplecare aparte, dragoste pentru publicul care îl recunoaște…”

Pe , artistul a întâlnit-o în Spania, la o Corrida. Florin nu este amatorul unor asemenea „spectacole”, dar s-a nimerit și în ipostaza de spectator al unei Corride.

„Lângă mine era marea actriță Lucia Bose (n.r cunoscută mai ales din filmul „Nu-i pace sub măslini”), care era soția toreadorului ce evolua în arenă, Luis Miguel Domingues. După ce a învins taurul, Luis și-a scos pălăria de pe cap și aruncat-o spre ea. Teribil, domnule!…”, ne-a mai povestit Florin.

Acesta este Florin Piersic. Mereu tânăr, mereu exuberant și mereu apropiat… La mulți ani, Florin, bucurosul prieten al tuturor românilor, bucuroși că Exiști!