Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata acasă de mă rupea!”

Cariera fostului component al „Generației deAur”, Florin Prunea, se confundă în mare parte cu clubul Dinamo. A debutat în Ștefan cel Mare, a jucat aproape 200 de meciuri în tricoul alb-roșilor și a câștigat și trofee importante.

Cum au decurs primi „pași” ai lui Florin Prunea la Dinamo

Fostul mare portar al echipei naționale și al clubului din Ștefan cel Mare, Florin Prunea, a fost invitatul celei mai recente ediții „FANATIK Dinamo”. Într-o perioadă în care arena din „Groapă” este în curs de demolare, fostul fotbalist a rememorat momentele sale de debut în tricoul „câinilor”.

pe când avea doar 9 ani. Acesta își amintește că, în acele vremuri de demult, nici măcar blocurile de vizavi de stadion nu fuseseră construite.

„(n.r. Tu ai intrat la 9 ani pe poarta aceea, care s-a dărâmat acum câteva zile). La 9 ani. Am debutat când pe partea cealaltă nu erau blocurile. Era celebra terasă Ghiocelul sau cum îi spunea. Când în ziua meciului, dar nu numai în ziua meciului, era un fum acolo, și un miros…. Intersecția aia…

Era pe colț aici, când faci dreapta spre Tunari. Aici, spre linia de tramvai. Era celebra cofetărie și celebra covrigărie, de unde ne luam covrigii calzi. Cei mai buni covrigi din lume, nu se mai fac acum în România. Doamne, și era o coadă, dar nu noi stăteam la coadă ca să ne luăm covrigii și să ne mâncăm, bineînțeles, amandina sau savarina.

Dinamo era club mare, aveam masă de prânz. Și atunci, pe vremea aia, ne dădea tichete de tramvai. Nu mai spun de echipament și de teniși, celebrii teniși, că era bătaie pe ei, pe ăia chinezești.

Și aveam la prânz, la antrenamentul de prânz, ne lua antrenorul (Gheorghe) Timar, ne ducea sus la cantină, mâncam o ciorbică, o friptură sau un șnițel. Pe vremea aia era complicat, dar noi aveam. Plus o prăjiturică, ne luat de mână și ducea pe Tunari la școala 24. După antrenament aveam o ciocolată, o ciocolată mică. Ce bătaie era pe aia, mai și ciordeam de pe dulap, când prindeam dulapul deschis, mai și furam”, își amintește Prunea.

Ce a pățit Florin Prunea în primii săi ani la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata acasă de mă rupea!”

și mai spune că aventurile sale din tinerețe au mai cunoscut episoade memorabile. De exemplu, după antrenamentul de la echipă, acesta ajunge foarte târziu acasă. De multe ori, șoferul autobuzului era cel care îl trezea. Și mai „grav” pentru fostul mare portar era faptul că, de multe ori, i se fura echipamentul, iar asta îi aduce o corecție fizică din partea tatălui său.

„Și după aceea, seara, ajungeam acasă la 9.00. Câteodată mă trezeam la capăt, eu stăteam în Drumul Taberei. Câteodată mă trezea la Valea Oltului, șoferul, că adormeam pe scaun. Nu mai spun că mă trezeam câteodată că mai îmi furau unii echipamentul și mai mă bătea și tata de mă rupea că veneam fără echipament și du-te și cumpără alt echipament”, mai dezvăluie Prunea.

Când și-a început Florin Prunea cariera și ce trofee a câștigat cu Dinamo

Născut pe 8 august 1968 în București, Florin Prunea început fotbalul la vârsta de 9 ani, în 1977. A jucat mai întâi pe postul de atacant, apoi a trecut pe postul de portar sub îndrumarea antrenorului Gheorghe Timar.

Debutul lui Prunea pe prima scenă a avut loc în mai 1986, sub comanda lui Mircea Lucescu, în înfrângerea lui Dinamo cu Sportul Studențesc (0-5). A evoluat în Ștefan cel Mare de-a lungul a trei perioade distincte: 1985-1988, 1992-1998 și 2000-2002. Cu alb-roșii a câștigat un titlul în 2001-2002 și două Cupe ale României, în 1986 și 2001.