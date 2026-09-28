Sport

Motivele pentru care România a fost îngenuncheată de Bosnia Herțegovina: ”Ingredientul perfect pentru insucces”. Cine sunt remarcații lui Florin Prunea

România a suferit a doua înfrângere în Liga Națiunilor, scor 2-4 cu Bosnia Herțegovina. Florin Prunea (58 de ani) știe care sunt, de fapt, cauzele acestui eșec.
Traian Terzian
29.09.2026 | 01:30
Motivele pentru care Romania a fost ingenuncheata de Bosnia Hertegovina Ingredientul perfect pentru insucces Cine sunt remarcatii lui Florin Prunea
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Florin Prunea (58 de ani) a găsit cauze înfrângerii din România - Bosnia Herțegovina 2-4. Sursă foto: colaj Fanatrik
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Florin Prunea a pus evoluția modestă a jucătorilor din naționala României pe faptul că nu au meciuri în picioare la echipele de club. Fostul portar a analizat și prestația lui Ionuț Radu, care a gafat uluitor la golul al treilea marcat de Bosnia Herțegovina.

Florin Prunea a găsit cauzele eșecului din România – Bosnia Herțegovina 2-4

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Arena Națională, fostul portar Florin Prunea a remarcat lipsa ritmului de joc la formația noastră, iar schimbările masive făcute de Gică Hagi în primul ”11” au fost un factor important care a dus la această înfrângere.

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”Din păcate, avem imaginea a ceea ce înseamnă în momentul de față naționala României, cu toate problemele. Echipă apăsată de probleme, fără ritm de joc. Nu e întâmplător ce se întâmplă, jucătorii nu joacă la echipele lor. Acum, dacă mai vii și cu aceste schimbări, e ingredientul perfect pentru insucces.

Diferență mare față de acțiunea de acum 2-3 luni, când vorbeam că e altceva. Băieții nu joacă la echipele de club, cel puțin linia de fund. În afară de Eissat, chiar dacă la primul gol lasă ușor să centreze, în afară de Eissat și Bîrligea, în unele momente, nu poți remarca niciun jucător.

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Arătăm ca o echipă sufocată de o grămadă de probleme. Radu nu este în joc, îl văd, se vede, se întâmplă ceva cu el, mai ales la al treilea gol. La golul doi, când iese pe centrare, acolo iese la sacrificiu, cred că era gol și dacă stătea pe linia porții. Mă pun și în locul lui Gică, dacă îl schimbi, îl expui”, a declarat Prunea, la emisiunea Euro Fotbal de la Digi Sport.

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MM Stoica l-a făcut praf pe Ionuț Radu

Despre lipsa de valoarea a jucătorilor români a vorbit și MM Stoica la finalul duelului pierdut cu Bosnia Herțegovina. Oficialul FCSB a avut un discurs încă și mai dur la adresa lui Ionuț Radu, care a gafat la golul trei al bosniacilor.

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”Noi până nu recunoaștem că avem o lipsă crasă de valoare, nu avem ce face. Unii nu sunt buni deloc, sunt foarte slabi. Dacă nu avem curaj să spunem, avem o problemă. Punem preșul deasupra mizeriei. Nu mai avem fotbaliști. Suntem într-o situație critică.

Când vine Ionuț Radu și face așa ceva… Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor. Nu se poate ca un portar titular în La Liga să ia golul ăsta. E bătaie de joc. Nu poți să iei golul ăla dacă respecți echipa națională. Nu poți să îți sară mingea din piept. Poate sunt și eu subiectiv, că a îngropat Interul într-un campionat”, a spus MM Stoica.

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România, ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor

Fără punct în primele două meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor, echipa națională a României se află pe ultimul loc în clasamentul Grupei 4 din Divizia B. Pentru ”tricolori” urmează partida din deplasare cu Polonia, programată vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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