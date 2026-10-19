Florin Pîrvu, mesaj-manifest înainte de FC Voluntari – FCSB: „Vrem să fim respectați!”

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Florin Pîrvu (51 de ani) a prefațat în cadrul unei conferințe de presă partida pe care FC Voluntari o va disputa luni seară, de la ora 21:00, împotriva FCSB-ului, echipă preluată recent de Laurențiu Reghecampf. De asemenea, tehnicianul ilfovenilor a criticat deciziile de arbitraj luate în ultimele meciuri ale echipei, afirmând că dorința sa este ca FC Voluntari „să fie respectată”.

Florin Pîrvu, mesaj-manifest înainte de FC Voluntari – FCSB

după eșecul suferit de FC Voluntari contra celor de la Corvinul, 2-3, iar tehnicianul a revenit asupra acestui aspect înainte de partida cu FCSB. „În ultimele meciuri au fost niște decizii de arbitraj pe care nu le-am înțeles. Subiectul acesta este închis pentru mine, mă concentrez doar pe ce avem de făcut.

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Nu mă interesează cine ne arbitrează, nici nu știu mâine cine ne arbitrează. Vreau doar să fim respectați și să se ia deciziile corecte”, a spus antrenorul ilfovenilor la conferința de presă, conform . Înainte de meciul cu FCSB, nou-promovata ocupă penultimul loc în clasamentul SuperLigii, cu 8 puncte.

Ce a declarat Florin Pîrvu despre FCSB și Laurențiu Reghecampf

Florin Pîrvu i-a lăudat pe cei de la FCSB, dar și pe antrenorul , înainte de meciul direct, însă tehnicianul are încredere că FC Voluntari poate să obțină un rezultat pozitiv. „Suntem în fața unui meci important, în fața unei echipe valoroase. Știm ce înseamnă FCSB.

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Chiar dacă nu trec printr-o perioadă foarte bună, au un lot care le permite să se bată cu șanse reale la titlu. A revenit Reghecampf, un antrenor care știe foarte bine clubul, care a făcut performanță. Noi suntem într-o perioadă în care nu am adus punctele pe care le voiam, dar îmi dă speranțe jocul din ultimele etape. Este unul bun, cu potențial de creștere, și sper ca mâine (n.r. luni) să aducem punctele pe care ni le dorim.

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Mereu e loc de mai bine, dacă ne uităm și la ultimele două meciuri puteam să obținem mai mult. (…) Indiferent de ce probleme sunt, dacă Drăguș joacă sau nu, dacă sunt alte probleme de lot, FCSB are un lot foarte valoros. Oricare jucător care va intra o va face la nivel maxim. E o echipă care investește, care cumpără. E un club cu potențial foarte mare să se bată la câștigarea campionatului”, a afirmat tehnicianul.