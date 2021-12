Crăciunul lui Florin Piersic, de la amintirile cu Alain Delon la avionul care „pica în bot”. Ce nu i-a dezvăluit actorul lui Dan Negru, în Dubai!

„Lawrence al Arabiei” este capodopera cinematografică în care Peter O’Toole a scris istorie, dar a scris o parte din istoria emoției sale în Dubai, unde a fost invitat de , și o parte din secretele acestei vizite au fost dezvăluite, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Florin Piersic stârnește o durere a curățeniei de neimaginat. În această seară, de la ora 20.00, postul Antena 3 va difuza o parte din interviul realizat alături de Dan Negru, în Dubai. Vă vine să credeți, Florin a mers pentru prima oară, deși Dubai este raiul vedetelor ! El nu se consideră „vedetă”, ci prieten. Din acest motiv a acceptat să ne ofere interviul de față, vorbind… prietenește. Pentru că, așa cum spune chiar el, „nimic nu înlocuiește iubirea publicului”.

Chiar în Ajun, „Moș Crăciun” Florin, căruia nu-i place să-i vorbești cu „dumneavoastră” sau să-i spui „maestre”, ne-a oferit acest dar. Mai multe vom discuta după emisiunea din această seară, pentru că, vorba lui, „încă nu știu ce și cum s-a montat din discuția mea cu Dan Negru și nu doresc să dezavantajez pe nimeni”. Suntem onorați, pentru că orga organizează aerul catedralei… Ce știm, cu siguranță, este că din dialogul purtat veți afla ceea ce Florin nu va povesti în emisiune…

În „Călătoriile” sale (titlul interviului realizat de Dan Negru), Florin a întâlnit mulți artiști sau, mai exact, ei l-au întâlnit pe el. , Fernandel, Sophia Loren, Paul Newman, Gina Lolobrigida… „I-am iubit. Au fost deliciul tinereții mele. Hai să începem așa, iar apoi vorbim și despre Dubai, călătorie în urma căreia am primit sute de mesaje pe rețelele de socializare, de la oameni despre care nu știu cine sunt”, a început prietenul nostru.

Florin Piersic: „S-a înclinat avionul? Asta e bucuria mea, să vorbesc cu publicul, cu toți cei care mă recunosc!”

Pentru că tot vorbim despre „Călătoriile lui Florin”, înainte de Dubai să facem o escală în Franța. N-ai vorbit niciodată despre întâlnirea ta cu Alain Delon…

– În primul rând, pentru mine a fost o bucurie să fac parte din delegația care a prezentat filmul „Ciulinii Bărăganului”, la Festivalul de la Cannes. E mult de atunci… Da, am dat mâna cu Alain Delon, dar nu la Cannes. Era foarte tânăr, cam de vârsta mea. Jucase într-un film intitulat „Ascensor pentru eșafod”, în regia lui Louis Malle.

Ce impresie ți-a făcut?

– Vedeam după chipul lui că va avea succes. Repet, el nu a fost la Festival, dar am avut ocazia să-l cunosc la Ambasada României din Paris, neștiind că va veni acolo. După zeci de ani, ne-am revăzut la Cluj, la TIFF. După emisiunea din această seară, de la Antena 3, îți mai dau amănunte..

Perfect. Să revenim la prezent. Am aflat că vârful avionului s-a înclinat, la propriu, la plecarea spre Dubai, când au venit românii să-ți ceară autografe. Ba chiar căpitanul aeronavei ar fi ieșit din cabină, să-i roage să se așeze…

– Da, (n.r râde) în avion, toți oamenii, în frunte cu stewardesele și cu pilotul, erau atât de atenți și de drăguți… Am făcut poze cu toți cei care și-au dorit să se fotografieze cu mine. Adevărul este că îmi face plăcere când văd că oamenii se apropie de mine, pentru că de asta m-am făcut actor și nu hingher. Vreau să vorbesc cu toți cei care mă recunosc. (n.r se amuză din nou). Asta e important, să mă recunoască.

