Florin Piersic reacționează după ce fiul său, Florin Piersic Jr, a spus că între ei există o ruptură. Care este adevărul

Florin Piersic reacționează după ce fiul său, Florin Piersic Jr, a declarat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” faptul că nu mai comunică cu tatăl lui și că între ei s-a produs o ruptură. Totodată, Florin Piersic Jr. a descris și un moment în care marele actor l-a ofensat.

Ce relație tată-fiu au Florin Piersic și Florin Piersic Jr

Florin Piersic neagă că nu mai are o relație tată-fiu cu Florin Piersic Jr. Marele actor l-a lăudat pe băiatul său , ”Fain și Simplu”, și a mărturisit că merge mai mereu să-i vadă spectacolele de teatru.

” Nu e nicio suferință, cum să nu am relație cu el. Dar cum să nu am eu cu el? Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun și știe mult.

Am fost tatăl lui întotdeauna, eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic jr.

M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta”, a precizat actorul.

Ce a spus Florin Piersic Jr despre tatăl lui

Concret, aceste afirmații ale lui Florin Piersic vin după ce Florin Piersic Jr. a spus în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, că

Momentul care ar fi dus la o înstrăinare mai mare între cei doi actori a fost atunci când Florin Piersic ar fi făcut o ironie pe seama filmului ”Fix Alert”, în care apare și el și băiatul său.

La acea vreme, Florin Piersic declara în cadrul unei conferințe de presă că nu înțelege pelicula. Ulterior, Florin Piersic Jr. a transmis că regretă că și-a chemat tatăl la eveniment.

”Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie.

El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură, pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a spus Florin Piersic Jr la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Florin Piersic Jr. este fiul lui Florin Piersic