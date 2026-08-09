Sport

Florin Pîrvu, discurs halucinant după Dinamo – FC Voluntari 4-0: ”Ne-am ridicat la nivelul unei echipe din play-off”

Deși echipa sa a pierdut fără drept de apel meciul Dinamo - FC Voluntari 4-0, Florin Pîrvu (51 de ani) s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipa sa.
Traian Terzian
09.08.2026 | 05:30
Florin Pirvu discurs halucinant dupa Dinamo FC Voluntari 40 Neam ridicat la nivelul unei echipe din playoff
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Florin Pîrvu (51 de ani), săgeți către arbitraj după Dinamo - FC Voluntari 4-0. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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”Câinii” au marcat la foc automat în partida Dinamo – FC Voluntari 4-0, dar Florin Pîrvu a arătat cu degetul către maniera de arbitraj. Tehnicianul ilfovenilor a acuzat faptul că toate golurile gazdelor au venit după faze controversate.

Florin Pîrvu, săgeți către arbitraj după Dinamo – FC Voluntari 4-0

Imediat după încheierea partidei din etapa a 4-a a SuperLigii, antrenorul lui FC Voluntari a surprins când a precizat că este mulțumit de jocul echipei sale și consideră că ilfovenii au făcut față cu brio unei echipe de play-off.

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”Înfrângere usturătoare doar pe final. Nu le-am dat spații, am închis bine culoarele, dar a intervenit VAR-ul, tot ce a venit de acolo a fost favorabil pentru Dinamo. Nu o să vorbesc despre arbitraj, eu nu o să spun mai mult, dar este frustrant.

Este frustrant că am pierdut cu 4-0, nu meritam. E mai dur scorul față de ce am jucat. Trebuie să privim înainte pentru că lupta noastră este foarte grea, jucăm acasă meciul următor și acolo părerea mea e că jucăm mai bine.

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Îmi doream mai mult pe partea ofensivă, le-am zis băieților după meci. Dar o să creștem de la meci la meci, prindem ritmul ăsta. Dinamo nu te iartă, e o echipă bună. Eu cred că ne-am ridicat la nivelul unei echipe de play-off”, a declarat Pîrvu, la flash-interviu.

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Ilfovenii au luat foc după penalty-ul primit de Dinamo

Mijlocașul Ion Gheorghe, cel care l-a faultat pe Alexandru Musi în faza în care Iulian Călin a dictat penalty după ce a revăzut intervenția la VAR și în urma căreia Dinamo a deschis scorul, nu crede că intervenția sa trebuia sancționată.

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”Nu știu dacă dacă acea atingere i-a provocat căderea sau nu. M-am uitat și eu pe reluări. Pare că îl calc, dar eu am piciorul jumătate pe pământ, iar el trece cu piciorul pe sub piciorul meu. Prima dată s-a văitat de genunchi, că a fost un oarecare contact acolo, după care arbitrul mi-a zis că l-aș fi călcat. Asta este! Dacă a fost penalty, atunci îmi asum și mergem mai departe.

E clar că mental trebuie să ne revenim, așa cum ne-am revenit și după meciul de la CFR, când am avut reacție în meciul cu UTA. Asta trebuie să facem și cu Petrolul. Trebuie să fim motivați și să avem o reacție bună împotriva lor. Trebuie să câștigăm acasă cele trei puncte”, a spus Ion Gheorghe.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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