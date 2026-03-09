Sport

Florin Prunea l-a taxat pe Epassy, după gafa de proporții din CFR Cluj – Dinamo: „Greșit! N-avea ce să caute acolo”

Devis Epassy a fost autorul unei greșeli colosale în CFR Cluj - Dinamo, în ultimul meci al sezonului regular din SuperLiga. Cum a comentat Florin Prunea
Răzvan Rădulescu
09.03.2026 | 21:19
Florin Prunea la taxat pe Epassy dupa gafa de proportii din CFR Cluj Dinamo Gresit Navea ce sa caute acolo
Cum a comentat Florin Prunea ieșirea lui Epassy din meciul CFR Cluj - Dinamo. Foto: colaj Fanatik.
Dinamo a avut parte de o primă repriză modestă în Gruia contra lui CFR Cluj. Repriza de coșmar a „câinilor” a culminat cu eroarea colosală a lui Devis Epassy. Portarul camerunez a ieșit hazardat la o lovitură liberă, iar Aliev a înscris cu ușurință. De altfel, Opruț a fost tamponat în plin de coechipierul de la Dinamo.

Epassy, eroare mare în CFR Cluj – Dinamo! Aliev a marcat

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 6 prin Karlo Muhar. Biliboc a avut o cursă incredibilă și i-a pasat mijlocașului croat, care l-a executat pe Epassy cu un șut din interiorul careului. Defensiva alb-roșiilor a cedat din nou în chiar înainte de pauză.

În minutul 44, Korenica a centrat în careu din lovitură liberă, iar Devis Epassy a ieșit hazardat din poartă. Alibek Aliev a fost primul la minge și a înscris cu capul în poarta goală. Mai mult decât atât, Epassy l-a tamponat serios pe Raul Opruț, care a rămas întins pe gazon. Vezi video aici.

Florin Prunea, după eroarea lui Epassy din CFR Cluj – Dinamo: „Nu avea ce să caute acolo”

Florin Prunea, aflat în platoul Digi Sport, a comentat ieșirea lui Devis Epassy, care a mai avut o astfel de greșeală la finalul lunii ianuarie. Fostul portar român a precizat că goalkeeperul camerunez nu avea ce să caute în acea zonă a careului și că șansele sale ar fi fost mai mari dacă rămânea în poartă.

„Nu era o centrare plouată ca să aibă șanse să o prindă. Sigur, fundașii l-au pierdut din marcaj pe Aliev, dar cred că avea mai multe șanse dacă rămânea pe linia porții. Nu avea ce să caute acolo, e o ieșire greșită.

Dinamo mi se pare la fel cum s-a întâmplat la meciurile trecute, îngrijorător. Jocul înainte de startul play-off-ului nu dă speranțe. Urmează meciuri la fel de grele”, a declarat Florin Prunea.

