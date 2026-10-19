Sport

Florin Pîrvu, mesaj-manifest înainte de FC Voluntari – FCSB: „Vrem să fim respectați!”

Bogdan Mariș
19.10.2026 | 12:41
Florin Pirvu mesajmanifest inainte de FC Voluntari FCSB Vrem sa fim respectati
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Florin Pîrvu (51 de ani) a prefațat partida FC Voluntari - FCSB. FOTO: Sport Pictures
Florin Pîrvu a prefațat meciul FC Voluntari - FCSB și a vorbit despre numirea lui Laurențiu Reghecampf la formația „roș-albastră”. Tehnicianul a transmis și un mesaj puternic cu privire la echipa sa.
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Florin Pîrvu (51 de ani) a prefațat în cadrul unei conferințe de presă partida pe care FC Voluntari o va disputa luni seară, de la ora 21:00, împotriva FCSB-ului, echipă preluată recent de Laurențiu Reghecampf. De asemenea, tehnicianul ilfovenilor a criticat deciziile de arbitraj luate în ultimele meciuri ale echipei, afirmând că dorința sa este ca FC Voluntari „să fie respectată”.

Florin Pîrvu, mesaj-manifest înainte de FC Voluntari – FCSB

Florin Pîrvu a criticat dur arbitrajul după eșecul suferit de FC Voluntari contra celor de la Corvinul, 2-3, iar tehnicianul a revenit asupra acestui aspect înainte de partida cu FCSB. „În ultimele meciuri au fost niște decizii de arbitraj pe care nu le-am înțeles. Subiectul acesta este închis pentru mine, mă concentrez doar pe ce avem de făcut.

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Nu mă interesează cine ne arbitrează, nici nu știu mâine cine ne arbitrează. Vreau doar să fim respectați și să se ia deciziile corecte”, a spus antrenorul ilfovenilor la conferința de presă, conform GSP. Înainte de meciul cu FCSB, nou-promovata ocupă penultimul loc în clasamentul SuperLigii, cu 8 puncte.

Ce a declarat Florin Pîrvu despre FCSB și Laurențiu Reghecampf

Florin Pîrvu i-a lăudat pe cei de la FCSB, dar și pe antrenorul Laurențiu Reghecampf, înainte de meciul direct, însă tehnicianul are încredere că FC Voluntari poate să obțină un rezultat pozitiv. „Suntem în fața unui meci important, în fața unei echipe valoroase. Știm ce înseamnă FCSB.

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Chiar dacă nu trec printr-o perioadă foarte bună, au un lot care le permite să se bată cu șanse reale la titlu. A revenit Reghecampf, un antrenor care știe foarte bine clubul, care a făcut performanță. Noi suntem într-o perioadă în care nu am adus punctele pe care le voiam, dar îmi dă speranțe jocul din ultimele etape. Este unul bun, cu potențial de creștere, și sper ca mâine (n.r. luni) să aducem punctele pe care ni le dorim.

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Mereu e loc de mai bine, dacă ne uităm și la ultimele două meciuri puteam să obținem mai mult. (…) Indiferent de ce probleme sunt, dacă Drăguș joacă sau nu, dacă sunt alte probleme de lot, FCSB are un lot foarte valoros. Oricare jucător care va intra o va face la nivel maxim. E o echipă care investește, care cumpără. E un club cu potențial foarte mare să se bată la câștigarea campionatului”, a afirmat tehnicianul.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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