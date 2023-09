Florin Pîrvu, supărat după Petrolul – Oțelul 2-2: „Vreau să fim mai atenți!”

Antrenorul „lupilor galbeni” a fost deranjat de faptul că jucătorii săi au crezut că au rezolvat soarta partidei în momentul în care au condus la două goluri distanță și nu au mai fost atenți la adversari.

Florin Pîrvu, supărat după Petrolul – Oțelul

Florin Pîrvu a fost supărat la finalul meciului dintre , fiind deranjat de faptul că jucătorii săi s-au relaxat mult prea mult după ce au marcat al doilea gol și le-au permis adversarilor să atace, motiv pentru care au fost egalați:

„A fost un meci foarte deschis. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu, cu o echipă organizată, foarte bună pe tranziție pozitivă și e o echipă periculoasă.

Am început puțin mai slab jocul, dar am reușit să înscriem, să intrăm cu 1-0 la pauză, apoi am marcat și golul de 2-0. Părea că totul merge bine, dar a venit golul lor.

Din păcate, am făcut câteva greșeli de poziționare și au reușit ei să ne egaleze. Oricum, a fost un meci deschis, cu ocazii de ambele părți. Din păcate, nu am reușit să câștigăm și suntem dezamăgiți.

Știam că ei vin foarte bine pe tranziții, ar fi trebuit să avem prevenție, nu am reușit să o facem atât de bine și uitați că a venit primul gol al lor, iar de-acolo asta a fost”.

„A fost un moment psihologic!”

„Acolo cred că a fost un moment psihologic, nu am reușit să închidem mai bine. La 2-0 am avut o bară prin Gicu Grozav, acolo cred că s-ar fi închis jocul.

A fost un meci plăcut, s-au înscris 4 goluri. Dar vreau să fim mult mai atenți, cu o prevenție mai bună pentru jocurile viitoare. Ne trebuie pragmatism, am condus cu 2-0 și trebuia să închidem mult mai bine jocul”, a .

„Urmează 3 zile de pauză pentru băieți, apoi vom pregăti meciul următor. Ne așteaptă un meci foarte greu la Cluj, dar ne pregătim să facem un meci bun, să luăm punct sau puncte.”, a mai spus antrenorul Petrolului.