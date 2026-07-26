Sport

Florin Prunea a vrut să-l laude, dar a gafat-o în direct! Radu Naum: „Să nu mai folosești termeni d-ăștia”

Florin Prunea a făcut o declarație controversată în direct despre un jucător de la Dinamo. L-a numit „maimuță”. Radu Naum a intervenit de urgență. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
26.07.2026 | 06:15
Florin Prunea a vrut sal laude dar a gafato in direct Radu Naum Sa nu mai folosesti termeni dastia
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L-a numit „maimuță” în direct! Radu Naum l-a întrerupt pe loc. Foto: colaj Fanatik.
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Florin Prunea, fostul internațional român, a făcut o gafă în direct. Fostul portar a încercat să îl laude pe goalkeeperul celor de la Dinamo, Alaa Bellaarouch, pentru reflexele din meciul cu Universitatea Craiova, însă l-a numit „maimuță”, o expresie care poate avea conotații rasiste. Moderatorul Radu Naum a intervenit imediat și l-a rugat pe Prunea să își aleagă mai atent cuvintele.

Florin Prunea, gafă uriașă în direct! L-a numit „maimuță” pe portarul lui Dinamo

Alaa Bellaarouch s-a remarcat în poarta lui Dinamo în meciul cu Universitatea Craiova. Portarul a reușit câteva parade importante și și-a etalat jocul foarte bun de picior. Goalkeeperul își ajută constant colegii din apărare și a avut o contribuție importantă la victoria echipei.

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Florin Prunea, fost mare portar al echipei naționale, a remarcat calitățile goalkeeperului de la Dinamo. Totuși, cuvintele pe care le-a folosit pentru a-i descrie reflexele pot avea conotații rasiste. Acesta l-a comparat pe Alaa Bellaarouch cu o „maimuță”.

„Dinamo a câștigat toate duelurile până acum. Crețu a jucat bine. Nu-l jignesc, dar maimuța asta, în sensul bun, Bellaarouch… Ați văzut cum este? Zici că este «arc». Dinamo a fost o echipă atât de concentrată astăzi…”, a spus Florin Prunea în direct.

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Radu Naum a intervenit după declarația făcută de Prunea despre goalkeeperul lui Dinamo

Moderatorul emisiunii, Radu Naum, a observat imediat gafa făcută de invitatul său și a intervenit în discuție. Realizatorul emisiunii de la Digi Sport i-a cerut fostului portar să fie mai atent la termenii pe care îi folosește: „O să te rog să nu mai folosești termeni d-ăștia că…”.

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Florin Prunea a încercat apoi să explice că, în limbajul fotbaliștilor, termenul este folosit frecvent și nu are intenția de a jigni: „Noi știm în fotbal de ce îi spunem așa, maimuță, pentru reflexe, reacție. Este ceva… Vezi că joacă libero? El este libero la Dinamo, nu doar portar”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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