Florin Prunea, dat pe spate de o concurentă de la Desafio. E soția unui artist celebru din România

Fostul component al Generației de Aur, Florin Prunea, are multe amintiri datorită showului moderat de Daniel Pavel. Fostul Norocos a subliniat că a fost dat pe spate de o concurentă de la Desafio. Cine este aceasta.

Florin Prunea, impresionat de o participantă de la Desafio

A acceptat provocarea Desafio, iar acum Florin Prunea deapănă momentele ce au avut loc în Thailanda. Supraviețuirea în junglă nu a fost deloc ușoară, emisiunea de la Pro TV afectându-l puternic. .

În prezent, fostul fotbalist vede cu alți ochi showul în care a făcut echipă cu mai multe vedete. A fost concurent alături de Ian, Codruța Sanfira, Bettyshor, Nicolae Lupșor, Alina Ceban, Delia Salchievici și Sergiu Califa.

Prezența sa pentru Norocoșii l-a determinat să-și spună punctul de vedere despre foștii colegi. Invitat într-un podcast, fostul internațional român a spus cine este persoana care a reușit să-l impresioneze cu determinarea sa.

E o femeie căsătorită cu un artist celebru din România. La rândul său este o cântăreață apreciată de publicul larg. După ce a făcut un , Florin Prunea a subliniat că este vorba de o moldoveancă. Concret, este vorba de soția lui Valentin Sanfira.

„Pe Codruța! Codruța Filip, soția cântărețului de muzică populară Valentin Sanfira. Băi, Codruța este incredibilă! O mână de fată, dacă o vedeai ce a făcut acolo… Ea este moldoveancă de lângă Iași, dar acum stă în București cu soțul ei.

Stau la Corbeanca, au o casă acolo. Da, și am cântat, am dansat cu ea!”, a povestit fostul portar al naționalei, pentru . Anterior, cunoscutul sportiv și-a exprimat laudele pentru o altă concurentă, pe numele său real Beatrice Ungureanu.

Cine e concurenta apreciată de Florin Prunea

Codruța Sanfira a acceptat provocarea Desafio pentru a-și depăși limitele. Frumoasa vedetă are 30 de ani, dorind să demonstreze că este curajoasă și autentică. Înarmată cu ambiție vrea să arată că are o mare forță interioară.

Aceste calități au fost remarcate se pare de către Florin Prunea. Îndrăgita cântăreață s-a născut pe 11 noiembrie, în comuna Tătăruși din județul Iași. Tânăra a urmat cursurile Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași.

Mai târziu, artista a studiat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, a făcut un master în Drept Universitar. O perioadă bună a cochetat cu modellingul. A lucrat ca manechin pentru o renumită casă de modă.

Muzica a fost mereu una dintre pasiunile sale, Codruța Sanfira Filip bucurându-se din plin de momentele speciale în care urcă pe scenă. Înainte de a fi un nume cunoscut în breasla artistică a făcut parte din trupa Codree.