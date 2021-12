Andrei Vlad vs Horațiu Moldovan! Florin Prunea a analizat duelul portarilor din FCSB – Rapid: „Au calități total diferite!”. Exclusiv

Andrei Vlad (22 de ani) și Horațiu Moldovan (23 de ani) sunt doi dintre cei mai apreciați portari din Liga 1. Aceștia au fost convocați, în premieră, la naționala de seniori a României, în mandatul de selecționer al lui Mirel Rădoi.

Cei doi goalkeeperi vor fi titulari în derby-ul FCSB – Rapid, care va avea loc astăzi, 15 decembrie, la ora 20:30.

Florin Prunea a analizat duelul portarilor din FCSB – Rapid

susține că Andrei Vlad și Horațiu Moldovan au calități total diferite. Acesta apreciază viteza de reacție pe care Moldovan o are, în timp ce despre Vlad spune că are ieșiri pe centrări mai bune, dar și un joc de picior mai dezvoltat.

„Sunt portarii din noul val. Sigur, au calități total diferite. Horațiu Moldovan este un portar mai de reflex, cu viteză de reacție mai bună.

De partea cealaltă, Vlad este un portar mai înalt, cu ieșiri pe centrări mai bune, chiar cu un joc de picior mai bun. De obicei, în toate derby-urile, cine are portarul mai sigur, câștigă partida.

Sunt convins că așa va fi și diseară. Având în vedere evoluțiile din ultimul timp, am un plus pentru Moldovan, care a crescut fantastic. Vlad are un plus de experiență, mai ales că el a jucat și la echipa națională de tineret”, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Florin Prunea: „FCSB este favorită!”

Cât despre derby-ul de diseară, Florin Prunea spune că FCSB este favorită la victorie, apreciind jocul pe care îl prestează , după revenirea lui Toni Petrea pe postul de antrenor principal.

„Va fi un meci disputat, pentru că vor fi foarte mulți spectatori, iar jucătorii se vor autodepăși. Totuși, cred că FCSB este favorită, nu cred că va pierde. Și Rapidul a realizat, anul acesta, lucruri extraordinare. Dar FCSB-ul îmi place foarte mult, de când a revenit Toni Petrea”, a mai spus Florin Prunea.

Florin Prunea: „CFR are o diferență destul de mare!”

În încheiere, fostul portar susține că FCSB-ului îi este aproape imposibil să câștige titlul de campioană, în acest sezon, deoarece distanța de opt puncte, la care se află liderul CFR Cluj, în clasament, este mult prea mare.

„Și dacă va câștiga diseară, este foarte greu. CFR are o diferență destul de mare. Parcă, cu CFR-ul, vedem mereu același film, tot timpul câștigă.

Diferența este atât de mare, anul acesta, încât e aproape imposibil de surmontat, pentru FCSB”, a încheiat Florin Prunea.

