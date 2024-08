Florin Prunea a măturat pe jos cu CFR Cluj după eliminarea din Conference League: ”N-am mai văzut o așa echipă îngenuncheată”

După ce a câștigat manșa tur de acasă cu 1-0, trupa lui Dan Petrescu . Formația din Gruia a avut o prestație mediocră și ratează astfel intrarea în grupă.

Florin Prunea, discurs virulent după eliminarea din Conference League a celor de la CFR Cluj

La finalul meciului Pafos – CFR Cluj 3-0, care a dus la eliminarea ”vișiniilor” din Conference League, fostul internațional Florin Prunea a mărturisit că nu i-a venit să creadă cum s-a prezentat formația noastră.

ADVERTISEMENT

”N-aș fi vrut să fiu la emisiune, să comentez un asemenea rezultat și un asemenea joc. Eu am trăit așa ceva cu Craiova, în 1991. Am bătut cu 2-0 acasă, ne-am dus acolo cu soțiile, în vacanță. Am pierdut 3-0.

Nu puteam să cred că se va întâmpla așa ceva, de o asemenea manieră. CFR a fost depășită la toate capitolele, n-am mai văzut o așa echipă îngenuncheată. Putea fi și mai rău. Nu pot să înțeleg. E un șoc.

ADVERTISEMENT

N-aș vrea să fiu în locul patronului, care a mărit bugetul. Patronul a plătit trei milioane și ceva pentru Louis Munteanu, a adus jucători pe salarii mari pentru această competiție, nu pentru competiția internă.

Jocul este șocant, maniera în care s-a jucat. Bun, umezeală, dar nu se poate… 28 de grade, nu au fost 35. Tu, ca jucător cu experiență, să nu ai tu o reacție? Nu se poate. Fundașii centrali, deci așa ceva… Kresic nu e la primul joc în care o comite. Aici sunt problemele mari”, a declarat Prunea, la .

ADVERTISEMENT

Gafe uriașe în apărarea lui Dan Petrescu

CFR Cluj a avut o . Ciprioții au condus la pauză cu 2-0 după ce au înscris în decurs de 3 minute după erori mari în defensiva lui Dan Petrescu.

La primul gol Anton Kresic l-a scăpat din marcaj pe Jaja, nimeni nu a venit la dublaj și brazilianul a înscris lejer. La a doua reușită, Goldar s-a demarcat excelent în careul ardelenilor la o lovitură liberă și nemarcat a reluat cu capul în plasă.

ADVERTISEMENT

Nici repriza secundă nu a fost mai bună pentru CFR. În primele minute ale părții secunde, Matija Boben a făcut un fault stupid în propriul careu și arbitrul a dictat penalty. Tankovic a transformat lovitura de pedeapsă și a dus scorul la 3-0.