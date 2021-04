Florin Piersic, mărturisiri emoţionante lui Dan Negru: “Am fost de 46 de ori la Mormântul Sfânt. Îmi e frică de moarte”

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți actori din istoria țării noastre. Acum, artistul a fost invitat în emisiunea Legendele cu Dan Negru. Cu această ocazie, a făcut o serie de mărturisiri de suflet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A trăit mai multe evenimente decât alții la un loc. A iubit, a avut soții și amante, iar pe scenă era o forță a naturii. Prezența lui îi atrăgea pe toți ca un magnet și când apărea filme și seriale.

S-a născut într-o familie în care iubirea era cel mai prețios sentiment. Tatăl lui a ajuns la însuși Regele Ferdinand, acolo unde a cerut voie să se căsătorească cu aleasa inimii lui. Așa a apărut pe lume Florin Piersic, în data de 27 ianuarie 1936.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce spune Florin Piersic despre moarte, la 85 de ani

Chiar dacă știe că i se apropie și lui sfârșitul, asta nu înseamnă că Florin Piersic acceptă cu ușurință acest lucru. “Am fost de 46 de ori la Mormântul Sfânt, la Ierusalim. Îmi este frică de moarte. Știu că așa trebuie să fie, dar nu vreau”, a recunoscut marele actor.

“Am amintiri extraordinare de la Teatrul Național. O seară întreagă am stat închis, în toaletă în sala asta de aici, am ținut clanța. Asta ca să văd spectacolul cu Birlic și maestrul Radu Beligan. Nici nu visam vreodată că o să fiu actor. Tatăl meu avea o generozitate în el, ajuta pe toată lumea. Nu e nicio legendă, de ce exagerezi? (n.r. când l-a numit Dan Negru o legendă)

ADVERTISEMENT

Bunicul meu i-a spus tatălui meu că i-ar da-o pe mama, dar că ofițerii sunt ușuratici. El s-a dus la Regele Ferdinand, i-a spus că nu i-o dă de soție, iar atunci Ferdinand i-a spus să iasă din armată și așa poate să o ia în căsătorie. L-au făcut medic veterinar”, și-a mai amintit cu drag actorul.

Drama care l-a marcat toată viața: cum a murit sora lui mai mare

Păreau că au o familie fericită, dar nu bănuiau că tragedia avea să îi lovească atât de crunt. Sora lui Florin Piersic a murit când avea doar 15 ani, după ce a încercat să își salveze o colegă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Noi am trăit cea mai mare tragedie a familiei noastre. Când joc în piesă mă gândesc la părinții mei și la Lucica, care la 15 ani s-a înecat în Prut, sărind să își salveze colega. Cu rochița cu care era a sărit în apă, domnul care a sărit în apă, a salvat-o întâi pe Doina, apoi când a intrat după Lucica, nu au mai găsit-o.

A luat-o un vârtej. La 11 kilometri, în Basarabia, plutea, au găsit-o niște pescari. A murit fetița doctorului Piersic. În biserică, mama a sărit să o ia pe Lucica din coșciug. Apoi nu i-am mai văzut o lună de zile, au plecat la București, să facă spiritsm.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O lună am stat la familia Spânu. Stăteam la geam și așteptam. Într-una din zile, au coborât mama și tata dintr-o birjă. Mama mea mi-a spus: Florinel, Lucica nu mai vine!”, și-a amintit Florin Piersic, cu durere în suflet.

Cum și-a “regăsit” sora, la Paris

Ani mai târziu, când deja pornise pe drumul actoriei, Piersic a trăit o întâmplare atât de stranie încât a început să creadă cu tărie că sora lui i-a fost alături și de dincolo de moarte.

ADVERTISEMENT

“Când am fost pentru prima dată la Paris, am urcat câteva trepte și mi-au apărut în față niște pictori. Acolo, uitându-mă la un portret, la o pictură, în fața mea… Știu, e incredibil ce spun! Atunci am văzut-o pe Lucica. Scria: 5 franci, pentru un tablou făcut în peniță.

Când l-am văzut pe cel care a pictat, mă privea zâmbind. Am spus: peste câteva minute mă întorc și îl cumpăr. M-am dus, 5-10 minute și m-am întors. Nu era vândut nimic, decât ăsta nu mai era. Mi-a spus că a trecut cineva și l-a cumpărat.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu mama mea și mi-a spus: a fost Lucica cu tine, pentru că era prima dată când plecai de acasă. Ea a fost acolo cu tine. Lucica e singura pe care nu o visez, dar mă gândesc la ea foarte mult. La ce mă gândesc seara, mi se împlinesc gândurile”, a declarat Piersic.

Florin Piersic și Radu Beligan, o prietenie de aur

Beligan a fost primul care l-a ajutat să intre în lumea filmului. Așa a cunoscut faima și în această ramură a actoriei, ajungând ulterior să joace roluri faimoase, precum cel al lui Mărgelatu’.

“Datorită dumnealui am fost distribuit în primul meu film, datorită lui Beligan. Era după Ciulinii Bărăganului. Mama mea din film era Maria Tănase. Nu uit niciodată cum a filmat cu mine într-o comună de lângă București, când sunt aruncat din căruță, mort. Ea sărea peste mine și începea să bocească. Cu toate că știam că se filmează, din cauza ei îmi bătea inima și plângeam.

El mi-a spus: vreau să mor pe scenă. Am fost și la el la spital. Și la Sebastian Papaiani am fost la spital, am simțit că s-a bucurat că am venit. Asta este soarta noastră, a actorilor. Despre Mărgelatu pot să spun cea mai frumoasă poveste. Venisem de la mare, mă întâlnisem cu Doru Năstase, regizor excepțional.

Mi-a spus: ‘Am un rol pentru tine, o să fie primul tău rol negativ, o să joci un boier, așa cum nimeni nu te-a văzut. Să slăbești și să lași o barbă așa, de vreo 15 zile’. Mi-a spus să merg la Poiana Țapului, unde era Eugen Barbu, care scria scenariul. S-a uitat așa și m-a chemat. Eugen Barbu avea un fel anume în care îmi spunea, dar nu pot să spun. Cristina Stamate îmi spunea Hărmălaie.

Totul era din burta mea. Cerusem așa niște semințe și așa a rămas. Cum era Clint Eastwood cu trabucul, așa am rămas eu cu sămânța noastră, românească. Și la teatru, dacă stai ca lămâia… Trebuie să fii în mișcare continuu. Și aia cu anasonul a rămas”, a mai dezvăluit actorul.