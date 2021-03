Florin Prunea, atac violent la jucătorii lui Dinamo după eșecul de la Iași: ”Indiscplină la toate nivelurile”

Fostul internațional Florin Prunea a lansat un atac violent la adresa jucătorilor de la Dinamo București după eșecul de la Iași, considerând că mulți dintre ei nu merită să îmbrace tricoul alb-roșu.

”Câinii” au fost învins de Poli Iași, scor 0-1, la primul meci de la revenirea pe banca tehnică a lui Gheorghe Mulțescu.

La finalul meciului, Vlad Achim a fost extrem de dur la adresa coechipierilor săi, acuzând o gravă indisciplină în teren. Mijlocaşul a fost secondat şi de Ricardo Grigore, care a recunoscut că echipa nu a pus în practică lucrurile exersate la antrenament.

Jucătorii lui Dinamo, atacați dur de Florin Prunea

”Mă uit la băiatul ăsta, la Nepomuceno. E un chin să joace. Cred că are cel puțin patru kilograme în plus. Dinamo are jucători U21 refuzați de alte echipe, care n-au jucat nici la Liga 2 sau la Liga 3. Jucătorii transferați nu au adus niciun plus”, i-a atacat Florin Prunea pe jucătorii de la Dinamo.

”Poli Iași a obținut trei puncte foarte importante, dar și pe fondul unui joc slab făcut de Dinamo. Aveam impresia că Dinamo, dacă mai juca două zile, tot nu marca. Eu pariez că Poli Iași va prinde locul de baraj, acum pun pariul”, a mai spus fostul portar la emisiunea Digi Sport Special.

”E foarte important pentru toate echipele să se organizeze în aceste două săptămâni. Poli Iași va fi o nucă tare cu Napoli. Dinamo dacă nu-și recuperează jucătorii nu va mai câștiga niciun meci, îmi pare rău. Dacă Dinamo va juca cu lotul din seara asta…”, a continuat fostul președinte al ”câinilor”.

Prunea vorbește despre retrogradarea lui Dinamo

”Nu aveau pe cine să bage, sunt tineri care au fost refuzați la Liga 2. Echipa asta nu a arătat așa niciodată în istoria ei! Nu se poate așa ceva, trebuie să ai puțină mândrie. Cu lotul ăsta, Dinamo este în pericol să retrogradeze.

Reacția lui Achim e corectă. Cam asta e la Dinamo, indiscplină la toate nivelurile. Cei din conducere, faceți ceva, nu e în regulă! Să n-ai puțină mândrie în tine când îmbraci tricoul ăla?! E o istorie în spate!”, a încheiat Florin Prunea.

Tehnicianul Gigi Mulțescu, care a anunțat că se va retrage la sfârșitul acestui sezon, este de părere că echipa lui a pierdut meciul de la Iași din cauza ratărilor din prima repriză, dar nu crede că Dinamo va intra în hora retrogradării.

