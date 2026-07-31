Sport

Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”

FCSB a părăsit Conference League după 3-7 la general cu FK Auda. Florin Prunea i-a cerut public unui titular să părăsească de urgență fosta campioană a României.
Mihai Dragomir
31.07.2026 | 07:35
Florin Prunea ia cerut public sa paraseasca de urgenta FCSB Dute nene invartindute
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Florin Prunea, fără milă la adresa titularului de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB și-a luat adio de la cupele europene în acest sezon încă din turul 2 preliminar Conference League. Unul dintre jucătorii care au suportat o ploaie de critici în urma rușinii cu FK Auda a fost Ștefan Târnovanu. Florin Prunea a vorbit deschis despre situația portarului român și i-a cerut să plece de la echipa bucureșteană.

Florin Prunea, dezamăgit de situația lui Ștefan Târnovanu

Pulverizat de Gigi Becali după eliminarea rușinoasă a FCSB-ului din Conference League, Ștefan Târnovanu are în acest moment cea mai delicată situație de când se află la clubul bucureștean. Prestațiile sale cu FK Auda i-au adus critici grave din partea patronului. Florin Prunea a văzut prin ce trece tânărul portar și este șocat de cum a ajuns acesta din postura de jucător cu pretenții de echipă națională la prima persoană distrusă public pentru umilința cu formația letonă.

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„Târnovanu, păi ce să facă Târnovanu? La primul gol n-avea cum să iasă în viața lui! E o centrare pe colțul lung la care Crețu trebuia să vină, să atace mingea. Ce să facă Târnovanu? La ultimul gol, i-a dat pe colțul lui, hai să zici. Dar Târnovanu este o problemă… Este cum nu se face cu un portar dacă nu vrei să-l distrugi.

Târnovanu, de la aproape la echipa națională… Cinci pași ca să distrugi un jucător! Din punctul meu de vedere, e exact ce au făcut cei de acolo cu el. Din punctul meu de vedere, nu mai are cum să joace vreodată la FCSB, îți spun sincer. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să-și caute echipă!”, a spus inițial Florin Prunea.

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Florin Prunea i-a cerut lui Ștefan Târnovanu să părăsească FCSB de urgență

Ulterior, Florin Prunea i-a cerut public lui Ștefan Târnovanu să plece cât mai repede posibil de la FCSB. El a mai spus că actualii fotbaliști nu se mai gândesc deloc la meseria lor, fiind preocupați de cu totul alte activități. „În locul lui mi-aș căuta echipă. Du-te, nene, învârtindu-te!

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Că ce-i acolo e haos general. Și toate se sparg în capul lui, așa îmi lasă mie impresia. Îmi pare rău că trebuie să am un discurs… Dar ei nu au mintea la fotbal, au alte preocupări. Nunți… Asta îi interesează”, a mai declarat Florin Prunea, la TV Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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