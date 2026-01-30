Florin Prunea, dezamăgit de alegerea lui Ilie Dumitrescu: „Nu mi-a picat bine!”. În ce funcție l-ar fi văzut la FRF

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, a fost unul dintre cei mai vocali oameni când a venit vorba de Răzvan Burleanu, iar acum acesta vorbește despre trecerea lui Ilie Dumitrescu în cadrul FRF.

Florin Prunea nu e convins de trecerea lui Ilie Dumitrescu la FRF

Ilie Dumitrescu a anunțat că din startul acestui an este parte din echipa FRF și va fi Player Transition Manager, cât și ambasador al proiectului de promovare a finalei Europa League ce se dorește să fie organizată la București în 2028 sau 2029. Decizia luată nu a fost pe placul lui Florin Prunea, cel care nu a uitat problemele pe care Burleanu le-a avut în trecut cu Generația de Aur.

„Am spus-o, nu mi-a picat bine. Fiecare e liber să-și aleagă. Sper ca experiența lui să fie folosită pentru că el chiar are ce să spună. Îl vedeam mai sus. Ce e poziția asta? Proiectul ăsta pe care îl implementează FRF eu sper ca să-l implice pe el. Înseamnă că trebuie să stea numai prin țară, pe la cluburi. El poate să facă așa ceva? Cum vrei să implementezi dacă tu nu te duci?

Una e când se duce Ilie Dumitrescu, una e când se duce cineva care e necunoscut. Problema a fost de natură morală. Au mai fost colegi de-ai noștri din generație care au avut oferte și nu s-au dus pentru că Gică Popescu a pățit ce a pățit. Didi Prodan la fel. Am spus-o și public, experiența lui trebuie folosită, dar nu la chestia asta. El nu are timp de așa ceva”, a spus Florin Prunea la FANATIK DINAMO.

Florin Prunea știe ce rol ar trebui să aibă Ilie Dumitrescu la FRF

spune că noul rol nu i se potrivește lui Ilie Dumitrescu și că acesta putea mai degrabă să fie angajat în locul lui Mihai Stoichiță și să ajute echipele naționale.

„Nu, nu (n.r. dacă s-a simțit trădat). Știam de niște discuții. Chiar am și discutat cu el. Eu sunt primul care l-am bombardat pe Burleanu de l-am zăpăcit. Nu poți să te iei de un om în continuu, când face ceva te iei de el, dar zice lumea că ești nebun. E foarte bine că l-a adus pe Ilie, dar să-i dea responsabilitate. Pune-l la treabă.

Știu ce înseamnă proiectul ăsta, e la UEFA de 20 de ani. E condus de Sami Khedira, vicepreședintele acestei comisii. Practic e un copy-paste care a fost implementat în toate țările. E bine că a fost adus. Eu l-aș fi văzut, de ce nu, în locul lui Stoichiță. Altceva, stai și controlezi absolut tot și prin experiența ta dai drumul la treabă”, a mai spus Florin Prunea.

Ce presupune rolul pe care Ilie Dumitrescu îl va avea la FRF

Ilie Dumitrescu va fi implicat în trei proiecte strategice pentru dezvoltarea fotbalului românesc, dintre care cel mai vizibil este rolul de ambasador al campaniei de promovare a finalei Europa League pe care FRF își propune să o aducă la București în 2028 sau 2029.

Acesta va avea și responsabilități legate de facilitarea tranziției tinerilor jucători către nivelul profesionist, prin noul departament Professional Club Services, și în susținerea unor summituri pentru antrenori, alături de Academia Națională de Fotbal.