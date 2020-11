Fostul președinte al lui Dinamo, Florin Prunea, l-a atacat din nou pe Mircea Rednic și l-a acuzat că și-a cumpărat postul de antrenor la Poli Iași.

De asemenea, Florin Prunea a ținut să îl atace pe Ionuț Negoiță și susține că între fostul patron dinamovist și Pablo Cortacero nu există nicio diferență.

Fostul portar l-a criticat și pe Mirel Rădoi și a anunțat că va lua legătura cu Ciprian Tătărușanu pentru a-l convinge să nu se retragă de la echipa națională.

Florin Prunea nu vrea, dar îl atacă din nou pe Mircea Rednic: „Mi-e scârbă!”

Fostul portar al lui Dinamo și al echipei naționale a câștigat în prima instanță procesul pe care i l-a intentat Mircea Rednic. Antrenorul în vârstă de 58 de ani fusese acuzat de Florin Prunea că a luat comisioane când era la echipa din Ștefan cel Mare, ceea ce l-a determinat să îl cheme la tribunal.

Decizia primei instanțe a fost aceea de a-i da câștig de cauză lui Florin Prunea, însă Mircea Rednic a anunțat că va face apel și susține că dovezile aduse de fostul portar sunt irelevante. Prunea nu s-a putut abține și l-a atacat din nou pe „Puriu”, deși susține că este un adevărat chin să își critice foștii colegi.

„Mie îmi pare rău. Nu îmi atac și nu suport să atac foștii colegi, nu o să o fac nici acum, cu Rednic. M-a dat în judecată cu fiică-sa, justiția mi-a dat dreptate. Este prima instanță, într-adevăr. Mă doare să le răspund foștilor colegi, mai ales unui fost jucător și unui simbol al lui Dinamo. Aș putea să îi răspund simplu: ultimul an la Iași. Știți foarte bine cum s-a salvat Iașiul. Mi-e scârbă de cei care își cumpără posturile.

E cel mai urât să vii cu bani de acasă ca să fii antrenor sau președinte. Să vii cu bani de acasă ca să fii orice, este împotriva fotbalului și e un conflict de interese. Dacă vin cu bani și iau jucători cu fiică-mea și iau comisioane… Ce zic ăia care stau pe bancă pentru a juca jucătorii fiică-mii? La un moment dat, îl vedeam pe Rednic ca pe Dumnezeu, că eu eram junior și el era mare la Dinamo”, a tunat Prunea.

Nicio diferență între Pablo Cortacero și Ionuț Negoiță: „Am crezut că pică birourile pe mine”

Florin Prunea a vorbit și despre situația de la Dinamo, fosta sa echipă, și a atacat atât fosta conducere, cât și pe actualii șefi din „Groapă”. El susține că nu există nicio diferență între Cortacero și Negoiță și a povestit cum a decurs întâlnirea din care a aflat că Ionuț Negoiță este dispus să vândă Dinamo pentru doar un leu.

„Eu nu mai am dialog cu nimeni de la fostul meu club. Situația e gravă, din moment ce antrenorul și căpitanul echipei ies și spun chestiuni care trebuie să rămână în interiorul unui club. Dar atunci când limita de suportabilitate depășește orice, e grav. Eu cred că este aceeași situație, cu salarii neplătite, nu numai jucători și antrenori. Salarii neplătite și pe la Săftica, la băieții care tund iarba. Nici Negoiță nu îi plătea. Nu e nicio diferență între el și băieții ăștia. Aia mai lipsea, să dea și Negoiță salarii uriașe, ca ei. Oamenii ăștia care au venit nu au nicio iubire față de club. Mă gândeam că Juventus a retrogradat în Liga 2, dar l-am văzut pe băiatul lui Agnelli… Dinamo e un patrimoniu, sunt milioane de suporteri, iar ăștia au impresia că e moșia lor.

