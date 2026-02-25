Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala iubită

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la Desafio, Florin Prunea, a făcut o afirmație care a trimis cu gândul la divorțul de soția sa, Lidia. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel! Femeia cu care este însurat de peste 30 de ani a uimit cu declarația sa.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a lui Florin Prunea

Florin Prunea se află într-un . Cei doi fotbaliști, actualmente analiști, se atacă de la distanță. Din păcate, situația nu stă tocmai bine pentru fostul mare portar nici în planul sentimental.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii de la Pro TV, unde a luptat de partea Norocoșilor, a confirmat că nu mai formează un cuplu cu soția sa, Lidia. Cei doi au un mariaj care durează de 35 de ani, perioadă în care au trecut prin multe suișuri și coborâșuri.

Fostul concurent de la Desafio a subliniat că problemele nu sunt deloc unele noi, după ce la finalul lui 2025 s-a vehiculat că a divorțat. Fostul sportiv a susținut în showul filmat în Republica Dominicană că nu se mai înțelege cu partenera sa de multă vreme.

ADVERTISEMENT

Ce-i drept, în ultima perioadă s-a afișat în mediul online alături de o brunetă. Aceasta se numește Lăcrămioara Ursu și este originară din Iași. Femeia de 50 de ani a fost consilier județean, sub conducerea lui Costel Alexe. O ocupat această funcție până în 2024.

ADVERTISEMENT

„Suntem în șucăr (n.r. – scandal) de un an. Nu mă mai înțeleg cu ea. E scandalul cât casa. Ea este o femeie rănită și o femeie rănită este în stare să facă orice”, a spus Florin Prunea, conform .

Cum a reacționat Lidia, soția lui Florin Prunea

Soția lui Florin Prunea s-a arătat extrem de rănită de afirmațiile făcute de analistul sportiv pe micile ecrane. Din păcate, nu este pentru prima oară când află despre trădările partenerului din emisiunile de televiziune.

ADVERTISEMENT

În urmă cu câțiva ani a descoperit că a fost înșelată, însă a trecut peste infidelitate. Acum, Lidia a mărturisit că nu au fost depuse actele de divorț, în ciuda faptului că fostul jucător de la Dinamo și-a oficializat relația cu actuala iubită, Lăcrămioara.

„Noi nu suntem divorțați. Se poate verifica foarte simplu, nu există niciun divorț pronunțat. Sunt minciuni și nu-mi plac minciunile. El a umblat cu această femeie de etnie romă de când era la Iași, umbla cu ea pe la spatele meu.

El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă. Acea femeie care nu are un trecut cu care să se poată mândri”, a declarat Lidia Prunea, pentru .

De când durează, de fapt, legătura dintre Florin Prunea și Lăcrămioara

„Și-a făcut o defavoare că a ieșit în față în presă, nu este de lăudat. Să spună de ce a plecat. A plecat pentru că acea femeie nu-i dădea pace. De la acea femeie a plecat totul, a început la Iași.

Apoi a început să răsune și în țară ca să-i spele ei imaginea. Foarte urât din partea lor. Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași.

Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”, a completat soția lui Florin Prunea, mai arată sursa citată anterior.

Așadar, în momentul de față relația dintre fostul portar și femeia cu care este însurat din 1991 este una complicată. Fostul fotbalist nu a făcut nicio remarcă legat de scandalul în care este implicat. În schimb, a decis să aducă în față mai multe imagini cu actuala iubită.

Pare să fie în culmea fericirii alături de Lăcrămioara Ursu, mulți felicitându-l pentru alegerea sa. În trecut, Florin Prunea , aspect care i-a uimit pe mulți invitați.