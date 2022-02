Florin Prunea, atac năucitor la adresa lui Răzvan Burleanu: „Trebuie extras de acolo, de urgență, așa cum a fost plantat!”. Exclusiv

Astăzi, 22 februarie, a avut loc ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal. La finalul acesteia, despre schimbările pe care forul condus de acesta plănuiește să le facă în fotbalul românesc.

Florin Prunea, atac năucitor la adresa lui Răzvan Burleanu

Florin Prunea nu este mirat de faptul că Răzvan Burleanu nu are, până în prezent, niciun contracandidat la alegerile pentru șefia FRF, care vor avea loc pe 12 aprilie.

Totodată, s-a arătat îngrijorat de aspectul fizic al președintelui FRF, susținând că „a îmbătrânit înainte de vreme”.

„Situația nu pare inedită. Asta arată că funcția de președinte a Federației Române de Fotbal nu interesează pe nimeni. Nu ai de ce să concurezi cu Burleanu, pentru că nu ai nicio șansă. Se vor înființa iar 40 de membri votanți, cluburi de fotbal feminin.

Am văzut și eu acum discursul ăsta, delirul ăsta. Domne, este incredibil ce tâmpenii poate să vorbească! Dar băieții ăștia, care se ocupă de el, nu pot să-l oprească? Am asistat la un delir. Îmbătrânește urât, că, acum opt ani de zile, părea așa… un tânăr, cu un zâmbet pe buze. Acum are niște grimase și se strâmbă. Sincer, n-am văzut un om de fotbal, la nivel mondial, să spună atâtea tâmpenii.

Săracul de el! Nu că mi-e milă, mi-e jenă de rușinea lui. Păi, atâtea tâmpenii să debitezi, pe metru pătrat, n-am auzit. Ăsta, dacă nu participă la emisiuni aranjate cu întrebări dinainte, se face de râs. E rușinos!”, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Florin Prunea: „Trebuie extras de acolo, de urgență, așa cum a fost plantat!”

În plus, Florin Prunea cere ca Răzvan Burleanu să fie înlăturat cât mai repede de la șefia FRF.

„Pentru ziariști, a fost o conferință de presă foarte ușoară, părerea mea. L-au arătat în toată splendoarea lui. L-au dezbrăcat și l-au arătat. Felicit ziariștii! El, dacă nu participă la emisiuni aranjate cu întrebările dinainte, nu se duce. Dar ai văzut ce s-a întâmplat când a dat peste niște ziariști pe care n-a putut să-i controleze. L-au făcut de… săracul de el.

Pe ăsta nu poți să-l pui să conducă nici un tractor. Vai de capul lui, săracul! Pe bune, am rămas siderat. M-a sunat un fost jucător și zicea: «Băi, Florine, Ceaușescu a fost mic copil pe lângă el»”, a mai spus Florin Prunea.

Florin Prunea: „Arată de 65-70 de ani, copleșit de probleme!”

„Înainte să câștige atunci alegerile, am avut două întâlniri cu el. Pe vremea aia, îl vedeam așa… un băiat simplu, cu poftă de viața. Dar îl văd astăzi gârbovit, îmbătrânit, cu grimasele astea, când nu-i convine ceva. Nu mai e băiatul de atunci. E îmbătrânit înainte de vreme. Arată de 65-70 de ani, copleșit de probleme. Strâmbăturile astea… se vede că e depășit, își dă seama că, în acești opt ani, n-a făcut absolut nimica.

Cifrele astea… aiurelile astea, delirul ăsta cu zecile de milioane de euro. Și el, de când este la Federație, are investiții zero. Are Casa Fotbalului, Buftea și ce mai este acolo, datorită generației mele, noi le-am construit prin rezultatele de la echipa națională. Părerea mea e că trebuie extras de acolo, de urgență, așa cum a fost plantat.

Când l-am cunoscut pe Burleanu, avea un balozaic pe el, un macac și o geantă pe spate. Era la Iași, iarna, parcă. Era plin de noroi pe bocanci. Dar, din a doua zi, Mercedes, case, bani. Este incredibil!”, a încheiat Florin Prunea.