Când Negoiță a anunțat că vinde Dinamo cu un leu, eram lângă el. Să vă spun cum a fost. Ajunsesem pe locul 6 și lucrurile erau pe un făgaș normal. Eu am luat două salarii într-un an de zile. I-am zis lui Danciu: „ să vezi că ne zice că reia finanțarea”. Ne cheamă la el în birou Negoiță și ne zice: „v-am chemat să vă spun că o să anunț că vând Dinamo pe un leu”. Am crezut că pică birourile alea pe mine. I-am zis că nu e momentul, că suntem pe 6, într-un moment bun, urma meciul de la Severin cu Craiova. Și a zis că nu îl interesează și nu vrea să audă. Păi e moșia ta?”, a mai spus Prunea la Digisport.

Fostul președinte din șoseaua Ștefan cel Mare a vorbit și despre rolul pe care Nicolae Badea încă îl joacă în peisajul de la Dinamo și susține că fostul acționar nu poate fi comparat cu Ionuț Negoiță. El apreciază deciziile celui care a vândut Dinamo către șeful de la RIN.

„Dinamo București este un simbol, la fel ca Steaua, Craiova. Domnul Badea a securizat sigla clubului și palmaresul, a făcut un lucru extraordinar. Uitați-vă ce se întâmplă, luați exemplul FCSB-ului și Craiovei. Nu stătea domnul Badea la vârsta dânsului… Nu îl comparați pe Badea cu Negoiță. Noi nu avem noțiunea de patrimoniu și valoare a unui club. Trebuie să vorbim despre respect, tradiție, despre un bun național. Din punctul meu de vedere, ca Steaua, Rapid sau Universitatea Craiova, Dinamo e un bun național”, a mai spus Prunea.

Prunea insistă că Rădoi merge la Craiova și vrea să îl sune pe Ciprian Tătărușanu

Fostul portar al echipei naționale a desființat jocul echipei naționale din meciul încheiat scorul 1-1 la Belfast, cu Irlanda de Nord. Prunea crede că România nu a mai jucat atât de slab în ultimii 30 de ani și a ținut să îl critice pe Mirel Rădoi, pe care l-a acuzat că a preluat discursul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF.

De asemenea, fostul internațional susține că are informații cât se poate de sigure că Mirel Rădoi va deveni antrenorul echipei Universitatea Craiova. Mai mult decât atât, Prunea spune că alegerea selecționerului este una foarte inspirată.

„Am fost observator la Bosnia U21 – Belgia U21. Am ajuns în seara asta (n.r. 19 noiembrie) și am văzut meciul de aseară cu Irlanda de Nord. Cred că e cel mai slab joc din ultimii 30 de ani de la echipa națională până în minutul 82. Nu am crezut că se poate întâmpla un joc de maniera asta… Legat de destabilizare, îmi pare rău că preia discursul lui Burleanu.

Mirel era un băiat care apărea la conferințele de presă cu zâmbetul pe buze, cu argumente, avea o relație bună cu toată lumea. Greșește că preia discursul lui Burleanu, nu este Mirel Rădoi pe care îl știam eu, nu îi stă bine încruntat. 100% va fi antrenorul Craiovei. Cu siguranță, el a avut discuții cu Craiova. Nu trebuie să fii mare specialist ca să îți dai seama. Noi ne dăm seama în lumea fotbalului. El a bătut palma cu Craiova. E un antrenor foarte bun pentru ei și, dacă ajunge acolo, sunt sigur că face treabă foarte bună”, a mai spus fostul portar.

Înainte de finalul discuției cu moderatorul Radu Naum, Florin Prunea a făcut și o dezvăluire extrem de importantă. El a anunțat că vrea să îl convingă pe Ciprian Tătărușanu să revină asupra deciziei de a se retrage de la echipa națională.

„Aș vrea să îl felicit pe Tătărușanu pentru întreaga lui carieră la națională. A intrat în galeria marilor portari ai României. E un băiat deosebit. Îl felicit, dar cred că putea să mai apere foarte multă vreme. A luat o decizie la supărare, o să încerc să vorbesc cu el. Nu este posibil ca un astfel de portar să se retragă, iar conducerea FRF și selecționerul să nu știe. Este foarte grav”, a punctat Prunea.