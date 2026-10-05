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Florin Prunea, exploziv după a patra înfrângere consecutivă a lui Gică Hagi pe banca României: „Suntem Andorra!? Nu îți dă nimeni timp”

Florin Prunea este de părere că la nivelul ăsta nu poți să ai răbdare pentru a obține rezultate pe banca naționalei! Ce spune despre șansele lui Hagi de a calificat România la EURO 2028
Ciprian Păvăleanu
06.10.2026 | 00:11
Florin Prunea exploziv dupa a patra infrangere consecutiva a lui Gica Hagi pe banca Romaniei Suntem Andorra Nu iti da nimeni timp
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Florin Prunea a dat verdictul după 4 înfrângeri consecutive ale lui Gică Hagi la națională. Foto: Sportpictures.eu
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Gică Hagi (61 de ani) a făcut multe teste pe parcursul celor 4 meciuri din UEFA Nations League, dar din păcate nu a obținut niciun punct. Aceste meciuri nu mai pot avea rolul decât de a forma un nucleu care să poată face rezultate în preliminariile Campionatului European, însă Florin Prunea este de părere că șansele pentru o calificare la EURO sunt infime.

Florin Prunea prevede un viitor sumbru României! Șanse de sub 30% la calificarea la EURO

După a patra înfrângere consecutivă a lui Gică Hagi la naționala României, Florin Prunea a reacționat dur cu privire la viitorul „tricolorilor”. El crede că Gică Hagi s-a lovit de realitatea cruntă a fotbalului românesc, care este la un nivel foarte scăzut. Fostul portar al „Generației de Aur” crede că dacă naționala va continua să se prezinte astfel, șansele de calificare la Campionatul European din 2028, care este primul obiectiv al lui Hagi, sunt foarte mici.

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„Nu avem șanse mai mari de 30% la calificare la EURO. Dacă nu vom avea conjunctură favorabilă și vom prinde echipe puternice, calificarea la Campionatul European este un obiectiv greu de îndeplinit. Cum adică să nu-i punem obiectiv? (n.r. – lui Gică Hagi) Suntem Andorra să jucăm fără obiectiv? Sunt cele mai slabe rezultate. Trebuie să ai rezultate imediat, nu îți dă nimeni timp. Cum adica 4 meciuri 4 înfrângeri? 13 goluri primite? În preliminarii la EURO vom întâlni adversari de 2 ori mai puternici”, a declarat Florin Prunea la Digi Sport.

Florin Prunea crede că Gică Hagi și-a făcut mai multe idei pentru următoarea acțiune. Care este mare problemă a „Regelui”

Totuși, Florin Prunea este de părere că Gică Hagi a avut de învățat din cele patru înfrângeri din Nations League și că pentru următoarea acțiune a naționalei nu va mai apela la mulți dintre jucătorii pe care i-a selecționat acum. Marea problemă este că aria de selecție nu este atât de bogată și este foarte greu să scoți peste noapte fotbaliști care să facă pasul la naționala mare.

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„Gică Hagi abia acum s-a lovit de realitatea fotbalului românesc. El era la Constanța, la echipa lui de club, și își făcea treaba acolo. Acum s-a lovit de realitate. A stat cu ei zi de zi, el abia acum i-a cunoscut mai bine și și-a dat seama că unii au fost umflați. Eu zic că va lua niște decizii. Trebuie să pună ceva în loc, dar nu văd ce poate pune. Tot cu băieții ăștia trebuie să meargă pentru că nu vine nimic din urmă. Asta este vestea cea mai proastă”, a mai spus Florin Prunea.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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