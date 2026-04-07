Florin Prunea dă vina pe Mirel Rădoi pentru situația jucătorului de națională: „A aruncat în aer vestiarul!”

Florin Prunea (57 de ani) și manifestat dezaprobarea față de Mirel Rădoi (45 de ani). Fostul internațional român a criticat strategia actualului antrenor de la FCSB.
Mirel Rădoi stă pe banca FCSB-ului și are obiectiv calificarea în preliminariile Conference League. Chiar dacă jocul roș-albaștrilor scârțâie, Florin Prunea are o altă problemă cu fostul căpitan al Stelei. Rădoi a început sezonul pe banca Universității Craiova, una dintre principalele favorite la titlu și de care s-a despărțit în luna noiembrie. Prunea consideră că Anzor, titular în naționala Georgiei, s-a transformat și are evoluții impresionante, după plecarea tehnicianului în vârstă de 45 de ani.
„În timpul lui Mirel Rădoi, Anzor nu juca. Rădoi nu se certa doar cu Anzor. Rădoi a aruncat în aer vestiarul ăla, la un moment dat. De vreo două, trei ori. Și prima dată când a plecat (n.r. de la Craiova). Anzor îți câștigă acum meci după meci. E jucător de echipă națională a Georgiei și nu juca.
Mie mi se pare că Filipe Coelho a adus liniște la echipa asta, ceea ce a lipsit în mandatul lui Rădoi. Un merit important îl are și Mario Felgueiras. El l-a adus pe Coelho. Își face treaba foarte bine”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.
Mirel Rădoi i-a cedat locul pe banca tehnică a Universității Craiova lui Filipe Coelho. Fostul internațional român a revenit în antrenorat în martie 2026, când a preluat-o pe campioana en-titre, FCSB. Momentan, Rădoi are contract cu roș-albaștrii doar până la vară. Totuși, Gigi Becali face eforturi să își păstreze finul și din sezonul viitor.
„Rădoi a venit la o echipă slabă, dar are timp să aducă fotbaliști. Eu nu cred că va pleca în vară. Va rămâne în continuare. Îi dă Gigi un salariu trăsnet, 25.000 pe lună”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.