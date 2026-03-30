Florin Prunea, distrus de președintele din SuperLiga pe site-ul oficial al clubului: „O figură tragicomică a fotbalului românesc. Și-a pătat cariera”

Zoltan Szondi, președintele clubului de fotbal Csikszereda, l-a atacat dur pe Florin Prunea, după ce fostul portar român a declarat că ciucanii l-ar plăti pe Mihai Stoichiță cu 2.000 de euro pe lună. Oficialul nou-promovatei spune clar că astfel de lucruri nu se bazează pe fapte concrete și a amintit și de alte scandaluri în care Prunea a mai fost implicat, după ce a făcut afirmații neconforme cu realitatea.

Oficialii de la Csikszereda au ieșit la atac după declarațiile lui Florin Prunea

Președintele celor de la Csikszereda a explicat, în cadrul unui interviu pentru site-ul clubului, că, într-adevăr, are o relație veche de prietenie cu Mihai Stoichiță, însă niciodată nu s-a pus problema ca echipa din Superliga să primească vreun fel de avantaj, mai ales în schimbul unei sume de bani, întrucât astfel de lucruri nu au loc, în opinia sa, într-o organizație profesionistă de fotbal.

A urmat o serie de ironii la adresa lui Florin Prunea. În trecut, portarul Generației de Aur a lansat și alte declarații care, într-un timp scurt, s-au dovedit a fi neadevărate. În urmă cu nu foarte mult timp, Prunea a precizat, în cadrul unei emisiuni live, . Ulterior, și-a cerut scuze pentru declarația făcută.

Președintele de la Csikszereda l-a atacat în termeni duri pe Florin Prunea

Zoltan Szondi nu l-a menajat deloc pe Florin Prunea. a amintit și de perioadele pe care Florin Prunea le-a petrecut pe la diferite echipe din fotbalul românesc, care, în opinia acestuia, au fost ratate. Fostul portar român a fost somat să își ceară public scuze pentru afirmațiile făcute la adresa echipei Csikszereda.

„Această afirmație aparține unei figuri tragicomice a fotbalului românesc. Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, este cunoscut de toată lumea: de 20 de ani încearcă cu disperare să devină, la un anumit nivel, conducător de fotbal. Până acum a acumulat eșec după eșec și atrage atenția asupra sa prin astfel de declarații. Trebuie luată în serios, deoarece acuzația este că noi l-am plăti, practic, pe al doilea om din Federație, și pe deasupra «la negru», ceea ce presupune și spălare de bani.

Acestea sunt acuzații grave, deși cel care o spune este, din păcate, un personaj nesemnificativ care și-a pătat cariera sportivă respectabilă, calomniind pe toată lumea în ultimii 20 de ani. Dacă eu aș da bani cuiva «la negru», clubul nu ar avea cum să știe, pentru că ori îi dau prin club, ori îi dau «la negru». De aici se vede ce fel de conducător sportiv ar fi putut fi acest Prunea, pentru care este absolut natural ca la cluburi să existe bani «negri».

Poate că la cluburile lui au existat, dar la noi cu siguranță nu. Oricum, întreaga poveste nu are sens: de ce ar trebui să îi plătim lui Stoichiță 2.000 de euro? Este bine cunoscut faptul că eram în relații bune cu domnul Stoichiță încă dinainte de a deveni președintele celor de la Csikszereda. De altfel, nu este singurul dintre liderii de diverse ranguri ai Federației cu care am o relație de prietenie. Nu cred că este o crimă să ai prieteni, iar între timp Mihai a devenit director tehnic la Federație, iar eu președinte de club. Când ne-am întâlnit la un turneu la începutul anilor ’90, niciunul dintre noi nu știa că vom ajunge aici”, a precizat Zoltan Szondi.

Ciucanii îl somează pe Florin Prunea să își ceară scuze. Ironii pentru fostul portar român

Președintele clubului din Miercurea Ciuc a continuat discursul manifest. Zoltan Szondi a amintit de un meci terminat la egalitate cu Farul Constanța. La acea partidă ar fi fost prezent și Mihai Stoichiță. Ianis Zicu, antrenorul echipei de la malul mării, a vorbit despre arbitraj. Oficialul de la Csikszereda crede că de aici au pornit toate discuțiile.

„Dar de unde pornește povestea? De la faptul că antrenorul și mai mulți oficiali ai Farului Constanța, după meciul jucat împotriva noastră, și subliniez, terminat la egalitate, 1-1, au afirmat, unii sugerând, alții spunând-o direct pe holuri, că Stoichiță a fost prezent la meci și că a influențat arbitrajul, ba chiar că îi influențează de fiecare dată când vine aici. De aici a pornit totul: Zicu nu a putut digera rezultatul, iar Prunea a cusut această teorie a conspirației ca fiind un fapt, bazându-se pe sugestiile antrenorului.

Nu lăsăm lucrurile așa. Avocatul clubului îi va trimite o scrisoare acestui domn pe nume Prunea, prin care îl somăm să își prezinte scuze pentru minciuna lansată, pentru că este o minciună clară. În cazul în care nu va face asta, îl vom da în judecată. De altfel, ca să vedem cu ce fel de oameni avem de-a face: dacă tastați numele lui Prunea în motoarele de căutare, apar una după alta scuzele sale publice. Persoanei respective îi place la nebunie să apară și să mintă, iar pentru el chiar și prezentarea scuzelor este o altă oportunitate de a fi în lumina reflectoarelor. Avem de-a face cu acest tip de personaj, dar subliniez: nu lăsăm această calomnie fără consecințe”, a mai spus președintele celor de la Csikszereda.

Ce a declarat, de fapt, Florin Prunea despre Mihai Stoichiță și Csikszereda

În urmă cu doar câteva zile, Florin Prunea a declarat că are informații că Mihai Stoichiță, directorul tehnic al echipei naționale a României, încasează lunar suma de 2.000 de euro din partea cuiva de la Csikszereda. Fostul portar nu a dat nume și nu a oferit detalii suplimentare. Rămâne acum de văzut dacă își va retrage sau nu afirmațiile.

„Auzi, mă, ia să pun și eu o întrebare la FRF și lui Mihai Stoichiță: e adevărat că este plătit lunar de Csikszereda? Am auzit de la cineva de la club. Are, mă, 2.000 de euro pe lună? Sunt convins că o să spună nu, dar eu sunt sigur că da, 2.000 de euro!”, a precizat Florin Prunea la IamSport.