„Mă emoționează că există oameni care îți sar în ajutor!”

Presupun că se întâmplă deseori…

– De exemplu, ieri, în apropiere de cabana unde stau în această perioadă, împreună cu soția mea, Ani, m-am oprit într-un loc. Purtam mască. Pentru că eu port mască… Voiam să cumpăr pește afumat. Doamna vânzătoare m-a servit, iar, la un moment dat, mi-am scos masca. Nu pot să-ți spun ce reacție a avut! „Nu se poate! Erați cu mască și eu nu v-am recunoscut!”…

Și ce s-a întâmplat?

– Nu mai știa ce să-mi dea. I-am spus: „Nu-mi mai dați, doamnă, că nu-s pescar. Nu sunt atât de înebunit după pește, dar mi-a fost poftă…”. Nu m-a lăsat până nu i-am oferit o fotografie pentru dumneaei și pentru soțul, care se ocupă de păstrăvăria din zona respectivă.

Probabil, au existat o mulțime de astfel de episoade…

– Cu altă ocazie, era noapte și, venind cu mașina, la un moment dat, m-am oprit pe marginea drumului. Am pus farurile mașinii pe avarie. Un șofer aflat în spatele meu m-a depășit. Pentru mine a fost un compliment faptul că a oprit, probabil crezând că am o problemă cu mașina, și a venit la mine. A rămas surprins când m-a văzut, iar eu i-am explicat că nu s-a întâmplat nimic. Omul era foarte emoționat, iar pe mine m-a impresionat. Nu oricine poate să facă așa ceva. Mă emoționează că, totuși, există oameni care îți sar în ajutor. Nu ăsta e subiectul discuției noastre, dar vreau ca tu să spui ceva…

Ce anume, mai exact?

Vreau să spui că tu ești singurul care îmi ești prieten foarte apropiat și pentru care am acceptat un interviu, până la difuzarea emisiunii de la Antena 3, pentru că tot ce s-a montat cu vorbele spuse de mine la Consulatul României din Dubai, unde am fost invitat, va fi difuzat, în întregime, pe youtube, pe canalul lui Dan Negru.

„Călătoriile lui Piersic”, ideea lui Dan Negru, un prilej de încântare

Sunt onorat! Dar dacă tot vorbeam despre Dubai…

– Subiectul a fost „Călătoriile lui Piersic”, adică legat de voiajele din Anglia, America, Israel, Spania, Italia și pe unde m-am mai plimbat. O să vezi și tu… Am fost încântat de ideea lui Dan Negru, pentru că era ceva nou pentru mine, fiindcă n-am mai fost întrebat niciodată unde am fost, cu cine m-am întâlnit și cu cine am călătorit.

Rămâi un artist apropiat de semeni și oferi, mereu, câte o bucățică de suflet…

– Nu poți fi actor dacă nu te comporți astfel cu oamenii care se bucură că te văd jucând într-o piesă de teatru sau într-un film. Dacă nu marșezi la empatia lor, nu-i un semn bun. Înseamnă că degeaba te-ai făcut actor. Nu este vorba doar despre bucuria de a te vedea la televizor, într-un film, sau că joci într-o piesă de teatru. Faptul că, poate o singură dată în viață, acel om te-a văzut și pentru el a rămas ceva din tine, este esențial. Pe niciunul care te iubește n-ai voie să-l respingi.

Nu există și cazuri speciale?

– Să-ți dau un exemplu. Acum cinci minute, au venit cei care trebuie să ducă gunoiul. N-au plecat de lângă casa mea până n-au făcut gălăgie afară. I-am văzut și am ieșit. Nu doreau decât „o poză cu tine, dragă Florin”… Și m-am fotografiat cu toți trei. Asta nu înseamnă că tu vrei să-ți câștigi popularitatea. Este vorba despre simpatia pe care o reîntorci publicului aflat mereu lângă tine, care simte să-ți spună ceva, să-ți întindă mâna ori să te îmbrățișeze. E mai greu acum, din pricina pandemiei, dar vreau să-ți spun ceva. Nimic nu înlocuiește iubirea publicului!

