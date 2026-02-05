Sport

Florin Prunea, dat pe spate de o concurentă de la Desafio. E soția unui artist celebru din România

Florin Prunea a recunoscut că este impresionat de o participantă a emisiunii Desafio, difuzată la Pro TV. Aceasta nu este străină de lumina reflectoarelor.
Alexa Serdan
05.02.2026 | 17:15
Florin Prunea dat pe spate de o concurenta de la Desafio E sotia unui artist celebru din Romania
Pe cine admiră Florin Prunea, la Desafio.
Fostul component al Generației de Aur, Florin Prunea, are multe amintiri datorită showului moderat de Daniel Pavel. Fostul Norocos a subliniat că a fost dat pe spate de o concurentă de la Desafio. Cine este aceasta.

Florin Prunea, impresionat de o participantă de la Desafio

A acceptat provocarea Desafio, iar acum Florin Prunea deapănă momentele ce au avut loc în Thailanda. Supraviețuirea în junglă nu a fost deloc ușoară, emisiunea de la Pro TV afectându-l puternic. A slăbit 9 kilograme.

În prezent, fostul fotbalist vede cu alți ochi showul în care a făcut echipă cu mai multe vedete. A fost concurent alături de Ian, Codruța Sanfira, Bettyshor, Nicolae Lupșor, Alina Ceban, Delia Salchievici și Sergiu Califa.

Prezența sa pentru Norocoșii l-a determinat să-și spună punctul de vedere despre foștii colegi. Invitat într-un podcast, fostul internațional român a spus cine este persoana care a reușit să-l impresioneze cu determinarea sa.

E o femeie căsătorită cu un artist celebru din România. La rândul său este o cântăreață apreciată de publicul larg. După ce a făcut un anunț devastator despre un club important, Florin Prunea a subliniat că este vorba de o moldoveancă. Concret, este vorba de soția lui Valentin Sanfira.

„Pe Codruța! Codruța Filip, soția cântărețului de muzică populară Valentin Sanfira. Băi, Codruța este incredibilă! O mână de fată, dacă o vedeai ce a făcut acolo… Ea este moldoveancă de lângă Iași, dar acum stă în București cu soțul ei.

Stau la Corbeanca, au o casă acolo. Da, și am cântat, am dansat cu ea!”, a povestit fostul portar al naționalei, pentru iamsport.ro. Anterior, cunoscutul sportiv și-a exprimat laudele pentru o altă concurentă, pe numele său real Beatrice Ungureanu.

Cine e concurenta apreciată de Florin Prunea

Codruța Sanfira a acceptat provocarea Desafio pentru a-și depăși limitele. Frumoasa vedetă are 30 de ani, dorind să demonstreze că este curajoasă și autentică. Înarmată cu ambiție vrea să arată că are o mare forță interioară.

Aceste calități au fost remarcate se pare de către Florin Prunea. Îndrăgita cântăreață s-a născut pe 11 noiembrie, în comuna Tătăruși din județul Iași. Tânăra a urmat cursurile Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași.

Mai târziu, artista a studiat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, a făcut un master în Drept Universitar. O perioadă bună a cochetat cu modellingul. A lucrat ca manechin pentru o renumită casă de modă.

Muzica a fost mereu una dintre pasiunile sale, Codruța Sanfira Filip bucurându-se din plin de momentele speciale în care urcă pe scenă. Înainte de a fi un nume cunoscut în breasla artistică a făcut parte din trupa Codree.

