Florin Prunea, distrus în presa internațională după ce l-a numit pe Jurgen Klopp „papagal”. „Un atac incredibil”

Fostul internațional român Florin Prunea este implicat într-un nou scandal. Presa internațională a criticat în termeni duri declarațiile fără echivoc date de oficialul UEFA la adresa lui Jürgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, pe care l-a numit „papagal”.

ADVERTISEMENT

Probleme pentru Florin Prunea. Ce a făcut fostul portar al Generației de Aur

Antrenorul german a preferat să iasă din lumina reflectoarelor și să accepte un post de director la Red Bull, pentru a avea grijă de sănătatea sa mentală, întrucât a stat ani la rând pe banca unor formații de top din Europa și nu a avut timp să se ocupe de viața sa privată.

Florin Prunea, derapaj la adresa lui Jurgen Klopp. „Ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid”

Florin Prunea a avut o ieșire neașteptată la adresa lui Jürgen Klopp l-a criticat în termeni duri pe antrenor pentru comportamentul pe care îl avea pe vremea când se afla pe banca lui Liverpool. Mai mult, l-a jignit pe german și pentru aspectul său fizic.

ADVERTISEMENT

„Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr, când îl vedeam cum făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.

Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu… Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul – Klopp l-a inventat?) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea ‘Piști’ Kovacs”, au fost cuvintele lui Florin Prunea la

ADVERTISEMENT

Florin Prunea, taxat în presa internațională. Ce au scris jurnaliștii britanici despre derapajul oficialului UEFA

Nu a trecut mult timp până când presa internațională a preluat declarațiile lui Florin Prunea. Jurnaliștii de la reputata publicație The Mirror au analizat în detaliu jignirile aduse de fostul portar – care ocupă și un loc de oficial UEFA – la adresa lui Jürgen Klopp și au tras un semnal de alarmă.

ADVERTISEMENT

„Un oficial UEFA a lansat un atac incredibil la adresa lui Jürgen Klopp, vizându-i aspectul fizic, decizia de a pleca de la Liverpool și faptul că a acceptat un rol la Red Bull, susținând că este acolo ‘doar ca să încaseze bani’.

Florin Prunea, fost internațional român și în prezent delegat UEFA, a criticat în mod repetat deciziile luate de neamț în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

În limba română, el a folosit o expresie prin care, practic, l-a numit pe fostul antrenor al lui Liverpool ‘clovn’. Prunea a pus apoi sub semnul întrebării motivele pentru care Klopp a părăsit Liverpool, chiar dacă realizatorul emisiunii unde era invitat a explicat că antrenorul era epuizat.

Ținta criticilor sale a fost și noul loc de muncă al lui Klopp. Ulterior, Prunea și-a exprimat fără echivoc părerea despre neamț, ironizându-i și aspectul fizic.

Klopp nu s-a ferit niciodată să-și exprime punctul de vedere, mai ales în discuțiile cu televiziunile despre programul încărcat și sănătatea jucătorilor, însă era apreciat și respectat în întreaga lume a fotbalului. Tocmai de aceea, atacul lui Prunea este cu atât mai surprinzător”, au scris cei de la

Ce rol are Florin Prunea la UEFA

Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, activează în prezent ca delegat UEFA, un rol important în organizarea meciurilor internaționale. Concret, Prunea reprezintă forul european la partidele din cupele continentale sau competițiile naționale aflate sub egida UEFA.

El are responsabilitatea de a se asigura că toate regulile și protocoalele sunt respectate – de la verificarea documentelor echipelor și starea terenului, până la coordonarea cu arbitrii, oficialii și reprezentanții televiziunilor. Practic, Prunea este ochiul UEFA pe stadion, omul care garantează că totul decurge conform standardelor impuse de forul european.

Cu ce se ocupă, de fapt, Jurgen Klopp după plecarea de la Liverpool

După despărțirea de Liverpool, Jürgen Klopp nu a mai revenit imediat pe banca unei echipe, preferând o pauză activă, dar fără presiunea zilnică a antrenoratului. Începând din ianuarie 2025, germanul ocupă funcția de Head of Global Soccer în cadrul grupului Red Bull, coordonând strategia fotbalistică a cluburilor din rețeaua internațională – RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls și altele.

Practic, Klopp nu mai este antrenor, ci un supervizor al întregului sistem, implicat în dezvoltarea antrenorilor, implementarea unei filozofii unitare de joc și în identificarea tinerelor talente. Rolul său este mai degrabă unul executiv.

Carieră Florin Prunea – momente cheie și greșeala din sfertul de coșmar cu Suedia

Florin Prunea a fost portar la Dinamo București, clubul unde s-a format și a devenit titular în anii ’90. A mai jucat pentru Universitatea Cluj, Astra, FC Național, Skoda Xanthi și Litex Loveci. În total, are peste 350 de meciuri la nivel de club.

Pentru echipa națională a României, Prunea a bifat 40 de selecții și a făcut parte din Generația de Aur. A fost titular în 3 meciuri la Campionatul Mondial din 1994, unde România a ajuns până în sferturile de finală.

Momentul care i-a marcat cariera a fost greșeala din meciul cu Suedia. La scorul de 2-1 pentru România, Prunea a ieșit greșit la o centrare, iar nordicii au egalat prin Kennet Andersson. Partida s-a decis la penalty-uri, iar tricolorii au fost eliminați. Gafa din acel meci a rămas una dintre cele mai comentate din istoria fotbalului românesc.