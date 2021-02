Florin Prunea a câștigat procesul cu Dinamo. Suma uriașă pe care o are de recuperat fostul internațional

Florin Prunea, fostul oficial al lui Dinamo, a dat în judecată clubul pentru neplata obligațiilor contractuale și a câștigat procesul. „Roș-albii” trebuie să-i achite fostului oficial o sumă importantă.

În vara anului trecut, când a decis să acționeze în instanță clubul din Ștefan cel Mare, Florin Prunea era neplătit de 9 luni. Pentru că nu a găsit înțelegere la Ionuț Negoiță, fostul patron care căuta cu disperare investitori, Prunea și-a căutat dreptatea la Tribunal.

Sentința, în cazul litigiului dintre Dinamo și Florin Prunea, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Florin Prunea a câștigat procesul cu Dinamo. Ce sumă are de primit

Fostul portar al echipei naționale a intrat în structura de conducere a lui Dinamo la data de 11 iunie 2019, când a fost numit manager general. Până să revină în Ștefan cel Mare, Florin Prunea fusese președintele clubului Poli Iași.

Prunea a a dezvăluit, pentru GSP, la cât se ridică datoriile lui Dinamo față de el și în ce constau acestea.

”Este vorba despre salariile neplătite în din octombrie 2019 până în iunie 2020, plus perioada de șomaj tehnic, plus cheltuieli de judecată. În vara anului trecut am încercat, împreună cu avocații, să stingem litigiul pe cale amiabilă, având în vedere relația mea de afinitate cu clubul și brand-ul Dinamo. Acum, nu am ce negocia”, a tunat fostul oficial al ”câinilor roșii”.

Florin Prunea nu va solicita daune

Fostul fotbalist a mai declarat că știe că clubul va face apel la decizia instanței și că nu se așteaptă ca acest litigiu să se stingă prea curând. Tocmai din acest motiv, fostul oficial nu vrea să renunțe la nici un ban din cei pe care Dinamo îi datorează.

”Sunt drepturile mele pentru perioada în care am muncit, nu vreau daune sau altceva, nu cer ceva ce nu este al meu, ceva ce nu merit, sau pentru care nu am muncit”, a explicat Prunea.

În cariera lui sportivă, Prunea a evoluat la Dinamo în trei perioade și a cucerit un titlu de campion și de două ori Cupa României. După retragerea din activitate, fostul portar s-a consacrat în activitatea managerială.

