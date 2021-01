Știţi ce mi-a zis neamțu’? Dialogul spumos dintre preşedintele Klaus Iohannis şi Florin Piersic, de ziua sa

Preşedintele României, Klaus Iohannis, l-a felicitat personal pe Florin Piersic, având un dialog savuros cu marele actor, miercuri, 27 ianuarie 2021, cu ocazia zilei de naştere a acestuia, “Mărgelatu” împlinind 85 ani.

Cum şi-a sărbătorit ziua de naştere Florin Piersic

Florin Piersic şi-a sărbătorit miercuri ziua de naștere alături de familie, undeva, în apropierea Clujului. A fost sufocat de telefoane și de mesaje. De altfel, mesageria vocală a telefonului său este blocată. Dar, printre cei care au reușit să-l „prindă”, s-a aflat președintele Klaus Iohannis. Încă de dimineață, prietenii și cunoscuții l-au felicitat pe Florin, iar posturile de televiziune au difuzat, la „foc automat”, filmele în care a jucat…

Șeful statului, Klaus Iohannis, l-a decorat, în trecut, pe Florin, dar… actorul mai dorește distincții, pentru că are amintiri vechi, legate de relația cu șeful statului: „Îl știu de când era primar la Sibiu și îl iubesc!”. Însă, l-am găsit și noi, „nepreședinții”, pe Florin, OMUL căruia i-am trimis un cadou care l-a bucurat teribil…

Cadoul FANATIK pentru Florin Piersic

Florin Piersic este, așadar, dincolo de artistul Piersic, OMUL Florin. Se bucură, aproape ca un copil, de dărnicia și de aprecierile românilor. La vârsta de 85 de ani, Florin Piersic rămâne un adolescent curat, sincer și mereu bucuros. În vremurile noastre, această bucurie este o lecție de viață.

De ziua sa, FANATIK i-a dedicat lui Florin Piersic o serie de materiale care l-au uns pe suflet pe marele actor. „M-ați distrus, Dicule, tu și FANATICII tăi, cu ce ați scris despre mine!”, ne dezvăluia Florin, după împlinirea vârstei de 85 ani… Un astfel de OM te încarcă energetic, într-o secundă, pentru un an întreg…

De asemenea, Revista „TAIFASURI” i-a dedicat lui Florin Piersic un supliment excepţional de 15 pagini în numărul din această săptămână, pe care îl puteţi procura, de miercuri, 27 ianuarie, la toate chioşcurile de presă din ţară.

Președintele Klaus Iohannis l-a sunat personal pe Florin Piersic, de ziua sa. Cum a decurs dialogul

Florin Piersic locuieşte la o cabană aflată la 56 de kilometri depărtare de Cluj-Napoca. De ziua sa, i.au fost aproape soția și câțiva prieteni. Iar telefoanele au făcut coadă la poarta lui „Mărgelatu”… „Andrei, am răspuns la 191 de apeluri, până la ora asta! Și ăștia nu se opresc, că mă iubește țara!”, ne-a mărturisit „Ciocoflenderul”.

Chiar și de ziua lui, Florin a fost darnic. Vorbește minute în șir, răspunde mesajelor primite și… trăiește frumos, deşi statul român nu l-a recompensat la adevărata-i valoare şi îi oferă o pensie mizeră… „E nebunie, Dicule! M-au sunat ministrul culturii și președintele Iohannis. Știi ce mi-a zis „neamțu’ ”? „Nu știu ce să-ți spun sau ce să-ți dau, Florine, că te iubesc și ți-am oferit Ordinul Național”… Și eu i-am răspuns așa: „Să-mi mai dai Ordine, că și eu te iubesc!”… Să spui asta, în redacție! Mă impresionează grija cu care vă purtați, toți, față de mine!”… ni s-a destăinuit Florin Piersic.

În „arhitectura” acestui articol am păstrat exact „arhitectura” spuselor prietenului nostru Florin Piersic. Motivul este clar. Acesta este Florin și așa trebuie cunoscut și recunoscut. El este inimitabil.

Florin Piersic: „M-am născut la ora 4.40, după filmul „Tarzan””

Curiozitatea ne-a îndemnat să încercăm să aflăm ora la care s-a născut Florin Piersic, în ziua de 27 ianuarie, a anului 1936. Răspunsul a venit imediat, cu o sinceritate debordabilă: „Băi, vouă, ăstora de la FANATIK, vă spun orice! M-am născut cu noaptea-n cap, la ora 5 fără 20 de minute. Interesant e faptul că, în seara respectivă, părinții mei fuseseră la cinematograf. Rula filmul „Tarzan”. La un moment dat, mama i-a spus tatălui meu: „Cred că o să nasc!”… Au plecat acasă și pe la ora 4.40 am apărut eu pe lume…”

Acțiunea se petrecea la Cluj. Florin se naște, astăzi, din nou. Filmul unei vieți, care rulează perpetuu, „developat” după ce „regizorii” săi, adică părinții, vizionaseră un… film despre un alt erou. De fapt, Florin renaște zilnic. Cu aplombul omului cunoscător de sine, fanatic în privința meseriei și bucuros să respire alături de cei care îl merită. Asta înseamnă să iubești: A fi bucuros și a oferi aceeași bucurie!

„Am făcut hernie, când am ridicat cadourile pe care mi le-ați trimis!”

Dragi cititori, vă mărturisim că trustul nostru i-a pregătit, din vreme, un cadou lui Florin. N-a fost dificil să-l trimitem din București către Cluj, pentru că, în orașul de sub Feleac, toată lumea știe adresa lui Piersic…

„M-ați distrus! Am urcat pe scări o ladă cu ziare! Am făcut hernie când am ridicat cadoul primit de la voi! Voi sunteți normali? O să trimit revistele tuturor prietenilor, n-o să existe om în România care să nu le citească! Mi-a adus poștașul lada până la poartă, dar de acolo m-am descurcat! Nu e ușor să te iubească lumea!”, a încheiat sărbătoritul.

La mulți ani, Florin, te iubim FANATIK!