Florin Prunea a câștigat litigiul cu Dinamo! Câți bani are de luat. „M-au sunat cei din DDB!” Exclusiv

Florin Prunea a avut câștig de cauză în urma memoriului intentat împotriva lui Dinamo și are de recuperat o sumă deloc de neglijat, după ce nu a fost plătit timp de nouă luni de zile. Fostul oficial dinamovist a declarat pentru FANATIK că a fost sunat de cei DDB, însă discuțiile s-au oprit brusc.

Fostul mare portar al lui Dinamo anunța în exclusivitate pentru site-ul nostru în iunie 2020 că va acționa în judecată clubul după ce nu a fost plătit de nouă luni de zile.

Fostul președinte al „câinilor” a decis să o dea pe Dinamo în judecată pe 2 iunie, după ce Ionuț Negoiță nu i-a mai răspuns la telefoane, iar pe data de 13 iunie contractul său a expirat. După mai bine de opt luni de zile, Florin Prunea a primit câștig de cauză la Tribunalul Civil la începutul lui februarie, însă nimeni din DDB nu l-a contactat de atunci.

Prunea e dispus să cadă la o înțelegere cu cei din DDB: „Am de luat 40.000 de euro. Nu se pune problema să nu ia Dinamo licența!”

Ai câștigat litigiul cu Dinamo…

– Dinamo a făcut apel, dar degeaba. Nu știu nimic! Avocații se ocupă. Eu am fost sunat de către cineva din board-ul DDB și am discutat. Dar apoi nu a mai dat nimeni niciun semn. M-a sunat un domn de acolo ca să cădem la o înțelegere. Nu e important cine m-a sunat. Este un om care iubește Dinamo și care a ajutat clubul în multe momente grele. Chiar și ca sponsor. Pe urmă nu m-a mai sunat nimeni. Nu mai știu nimic.

E vorba de o sumă importantă ținând cont de situația în care se află clubul…

– Da, e vorba de salariul din octombrie până în iunie, plus cheltuieli de judecată, deci în jur de 40.000 de euro. Nu am cerut un leu în plus. Eu sunt crescut acolo de mic copil, știu ce înseamnă clubul ăsta și m-a ajutat mult. Nu cred că se va pune problema ca Dinamo să nu ia licența din cauza lui Prunea! Repet, niciodată nu se va pune problema astfel!

„Nu am avut cu cine să vorbesc din conducere! Așa era la Dinamo atunci”

Nu ai putut să ajungi la o înțelegere cu nimeni din conducere și să nu mai depui memoriu?

– Nu am avut cu cine să vorbesc! În momentul respectiv, singurul care și-a luat banii la zi la Dinamo era Bogdan Bălănescu! Jucătorii au fost în șomaj tehnic, dar el și-a luat banii la zi. Își plătea singur salariile. Așa era la Dinamo atunci. Ce poți să mai spui?

Doar că unii nu renunță la amânarea plăților…

– Te referi la Cosmin Contra. Are dreptate! Și nu numai el. Toți cei care își cer drepturile financiare. Eu le dau dreptate și bravo lor! Cinste lor! Pentru că au muncit pentru acei bani. Nu cer niciun favor. Acuma fiecare decide! Ține de fiecare în parte cum procedează și dacă vor sau nu să ajute Dinamo.

Jos pălăria pentru Comin Contra dacă a renunțat la jumătate din bani! Nu știu câți ar fi renunțat la atâția bani. Bravo lui! Cine renunță la 50.000 de euro e de caracter.