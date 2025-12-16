Florin Prunea, amendat de Pro TV pentru dezvăluirile despre Desafio? Cum a reacționat fostul fotbalist

ADVERTISEMENT

La scurtă vreme de la încheierea filmărilor de la Desafio, Florin Prunea a ajuns în prim-plan. Internauții consideră că renumitul sportiv, în vârstă de 57 de ani, va fi amendat de Pro TV pentru dezvăluirile pe care le-a făcut.

Florin Prunea, sancționat de Pro TV după show-ul Desafio?

Florin Prunea a oferit mai multe detalii despre experiența pe care a trăit-o vreme de o lună. Fostul jucător de fotbal se numără printre vedetele care au acceptat , show care se va difuza la Pro TV.

Competiția are premiera pe 5 ianuarie 2026. Celebrul portar, care și-a început cariera la Dinamo București, a vorbit despre condițiile cumplite cu care s-a confruntat. În urma acestora a slăbit aproximativ 8 kilograme.

După ce a venit cu informații, oamenii au început să-și dea coate. Mulți sunt de părere că sportivul riscă să fie sancționat de postul de televiziune din Pache Protopopescu. Având în vedere acest lucru, vedeta a reacționat.

„Nu se pune problema de așa ceva! S-a scris de la început despre faptul că echipele trebuie să-și câștige vila. S-a știu regulamentul, nu a spus-o Florin Prunea. Regulamentul a fost publicat.

Nici 0,0% n-am spus. Deci, ceea ce vor vedea oamenii… e greu de povestit, pentru că lumea nu te crede. E ireal ceea ce s-a întâmplat acolo. N-am putut să cred că eu voi putea să rezist.

E o lecție de viață, nu un reality-show. Va fi ceva incredibil!”, a explicat Florin Prunea, pentru . Experiența aceasta vine după ce .

Cum a fost competiția Desafio pentru Florin Prunea

Florin Prunea a mai transmis că nu este vorba de un reality show, ci mai degrabă despre chestiuni despre viață. Desafio este o emisiune care mizează pe multă durere, fostul fotbalist precizând că nu e ceva ce s-a mai văzut în țara noastră.

În plus, le propune telespectatorilor să nu piardă edițiile care se vor difuza în curând, la Pro TV. Sportivul a povestit că totul este real, trăind pe propria piele lucruri inedite care sunt filmate 24 din 24 de ore.

„Nu există să fie făcut nimic în spatele camerelor. Eu nu credeam că pot să trec prin așa ceva, sincer! Trebuie să te autodepășești, altfel n-ai ce să cauți acolo, n-ai nicio șansă.

Conviețuirea cu oamenii a fost extraordinară, pentru că oamenii sunt incredibili, chiar dacă sunt oameni săraci. Dar n-am văzut oameni să râdă atât de dimineața până seara și să fie fericiți, în condiții grele, în satul pescăresc.

Apoi, dincolo, în pustiu, este vorba numai de supraviețuire. Nu te ajută nimeni și nimic, nu ai absolut nimic! Trebuie să te duci să muncești pe la oameni pe acasă”, a mai spus Florin Prunea, pentru aceeași sursă.