Amintirea maestrului Radu Beligan și publicul, partenerul principal

Care este secretul acestei pasiuni, acestei comuniuni teribile între artist și public?

– Dumnezeu să-l odihnească pe ! Iubesc o replică a acestui domn. Îmi spunea așa: „Florin, partenerul tău principal nu este cel de pe scenă, ci publicul care te vede pe scenă sau într-un film, sau care te urmărește la televizor”. Acești oameni sunt adevărații tăi parteneri, pentru că ei te „gustă”, ei te laudă sau ei… Nu spun „te înjură”, pentru că nu-mi place expresia. Te bagă sau nu în seamă…

Mărturisesc cu plăcere că, pentru mine, nu există nimic mai important decât oamenii cu care mă întâlnesc, care mă opresc, care mă îmbrățișează și care îmi spun vorbe frumoase… Hai, pune-mi altă întrebare!

Amintirea secretă din castelul lui Hamlet

Ce nu ai povestit în emisiunea pe care ai realizat-o alături de Dan Negru?

– Uite, nu am vorbit despre călătoria pe care am făcut-o în Danemarca, unde am susținut două recitaluri. Am fost la legendarul castel Kronborg, aflat în vecinătatea satului Elsinore, de lângă Copenhaga. Este considerat castelul lui Hamlet, din opera shakespeariană cu același nume. M-am plimbat prin sala de bal, acolo unde idolul meu, Laurence Olivier, alături de soția sa, Vivien Leigh, au jucat împreună…

Revenind la excursia în Dubai, cum ai fost primit?

– Hai să nu furăm toată vraja… Da, am mers în Dubai și am fost foarte bine primit de români. Dar, la Expoziția Mondială, care va fi deschisă până în vara anului viitor, și la care participă 179 de țări, am văzut standul românesc. Alături de organizatori, a mai venit o trupă de călușari din Baia Mare, care a oferit un spectacol. De asemenea, l-am cunoscut pe ambasadorul nostru în Emiratele Arabe Unite, domnul Adrian Măcelaru. De 30 de ani este ambasador la Abu Dhabi și l-am întrebat care este secretul longevității în acel post.

Ce ați discutat?

– Mi-a spus că, încă din școală, a învățat limba arabă. Pentru asta trebuie să ai un exercițiu, pentru că nu e franceză sau rusă, pe care le știm cu toții… După părerea mea, este un tip extraordinar. Reprezentanții României au fost extrem de atenți cu mine și au încercat să-mi arate cât mai mult. Dacă mergi la Expoziția Mondială și vrei să vizitezi standurile mai multor țări, trebuie să stai trei săptămâni… Eu am stat puțin, dar am văzut un oraș cum nu văzusem în viața mea.

„În Dubai, dacă îți lași ceasul pe stradă, nu se atinge nimeni de el”

Ce te-a impresionat?

– Toate construcțiile, toți zgârie norii care au fost făcuți în doar 30 de ani. Educația extraordinară pe care o au oamenii vizavi de tine, care ești un străin, un vizitator. Apoi, faptul că există un bun simț fantastic. Să-ți dau un exemplu. Tu ți-ai lăsat ceasul pe trotuar. Nu se atinge nimeni de el, indiferent dacă este un ceas de aur sau unul simplu. Sunt pedepse foarte aspre pentru cei care fură. La un moment dat, când am ajuns la hotel, mi-am lăsat undeva bagajul, unul modest, că nu m-am dus îmbrăcat în smoking, ca la festivalul de la Cannes. Fără să întreb, de la recepție mi s-a spus că pot să stau liniștit, pentru că nimeni nu se atinge de nimic.

