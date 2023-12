Florin Prunea aplaudă venirea lui Zeljko Kopic la Dinamo: „E bine că s-au mișcat repede”

FANATIK a dezvăluit în , precum și discuțiile pe care pentru a reveni la club într-o funcție de conducere.

Florin Prunea aplaudă venirea lui Zeljko Kopic la Dinamo

Florin Prunea aplaudă și spune că șefii clubului au luat decizia corectă de a-l aduce pe tehnicianul croat, mai ales că s-au mișcat repede în luarea unei decizii:

„E bine că s-au mișcat repede. Toată lumea trebuie să vină în spatele lui. Eu cred că au fost în discuții cu el de câteva zile, restul au fost discuții pentru presă.

Dacă Dinamo ar reuși să-l convingă pe Andone să aibă o funcție de conducător, ar fi extraordinar. Are nevoie de jucători, am văzut că Dinamo e în discuții cu Jefte, care e peste tot ce are Dinamo în acest moment”.

„Lucrurile se mișcă și se mișcă într-o direcție bună. Nu e de râs, avem o mare problemă cu antrenorii români. Avem antrenori de care nu te poți atinge deloc și mai sunt ceilalți care acceptă aproape orice.

Nu numai Dinamo face aceste chestiuni, eu cred că Dinamo a negociat cu el de mai multe zile. Are nevoie de ajutor”, a mai spus Florin Prunea, la TV .

„Aș fi mers pe mâna lui Burcă până în vară!”

în exclusivitate pentru FANATIK în care a comentat situația de la club după despărțirea de Ovidiu Burcă: „Eu mergem pe mâna lui Burcă până în vară. Am început, asta e.

Îi dădeam și iarna cu perioada de pregătire, vedeam ce îi mai lipsește și asta e. Eu îl susțineam pe Ovidiu până în vară dacă aveam putere de decizie. Trăgeam linie după.

E grea viața de antrenor. În vară era rege după promovarea aia. El trebuia să facă ceva să rupă seria asta de meciuri fără puncte. Nu știu, să provoace un scandal, să dea un jucător afară, să-i critice public”.