Florin Prunea a renunțat la cardul DDB, dar rămâne încrezător: „Dinamo are șanse mari să câștige Cupa!” Exclusiv

Florin Prunea spune că a renunțat la cardul DDB din motive personale, însă e convins că Dinamo poate câștiga în acest sezon Cupa României, pe care a cucerit-o ultima oară în urmă cu aproape nouă ani.

Fostul manager sportiv al lui Dinamo a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre ultimele rezultate ale lui Dinamo și îi felicită pe jucători, care, în opinia sa, scot maximum ținând cont de situația dificilă în care se află clubul.

Florin Prunea a lansat un atac extrem de dur la adresa noului director sportiv de la Dinamo, Marius Nicolae, despre care a făcut o dezvăluire uluitoare în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Prunea explică de ce a renunțat la cardul DDB

Deși și-a dat demisia de la Dinamo în iunie 2020, din cauza situației mai mult decât incerte în care se afla clubul, Florin Prunea a rămas mereu aproape de „câinii” din Ștefan cel Mare. Fostul dinamovist a declarat de asemenea că nu mai are card DDB, deși e un mare susținător al programului, în care își pune toate speranțele: „Eu m-am retras. Am avut card, dar m-am retras. Dar motivul nu a fost faptul că am plecat de la club. Eu am avut motivele mele. Au fost motive personale”, a spus Florin Prunea pentru FANATIK.

Florin Prunea consideră că Dinamo nu va avea probleme să facă rost de cei 800.000 de euro necesari pentru a plăti datoriile și a lua licența, fapt confirmat și de directorul sportiv al lui Dinamo: „Dar nu are nimic de a face cu proiectul în sine! Repet, ce fac băieții ăștia e extraordinar. Vor strânge banii și de licență. Licența e momentul zero. Dinamo nu va muri datorită lor!”, i-a lăudat dinamovistul pe cei din programul DDB.

În plus, fostul mare portar consideră că fanii lui Dinamo merită tot respectul pentru ceea ce fac pentru club, dar în spatele lor stau mai mulți oameni potenți financiar: „Dinamo merge mai departe, nu stă după spaniolii care s-au ascuns! Ei fac eforturi incredibile, dar eu cred în spatele clubului mai sunt și alți oameni care ajută financiar echipa. Adică sponsori: dinamoviști adevărați, printre care și domnul Nicolae Badea și mulți alții”, a mai spus fostul manager sportiv al lui Dinamo.

Florin Prunea crede că Dinamo are șanse mari să câștige Cupa României: „Are șanse reale! Cu siguranță!”

Florin Prunea s-a bucurat mult pentru victoria cu FCSB și consideră că Dinamo merita mai mult și de la meciul din campionat. De altfel, dinamovistul consideră că Dinamo are șanse mari să câștige Cupa României: „Cu Steaua a fost o victorie fără dubii. Și în campionat putea să obțină cel puțin un egal, dar a fost o dublă în care Dinamo nu a dezamăgit și asta e foarte important. Nu a contat deloc că Steaua a folosit și rezerve. La nivelul ăsta fiecare joacă cu cine vrea. Dinamo a jucat și a meritat să meargă mai departe și are șanse reale să câștige trofeul, pentru că echipele din Liga 1 nu prea au fost interesate de Cupa României”.

În plus, Prunea nu consideră dezamăgitoare remiza cu Sepsi Sfântu Gheorghe și e de părere că jucătorii lui Dinamo fac tot ce le stă în putere în acest moment: „Nu mi s-a părut dezamăgitor meciul cu Sepsi. Eu cred că jucătorii și antrenorii merită toate felicitările pentru cum joacă în momentul de față, în condițiile în care joacă. Din contră, sunt de admirat și au reușit maximum. Pentru play-off e greu”, a mai declarat fostul oficial al lui Dinamo

Florin Prunea e de părere că accidentarea lui Adam Nemec, cel care a înscris golul victoriei cu FCSB, este o pierdere mare pentru Jerry Gane, mai ales că începuse să înscrie și avea evoluții din ce în ce mai bune: „Îmi pare rău pentru Adam Nemec care tocmai își intrase în ritm. E o pierdere mare pentru Dinamo! Mare păcat”, a conchis Florin Prunea.