Am aflat că ai făcut o pasiune pentru mâncarea arăbească, mai exact pentru humus…

– Eu n-am prea fost pofticios. Dar, într-adevăr, îmi place humusul, pentru că, mergând de vreo 47 de ori în Israel, am tot mâncat și m-am obișnuit. Thina e mâncarea lor preferată, care este făcută din susan. Iar humusul este din năut. Și mie mi-au plăcut amândouă, dar nu m-am aruncat…

Șeicul Mustafa, fascinat deși nu știe „o boabă” românește

Cum s-a desfășurat interviul?

– Interviul cu Dan Negru s-a petrecut în fața a peste 100 de persoane, cărora li s-a permis să vină la Consulatul României din Dubai. Acolo l-am cunoscut și pe unul dintre cei mai importanți oameni de acolo, Șeicul Mustafa. Mi-a arătat multă simpatie, iar a doua zi m-a așteptat la hotel, împreună cu întreg staff-ul său și mi-a oferit două costume tradiționale arabe, absolut extraordinare, unul de culoare gri, iar celălalt, alb.

Ce l-a impresionat pe Șeicul Mustafa?

– Mi-a spus că el, neînțelegând ce am vorbit eu, dar numai văzând reacția atât de caldă și de primitoare a românilor de acolo, a fost copleșit. Iar eu m-am purtat așa cum mă port de obicei. N-am avut rețineri, n-am făcut pe importantul, pentru că eu sunt doar un actor român care a avut această șansă de a merge în Dubai.

Cum ai descrie Dubaiul, pentru românii care nu au avut ocazia să-l viziteze?

– Într-un timp foarte scurt am văzut mult. Mi-a plăcut enorm Dubaiul și n-am crezut că e așa de lung. E cât tot Bucureștiul, de la cap la coadă, sau poate mai mare… Dar acum nu e cazul să devoalez mai multe amănunte.

Piersic Junior abia așteaptă să afle ce-a mai zis… Seniorul

Florin, unde vei petrece Crăciunul și Anul Nou?

– Având în vedere că am fost plecat și că am o vârstă „fragedă” și un program încărcat, m-am gândit ca, atât de Crăciun, cât și de Anul Nou, să stau acasă, la Cluj, și să petrec în familie. Ca un amănunt, zilele trecute am vorbit și cu băiatul meu, Daniel, care locuiește la Viena, și care se gândește cu drag la mine. Am vorbit și cu ..

Ce ți-a spus Florin Junior?

– El mi-a scris că se bucură enorm pentru timpul petrecut în Dubai, că am avut puterea să merg până acolo și să ofer un interviu. „Abia aștept să văd ce ai mai zis și pe acolo”, mi-a zis… În fine. Eu voi fi aici, alături de familie.

Mesaje de la admiratori: „Îl rog pe Dumnezeu să nu-ți ia frumusețea!”

Ce urmează, la începutul anului viitor?

– Pe 17 ianuarie voi avea spectacol la Teatrul Național din București cu piesa „Străini în noapte”, alături de Medeea Marinescu. Va fi al 1225-lea spectacol… Îți dai seama, de 12 ani joc această piesă, cu casa închisă. Sigur, acum vor fi disponibile doar 50% dintre locuri, dar trebuie să vii să mă vezi! Apoi, pe 18 ianuarie, voi juca același spectacol, dar la Brașov. Mai târziu, am programate spectacole la Dusseldorf și la Frankfurt, tot cu piesa „Străini în noapte”.

La final, dorești să adaugi ceva?

– Nu-i așa că-i emoționant să primești sute de mesaje, mai ales că orice îmbrățișare este onorantă, fie că ea se petrece pe scena teatrului, pe stradă sau, metaforic vorbind, la televizor sau la cinema?… Să-ți ofer un exemplu de mesaj: „Eu, de Crăciun, îl rog pe Dumnezeu să îngăduie să mai zăbovești mulți ani pe acest pământ, să-ți dea sănătate și să nu-ți ia frumusețea pe care încă o ai. Crăciun fericit, Florin Piersic!”.

Crăciun Luminos, Florin Piersic!

– Mulțumesc, la fel și vouă, tuturor! Ne vedem în ianuarie. Voi fi pe scenă!