Au făcut scandal după Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 3-2: „Am fost măcelăriți!”. Antrenorul amenință cu demisia

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Florin Pîrvu (51 de ani) s-a dezlănțuit la flash-interviu, după Corvinul – FC Voluntari 3-2. Ilfovenii au pierdut al 7-lea meci din acest sezon, iar antrenorul a dat vina pe arbitri. Meciul de la Petroșani a fost arbitrat de unul dintrei cei mai buni „centrali” din SuperLiga, Marian Barbu.

La scurt timp după tirada lui Florin Pîrvu, directorul general al ilfovenilor, Bogdan Bălănescu a făcut și el scandal din cauza arbitrajului. Oficialul lui FC Voluntari nu l-a menajat nici măcar pe președintele CCA, grecul Kyros Vassaras.

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„Au fost probleme mari de arbitraj încă din prima etapă. Nu am văzut așa ceva. Știu că suntem o echipă mică. Știu că nu ne vrea nimeni. Nu am văzut așa ceva. Mă mir că nu l-a eliminat pe Merloi când s-a dat joc periculos. Eu îl respect pe Marian Barbu. Este poate numărul doi în România, dar ce s-a întâmplat în seara asta este strigător la cer. Nu mai suportăm situația asta. Poate unii arbitri sunt slabi, dar în 11 etape nici măcar un aut nu s-a dat în favoarea noastră. Etapă de etapă, analizați și vedeți. Am fost măcelăriți. Inclusiv la delegări, la sancțiuni disciplinare. Totul a fost împotriva noastră.

Domnul Vassaras vrea să ne convingă că albul este negru. Vă faceți cruce. Ce să mai discutăm? Vorbesc despre greșeli. În etapa trecută s-a întâmplat la fel. S-a zis că nu e calibrat terenul. Cum vă explicați? Eu nu înțeleg. A jucat echipa prea bine, de asta am promovat. Nimeni nu poate să spună că astăzi nu am jucat fotbal. Cerem să primim ce este al nostru. Nu cerem să fim dezavantajați. Domnul Vassaras vrea să ne arate că are pâinea și cuțitul în mână. Sunt întârzieri la salarii. Sunt justificate. Nu este panică în rândul jucătorilor. Avem datorii de aproape două luni. A întârziat prima tranșă a drepturilor TV. Așa e în România. Noi ne-am făcut niște calcule”, a declarat Bogdan Bălănescu, la

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Florin Pîrvu a dat vina pe arbitraj după Corvinul – FC Voluntari 3-2

Ca urmare a acestui rezultat, echipa lui Florin Pîrvu e pe locul 15, cu 8 puncte. Golurile gazdelor au fost marcate de Sergio Ribeiro (6-pen), Yeboah (28) și Cărăuș (80). De cealaltă parte au înscris Cvek (26) și Babic (63). La finalul meciului, Florin Pîrvu a avut un discurs foarte dur la adresa

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„Un nou eșec. Normal că e un nou eșec! Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, nu? Meritam să plecăm cu un rezultat pozitiv după aspectul jocului. Nu sunt eu în măsură să vorbesc de anumite lucruri. Cei din clubul nostru sunt în măsură. Nu vreau să fiu suspendat, dar credeți-mă că toate au o limită. Suntem o echipă mică, dar lăsați-ne să jucăm! Nu suntem o echipă care să se baricadeze pe 7.000 de linii. Jucăm, arătăm un fotbal plăcut. A fost un meci cu intensitate, un meci frumos, dar mă cenzurez să nu vorbesc mai mult.

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Nu cred că este în regulă ce se întâmplă cu noi. Și nu numai la meciul ăsta, ci și la meciurile trecute. Aș vrea să se ia act pentru că nu mai putem așa. Am tăcut destul. Haide să vedem și să rezolvăm.

Uitați-vă puțin la meciul trecut, de acasă. U Cluj marchează dintr-un ofsaid. S-a analizat, s-a discutat, iar azi uitați-vă la fazele care au fost. Dar nu vreau să vorbesc eu. Dacă spune cineva din club, bine. Dacă nu, eu mă opresc aici. Azi am arătat că putem să obținem un rezultat pozitiv. Am făcut un joc solid, mai ales în a doua repriză, când am avut ocazii clare de a marca la 2-2. Îi felicit pe cei de la Corvinul, pe Max (n.r – Florin Maxim), pentru tot ce fac ei la Hunedoara, dar cred că azi era mult mai echitabil un egal”, a tunat Florin Pîrvu, la flash-interviu.

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FC Voluntari e penultima în clasament: „Lăsați-ne în pace, vă rog eu frumos, nu ne mai frustrați așa”

FC Voluntari traversează o perioadă foarte grea. Nou promovata are doar 8 puncte după primele 11 etape și e pe locul 15. Pe echipa lui Florin Pîrvu o despart 3 puncte de ieșirea din zona nisipurilor mișcătoare. „Sunt supărat pentru că trec etapele, noi nu spunem nimic. Se fac greșeli, dar nu mai pot! Nu vreau nimic ce nu e al meu. Dă-mi doar situațiile corecte, analizează-le! D-aia avem VAR. Fii corect, atât vreau! Suntem o echipă mică, care nu e plăcută și nu e dorită în Liga 1. Sunt niște greșeli pe care nu mi le pot explica.M-au nemulțumit și greșelile noastre. Corvinul, sincer să vă spun, nu ne-a surprins, dar diferența s-a făcut pe niște greșeli individuale. Puteam să plecăm cu un moral mai bun de aici. Venim la antrenament, muncim, arătăm destul de bine ca joc, dar lăsați-ne în pace, vă rog eu frumos, nu ne mai frustrați așa! Dați-ne ce e al nostru”, a mai spus antrenorul ilfovenilor.