Florin Prunea îl acuză voalat pe Flavius Stoican de blat cu FCSB: „Există un dosar pe rol, pe chestia asta!”

Flavius Stoican a fost readus la „cârma” lui Dinamo în luna decembrie a anului trecut, după demiterea lui Mircea Rednic.

Florin Prunea îl acuză voalat pe Flavius Stoican de blat cu FCSB

acuzații dure la adresa lui Flavius Stoica, pe care nu îl consideră potrivit pentru postul de antrenor principal al lui Dinamo. Ba mai mult, acesta insinuează că ar fi fost gata să trucheze un meci contra FCSB-ului, în perioada în care se afla pe banca celor de la Poli Iași.

„Dinamo are un antrenor manelist, Stoican nu are ce căuta acolo. Este o rușine pentru istoria acestui club să aibă un antrenor ca Stoican, la ce antrenori am cunoscut acolo.

Când am văzut, înainte de meciul cu Botoșani, că a zis că n-au nimic de pierdut, m-am gândit că el n-are nimic de pierdut, că n-are nimic în comun cu cultura acestui club. Dar suporterii dinamoviști au de pierdut! Am rămas siderat!

Să vă mai spun o istorisire cu Stoican. Când a venit antrenor la Iași, Iașul l-a dat afară pe Neagoe, care a câștigat play-out-ul cu 15 meciuri fără înfrângere. El era în oraș de 3 zile, dar nu l-a sunat pe Neagoe să-i spună că vor să-l pună în locul lui. Asta ca să vedeți caracterul lui.

Știți cine e nașul lui Stoican? Ilie Balaci! În ziua înmormântării lui Ilie Balaci, el n-a fost la înmormântare. Seara cânta manele la un microfon, la Iași! În ziua înmormântării nașului său.

„Referitor la Stoican… a fost antrenor la Poli Iași, unde am stat președinte 5 ani și jumătate. Vă aduceți aminte când Gigi Becali a spus că: «De la Iași mi s-a cerut o sumă de bani să iau campionatul, și n-am vrut»? Cine era antrenor la Poli Iași atunci? De ce Eugen Trică nu mai este antrenorul secund al lui Stoican, și nici măcar prieten?

Există un dosar pe rol la Iași vis-a-vis de chestia asta, un meci Poli Iași – FCSB 1-0, gol Andrei Cristea. De ce, după aceea, Stoican cu Trică n-au mai avut treabă? Bine, Trică n-a avut nicio vină.

Asta spun, nu e în regulă. Apoi te duci și stai 3 etape la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Ia întrebați-l pe domnul Sarcină cum Viitorul Pandurii a pierdut copiii ăia, jucătorii, gratis! Ia să vedeți pe la ce echipe au ajuns”, a declarat Florin Prunea, la .

În prezent, Dinamo se află pe penultimul loc din Casa Pariurilor Liga 1, cu 12 puncte obținute după 24 de meciuri jucate.