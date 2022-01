Florin Piersic a avut anul acesta cea mai tristă aniversare.

În ziua în care a împlinit 86 de ani, marele actor a participat la înmormântarea bunului său prieten, Eugen Albu.

Cântărețul Ovidiu Purdea Someș a dezvăluit ce i-a spus Florin Piersic după ce și-a condus prietenul pe ultimul drum.

Florin Piersic, în lacrimi în ziua în care a împlinit 86 de ani. “Fără el nu va mai fi la fel”

Florin Piersic a vărsat lacrimi chiar Marele actor s-a întors de la Frankfurt pentru a-și conduce pe ultimul drum un bun prieten. Epigramistul Eugen Albu.

Cântărețul despre momentele grele prin care a trecut Florin Piersic de ziua sa.

“Florin m-a prins de braț și mi-a spus: ‘Nu pot să cred că Eugen nu mai este! Tot ce se va întâmpla pe pământ, oricât va evolua lumea, va crește sau va coborî, lumea fără Eugen Albu, fără prietenul nostru, nu va mai fi la fel.

Iartă-ne, Eugen, dragă! Noi suntem mai muritori decât tine!”, sunt cuvintele pe care le-a spus Florin Piersic, potrivit prietenului său Ovidiu Purdea Someș.

a făcut un gest care l-a impresionat profund pe Ovidiu Purdea Someș.

“M-a luat de braț, am coborât împreună scările și mi-a mai zis: Astăzi, ziua mea, i-o dăruiesc lui Eugen Albu. Am să mă retrag undeva în singurătate, am să mă rog pentru el, mă rog pentru voi, mă odihnesc și apoi va veni o altă zi”, a mai povestit cântărețul la Antena 3.

Cine a fost Eugen Albu

Epigramistul s-a născut în județul Alba, iar în 1969 s-a mutat în Cluj-Napoca, unde a urmat cursurile Facultății de Filologie. A fost Președintele Cenaclului “Satiricon” al epigramiștilor din Cluj.

De asemenea, a fost și membru fondator al Uniunii Epigramiștilor din România. A publicat 14 cărți, iar lucrările sale au apărut în peste 60 de analogii de epigramă publicate în România, dar și în alte țări.

În anul 2011, a primit titlul de Senior al Cetății. De-a lungul vieții a fost recompensat cu 150 de distincții și prime.

“Pe Eugen Albu epigramistul, de care mă leagă o veche prietenie… în proză, îl consider un fotograf al sufletului omenesc, precis, sagace, neîndurător, lăsând loc de speranță dictonului Ridendo castigat mores (Prin râs se corectează lucrurile)”, a declarat Florin Piersic .